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Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 7298
0:1
10' ГолДиуф Папе Алиун
26' Желтая карточкаДискеруд Миккел
45' Желтая карточкаAugust Erlingmark
0:2
64' ГолЭрикссон Тобиас
0:3
70' ГолIsak Magnusson
1:3
73' ГолАффан Амин
88' Желтая карточкаAndre Calisir
|
10'
0:1
26'
64'
0:2
70'
0:3
73'
1:3
88'
Состав команд
25
Erik
Dahlin
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
Гётеборг 3-4-3
- Основной состав
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 5 Kristopher Da Graca Защитник
- 2 Саломонссон Эмиль Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 20 Victor Wernersson Полузащитник
- 24 Sebastian Ohlsson I Нападающий
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 22 Хараишвили Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Викландер Давид Защитник
- 15 Mikael Ingebrigtsen Полузащитник
- 27 Эхман Андреас Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 3 Нордстрём Билли Полузащитник
- 11 Аффан Амин Нападающий
- 31 Tom Amos
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 22 Хальберг Мелькер Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 39 Isak Magnusson Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 10 Эрикссон Тобиас Полузащитник
- 9 Содерквист Манс Нападающий
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 11 Нишон Дарланио Нападающий
- 38 Adam Hellborg
- 33 Adrian Edquist
- 31 Nils Froeling
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 30.06.2018 Буден 1:4 Гётеборг ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
- 11.06.2018 Nyhammars IF 1:8 Гётеборг ТМК
- 27.05.2018 Сундсвалль 2:0 Гётеборг А
- 24.05.2018 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
- 13.05.2018 Гётеборг 0:2 Норрчёпинг А
- 07.05.2018 Мальмё 1:2 Гётеборг А
- 28.04.2018 Гётеборг 2:1 Хеккен А
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг А
- 19.04.2018 Гётеборг 1:0 Далкурд А
- 15.04.2018 Эстерсунд 2:1 Гётеборг А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Гётеборг 1:0 Варберг БоИС К
Кальмар (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 30.06.2018 Оденсе 2:0 Кальмар ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
- 22.05.2018 Эребру 2:1 Кальмар А
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
- 06.05.2018 Далкурд 1:2 Кальмар А
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 18.04.2018 Кальмар 1:1 Эстерсунд А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 17.02.2018 Кальмар 0:0 Отвидаберг К
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Кальмар: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 06.08.2017 Кальмар 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 07.05.2017 Гётеборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан
- 18.03.2017 Гётеборг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи. Клубы
- 02.10.2016 Кальмар 4:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 17.04.2016 Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 31.10.2015 Гётеборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан
- 08.05.2015 Кальмар 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 31.08.2014 Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 20.04.2014 Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 29.09.2013 Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 19.05.2013 Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 17.03.2013 Гётеборг 0:1 Кальмар Кубок Швеции
- 26.08.2012 Кальмар 3:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 24.05.2012 Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 14.09.2011 Гётеборг 3:4 Кальмар Шведский кубок
- 27.08.2011 Кальмар 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 25.04.2011 Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 01.08.2010 Гётеборг 3:1 Кальмар Аллсвенскан
- 27.06.2010 Гётеборг 3:3 Кальмар Шведский кубок
- 13.03.2010 Кальмар 0:3 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг
Кальмар
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|13
|7
|6
|0
|23 - 10
|27
|2.
|Хаммарбю
|11
|8
|2
|1
|25 - 14
|26
|3.
|Норрчёпинг
|12
|7
|3
|2
|22 - 13
|24
|4.
|Юргорден
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|5.
|Кальмар
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|Эребру
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|7.
|Хеккен
|12
|5
|3
|4
|19 - 11
|18
|8.
|Сундсвалль
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|9.
|Мальмё
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|10.
|Эстерсунд
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|11.
|Эльфсборг
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|Гётеборг
|12
|4
|1
|7
|13 - 20
|13
|13.
|Треллеборг
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Броммапойкарна
|12
|3
|1
|8
|8 - 24
|10
|15.
|Далкурд
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|16.
|Сириус
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Андре Калисир получил желтую карточку от судьи
84'
Кальмар делает замену. Хальберг Мелькер уходит с поля, а Nils Froeling выходит на его замену.
75'
Гетеборг делает замену. Омарссон Элиас уходит с поля, а Vajeba Sakor выходит на его замену.
74'
Кальмар делает замену. Содерквист Манс уходит с поля, а Нишон Дарланио выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Аффан Амин бьет в цель!
72'
Гетеборг делает замену. August Erlingmark уходит с поля, а Mikael Ingebrigtsen выходит на его замену.
71'
Кальмар делает замену. Эрикссон Тобиас уходит с поля, а Дюрестам Микаэль выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Isak Magnusson бьет в цель!
64'
Г О О О О Л - Эрикссон Тобиас бьет в цель!
46'
Гетеборг делает замену. Kristopher Da Graca уходит с поля, а Аффан Амин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
August Erlingmark получил желтую карточку от судьи
26'
Дискеруд Миккел получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Диуф Папе Алиун бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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