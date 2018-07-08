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Стадион:
Хонка
0:1
Конец матча
ВПС
0'
16' Желтая карточка
Вахтера Йонас
34' Желтая карточка
Канджи Макумба
52' Желтая карточка
Юха Хакола
0:1
64' Гол
Douglas Cae
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Хонка делает замену. Эрвас Хавьер уходит с поля, а Антти Макижарви выходит на его замену.
75'
ВПС делает замену. Юха Хакола уходит с поля, а Морриссей Стивен выходит на его замену.
75'
Хонка делает замену. Lucas Paz Kaufmann уходит с поля, а Kasperi Liikonen выходит на его замену.
68'
ВПС делает замену. Страндваль Себастьян уходит с поля, а Ляхде Юхо выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Douglas Cae бьет в цель!
59'
Хонка делает замену. Джони Корхонен уходит с поля, а Рахими Юнесс выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Юха Хакола получил желтую карточку от судьи
46'
ВПС делает замену. Обри Давид уходит с поля, а Omar Jama выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Канджи Макумба получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Вахтера Йонас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tapiolan Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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