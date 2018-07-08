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Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
Перерыв
Коламбус Крю
0'
22' Желтая карточка
Шельвик Йорген
1:0
42' Гол
Камара Ола
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Шельвик Йорген получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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