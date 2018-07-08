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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 7298
Гётеборг
1:3
Конец матча
Кальмар
0'
0:1
10' Гол
Диуф Папе Алиун
26' Желтая карточка
Дискеруд Миккел
45' Желтая карточка
August Erlingmark
0:2
64' Гол
Эрикссон Тобиас
0:3
70' Гол
Isak Magnusson
1:3
73' Гол
Аффан Амин
88' Желтая карточка
Andre Calisir
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Андре Калисир получил желтую карточку от судьи
84'
Кальмар делает замену. Хальберг Мелькер уходит с поля, а Nils Froeling выходит на его замену.
75'
Гетеборг делает замену. Омарссон Элиас уходит с поля, а Vajeba Sakor выходит на его замену.
74'
Кальмар делает замену. Содерквист Манс уходит с поля, а Нишон Дарланио выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Аффан Амин бьет в цель!
72'
Гетеборг делает замену. August Erlingmark уходит с поля, а Mikael Ingebrigtsen выходит на его замену.
71'
Кальмар делает замену. Эрикссон Тобиас уходит с поля, а Дюрестам Микаэль выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Isak Magnusson бьет в цель!
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Эрикссон Тобиас бьет в цель!
46'
Гетеборг делает замену. Kristopher Da Graca уходит с поля, а Аффан Амин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
August Erlingmark получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Дискеруд Миккел получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Диуф Папе Алиун бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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