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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стубхуб Сентер
1:0
Перерыв
22' Желтая карточкаШельвик Йорген
1:0
42' ГолКамара Ола
|
22'
42'
1:0
Состав команд
28
Сиани
Мишель
19
Понтиус
Крис
11
Камара
Ола
23
Стеффен
Зак
20
Eduardo
Sosa
26
Luis
Argudo
11
Зарде
Гьяси
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 4 David Romney Защитник
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 10 Дос Сантос Джовани Полузащитник
- 11 Камара Ола Полузащитник
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Sheanon Williams Защитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 41 Justin vom Steeg
- 20 Tomas Hilliard-Arce
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I
- 5 Стирс Дэниэл
- Главный тренер: Sigi Schmid
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Стеффен Зак Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 6 Трапп Уилл Полузащитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 9 Сантуш Педру Полузащитник
- 20 Eduardo Sosa Полузащитник
- 26 Luis Argudo Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 22 Гастон Сауро Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 13 Грелла Майк Полузащитник
- 7 Artur Moraes III
- 28 Niko Hansen
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 05.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 01.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.06.2018 Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Голден Стэйт Форс ОК
- 03.06.2018 Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Коламбус Крю М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Коламбус Крю 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Коламбус Крю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 04.09.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Коламбус Крю МЛС
- 14.06.2015 Коламбус Крю 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 17.08.2014 Коламбус Крю 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 05.07.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Коламбус Крю МЛС
- 16.08.2012 Коламбус Крю 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 25.09.2011 Коламбус Крю 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 21.07.2011 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 12.09.2010 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Коламбус Крю МЛС
- 30.05.2010 Коламбус Крю 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 27.09.2009 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 17.05.2009 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 05.10.2008 Коламбус Крю 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 22.06.2008 Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Коламбус Крю МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|20
|12
|4
|4
|42 - 23
|40
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|0:1
|20
|8
|6
|6
|24 - 20
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|7
|7
|4
|30 - 25
|28
|6.
|Монреаль Импакт
|19
|8
|0
|11
|24 - 32
|24
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|19
|6
|6
|7
|28 - 32
|24
|8.
|Филадельфия Юнион
|18
|6
|3
|9
|21 - 27
|21
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|18
|6
|2
|10
|24 - 37
|20
|10.
|Торонто
|18
|4
|4
|10
|29 - 36
|16
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:1
|18
|10
|5
|3
|28 - 20
|35
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|9
|6
|4
|35 - 24
|33
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|18
|9
|5
|4
|37 - 27
|32
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0
|16
|8
|5
|3
|25 - 21
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 34
|29
|6.
|Хьюстон Динамо
|17
|7
|4
|6
|36 - 26
|25
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|18
|7
|4
|7
|28 - 28
|25
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|19
|6
|6
|7
|27 - 36
|24
|9.
|Миннесота Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|4
|3
|11
|22 - 32
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|18
|2
|6
|10
|28 - 36
|12
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
22'
Шельвик Йорген получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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