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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 5084
Эребру
1:2
Конец матча
Эльфсборг
0'
41' Желтая карточка
Герзич Нордин
44' Желтая карточка
Лундевалль Симон
1:0
51' Гол
Игбоананике Кеннеди
62' Желтая карточка
Alex Dyer
1:1
84' Гол
Проделль Виктор
1:2
85' Гол
Проделль Виктор
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эльфсборг делает замену. Лундевалль Симон уходит с поля, а Йонссон Юн выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Проделль Виктор бьет в цель!
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Проделль Виктор бьет в цель!
78'
Эребру делает замену. Ринг Себастьян уходит с поля, а Simon Amin выходит на его замену.
76'
Эльфсборг делает замену. Robert Gojani уходит с поля, а Проделль Виктор выходит на его замену.
73'
Эребру делает замену. Michael Omoh уходит с поля, а Мартенссон Йохан выходит на его замену.
66'
Эльфсборг делает замену. Ишизаки Стефан уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Алекс Диер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Issam Jebali бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Игбоананике Кеннеди бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Лундевалль Симон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Герзич Нордин получил желтую карточку от судьи
25'
Эребру делает замену. Brendan Hines-Ike уходит с поля, а Гранлунд Альбин выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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