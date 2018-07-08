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Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
16' Желтая карточкаВахтера Йонас
34' Желтая карточкаКанджи Макумба
52' Желтая карточкаЮха Хакола
0:1
64' ГолDouglas Cae
|
16'
34'
46'
52'
64'
0:1
Состав команд
Хонка
- Основной состав
- 13 Тим Маррей Вратарь
- 17 Ahmed El-Amrani Полузащитник
- 7 Левянен Йонас Полузащитник
- 8 Эрвас Хавьер Полузащитник
- 21 Перовуо Йоэл Полузащитник
- 99 Канджи Макумба Нападающий
- 10 Lucas Paz Kaufmann
- 16 Konsta Rasimus
- 31 Joni Korhonen
- 14 Borja Martin
- 4 Robert Ivanov
- Запасные игроки
- 95 Davor Taleski Вратарь
- 11 Нимели Алекс Полузащитник
- 19 Рахими Юнесс Нападающий
- 20 Antti Makijaervi
- 15 Jatuli Laevuo
- 23 Kasperi Liikonen
- 28 Tommi Saarinen
- Главный тренер: Vesa Vesara
ВПС
- Основной состав
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 5 Обри Давид Защитник
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 2 Лахти Тими Защитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 17 Вахтера Йонас Нападающий
- 3 Eero-Matti Auvinen
- 11 Douglas Cae
- Запасные игроки
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 19 Калермо Аксели Защитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 14 Яма Омар Полузащитник
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- 23 Ibrahima Gueye III
- 21 Fabrice Ngarura
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Предыдущие игры
Хонка (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 04.07.2018 Мариехамн 1:2 Хонка В
- 30.06.2018 Хонка 2:2 РоПС В
- 26.06.2018 Интер Турку 2:3 Хонка В
- 20.06.2018 Хонка 3:1 СИК В
- 16.06.2018 Хонка 2:1 КуПС В
- 12.06.2018 Лахти 1:1 Хонка В
- 02.06.2018 Хонка 4:1 Ильвес В
- 26.05.2018 ХИК 3:2 Хонка В
- 22.05.2018 ТПС 0:0 Хонка В
- 18.05.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 14.05.2018 ВПС 1:1 Хонка В
- 07.05.2018 Хонка 1:1 Мариехамн В
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка В
- 28.04.2018 Хонка 2:2 Интер Турку В
- 21.04.2018 СИК 2:0 Хонка В
- 15.04.2018 Хонка 0:0 Лахти В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
ВПС (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 04.07.2018 ВПС 2:0 ТПС В
- 30.06.2018 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 25.06.2018 ХИК 5:0 ВПС В
- 20.06.2018 ВПС 4:1 Мариехамн В
- 16.06.2018 Интер Турку 1:3 ВПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
- 01.06.2018 ВПС 1:1 СИК В
- 26.05.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 22.05.2018 ВПС 0:2 КуПС В
- 18.05.2018 Ильвес 0:0 ВПС В
- 14.05.2018 ВПС 1:1 Хонка В
- 07.05.2018 ТПС 0:1 ВПС В
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 ВПС 1:1 Ильвес В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
Последние игры между собой
Хонка: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
ВПС: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 14.05.2018 ВПС 1:1 Хонка Вейккауслига
- 31.08.2014 Хонка 1:2 ВПС Вейккауслига
- 13.07.2014 ВПС 3:1 Хонка Вейккауслига
- 26.05.2014 ВПС 3:0 Хонка Вейккауслига
- 25.08.2013 Хонка 3:0 ВПС Вейккауслига
- 19.06.2013 ВПС 1:1 Хонка Вейккауслига
- 28.04.2013 ВПС 0:0 Хонка Вейккауслига
- 27.08.2012 Хонка 1:2 ВПС Вейккауслига
- 20.06.2012 Хонка 0:2 ВПС Вейккауслига
- 09.05.2012 Хонка 2:0 ВПС Кубок Суоми
- 15.04.2012 Хонка 1:1 ВПС Вейккауслига
- 22.10.2011 ВПС 0:1 Хонка Вейккауслига
- 15.08.2011 Хонка 1:1 ВПС Вейккауслига
- 12.06.2011 ВПС 1:1 Хонка Вейккауслига
- 29.08.2010 ВПС 1:3 Хонка Вейккауслига
- 30.05.2010 Хонка 0:0 ВПС Вейккауслига
- 26.07.2009 Хонка 3:0 ВПС Вейккауслига
- 27.04.2009 ВПС 2:5 Хонка Вейккауслига
- 14.03.2009 ВПС 1:4 Хонка Кубок лиги
- 25.09.2008 ВПС 1:4 Хонка Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|19
|13
|3
|3
|36 - 14
|42
|2.
|РоПС
|18
|10
|5
|3
|25 - 11
|35
|3.
|ВПС
|19
|8
|6
|5
|24 - 20
|30
|4.
|Хонка
|18
|7
|8
|3
|28 - 22
|29
|5.
|Лахти
|18
|7
|8
|3
|18 - 14
|29
|6.
|КуПС
|19
|8
|5
|6
|31 - 22
|29
|7.
|Ильвес
|18
|6
|6
|6
|17 - 22
|24
|8.
|Интер Турку
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|9.
|СИК
|17
|4
|4
|9
|17 - 22
|16
|10.
|ТПС
|18
|3
|7
|8
|15 - 25
|16
|11.
|Мариехамн
|18
|4
|3
|11
|22 - 36
|15
|12.
|Кеми Кингс
|18
|3
|2
|13
|17 - 33
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Хонка делает замену. Эрвас Хавьер уходит с поля, а Антти Макижарви выходит на его замену.
75'
ВПС делает замену. Юха Хакола уходит с поля, а Морриссей Стивен выходит на его замену.
75'
Хонка делает замену. Lucas Paz Kaufmann уходит с поля, а Kasperi Liikonen выходит на его замену.
68'
ВПС делает замену. Страндваль Себастьян уходит с поля, а Ляхде Юхо выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Douglas Cae бьет в цель!
59'
Хонка делает замену. Джони Корхонен уходит с поля, а Рахими Юнесс выходит на его замену.
52'
Юха Хакола получил желтую карточку от судьи
46'
ВПС делает замену. Обри Давид уходит с поля, а Omar Jama выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Канджи Макумба получил желтую карточку от судьи
16'
Вахтера Йонас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tapiolan Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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