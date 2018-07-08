- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Берн Арена Зрители: 5084
41' Желтая карточкаГерзич Нордин
44' Желтая карточкаЛундевалль Симон
1:0
51' ГолИгбоананике Кеннеди
62' Желтая карточкаAlex Dyer
1:1
84' ГолПроделль Виктор
1:2
85' ГолПроделль Виктор
|
41'
44'
51'
1:0
62'
84'
1:1
85'
1:2
Состав команд
20
Filip
Rogic
10
Бесара
Нахир
29
Michael
Omoh
23
Alex
Dyer
13
Кайб
Рами
11
Issam
Jebali
Эребру 3-4-3
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 2 Бьёрнквист Даниэль Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 19 Ринг Себастьян Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- 29 Michael Omoh Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Гранлунд Альбин Защитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 30 Mathias Karlsson
- 45 Rodin Deprem
- 21 Simon Amin
- 18 Isaac Edegware
- Главный тренер: Axel Kjaell
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 23 Alex Dyer Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 11 Issam Jebali Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 17 Фрик Пер Нападающий
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 3 Mattias Oezgun
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Эребру (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 30.06.2018 IFK Askersund 3:8 Эребру ТМК
- 26.06.2018 Эребру 2:0 Сундсвалль ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Броммапойкарна 0:0 Эребру А
- 22.05.2018 Эребру 2:1 Кальмар А
- 17.05.2018 Юргорден 2:0 Эребру А
- 13.05.2018 Эребру 1:2 Хаммарбю А
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру А
- 30.04.2018 Эребру 3:2 Далкурд А
- 21.04.2018 Эстерсунд 0:2 Эребру А
- 18.04.2018 Эребру 1:1 АИК А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 18.02.2018 Твоокер 0:3 Эребру К
- 11.02.2018 Эребру 1:0 Дегерфорс ТМК
Эльфсборг (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 29.06.2018 Хельсингёр 1:2 Эльфсборг ТМК
- 21.06.2018 Хеккен 1:2 Эльфсборг ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг А
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
- 14.05.2018 Хеккен 5:0 Эльфсборг А
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг А
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Васалунд 0:4 Эльфсборг К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 13.02.2018 Эльфсборг 2:0 Шёвде АИК ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
Последние игры между собой
Эребру: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 05.08.2017 Эребру 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 06.11.2016 Эльфсборг 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 03.07.2016 Эльфсборг 1:1 Эребру Товарищеские матчи. Клубы
- 15.05.2016 Эребру 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 21.09.2015 Эребру 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 31.05.2015 Эльфсборг 2:2 Эребру Аллсвенскан
- 22.03.2015 Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок Швеции
- 22.03.2015 Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок
- 05.10.2014 Эребру 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 24.05.2014 Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 30.09.2012 Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 23.04.2012 Эребру 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 24.03.2012 Эльфсборг 2:2 Эребру Товарищеские матчи. Сборные
- 10.07.2011 Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 03.07.2011 Эребру 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 26.07.2010 Эребру 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 18.07.2010 Эльфсборг 3:3 Эребру Аллсвенскан
- 23.08.2009 Эльфсборг 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 10.04.2009 Эребру 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Эребру
Эльфсборг
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|13
|7
|6
|0
|23 - 10
|27
|2.
|Хаммарбю
|11
|8
|2
|1
|25 - 14
|26
|3.
|Норрчёпинг
|12
|7
|3
|2
|22 - 13
|24
|4.
|Юргорден
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|5.
|Кальмар
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|Эребру
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|7.
|Хеккен
|12
|5
|3
|4
|19 - 11
|18
|8.
|Сундсвалль
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|9.
|Мальмё
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|10.
|Эстерсунд
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|11.
|Эльфсборг
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|Гётеборг
|12
|4
|1
|7
|13 - 20
|13
|13.
|Треллеборг
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Броммапойкарна
|12
|3
|1
|8
|8 - 24
|10
|15.
|Далкурд
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|16.
|Сириус
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эльфсборг делает замену. Лундевалль Симон уходит с поля, а Йонссон Юн выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Проделль Виктор бьет в цель!
84'
Г О О О О Л - Проделль Виктор бьет в цель!
78'
Эребру делает замену. Ринг Себастьян уходит с поля, а Simon Amin выходит на его замену.
76'
Эльфсборг делает замену. Robert Gojani уходит с поля, а Проделль Виктор выходит на его замену.
73'
Эребру делает замену. Michael Omoh уходит с поля, а Мартенссон Йохан выходит на его замену.
66'
Эльфсборг делает замену. Ишизаки Стефан уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
62'
Алекс Диер получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Issam Jebali бьет в цель!
51'
Г О О О О Л - Игбоананике Кеннеди бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Лундевалль Симон получил желтую карточку от судьи
41'
Герзич Нордин получил желтую карточку от судьи
25'
Эребру делает замену. Brendan Hines-Ike уходит с поля, а Гранлунд Альбин выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Новости футбола
Топ лиги
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация