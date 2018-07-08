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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Теле2 Арена Зрители: 12212
1:1
Конец матча
10' Желтая карточкаФьолусон Йон Гудни
1:0
14' ГолРадетинац Харис
58' Желтая карточкаМрабти Керим
1:1
67' ГолСкрабб Симон
77' Желтая карточкаДагерстоль Филип
90' Желтая карточкаОльссон Йонас
|
14'
1:0
58'
67'
1:1
77'
90'
Состав команд
30
Tommi
Vaiho
10
Мрабти
Керим
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 30 Tommi Vaiho Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 3 Marcus Danielsson Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 15 Jonathan Augustinsson Защитник
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 11 Ринг Джонатан Полузащитник
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- 7 Dzenis Kozica Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 35 Oscar Jonsson
- 17 Hampus Finndell
- 18 Edward Chilufya
- 2 Johan Andersson II
- 20 Aliou Badji
- 37 Matteo Catenacci
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 6 Вальквист Линус Полузащитник
- 27 Сигурдссон Арнор Полузащитник
- 5 Герсон Ларс Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 10 Скрабб Симон Нападающий
- Запасные игроки
- 91 Нильссон Давид Вратарь
- 2 Кастегрен Хенрик Защитник
- 9 Валль Йоханнес Защитник
- 22 Смит Иан III Защитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 19 Ларссон Джордан Нападающий
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Предыдущие игры
Юргорден (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 30.06.2018 Юргорден 2:2 Орхус ТМК
- 20.06.2018 Сандвикен 1:2 Юргорден ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
- 24.05.2018 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 17.05.2018 Юргорден 2:0 Эребру А
- 13.05.2018 Юргорден 1:0 Далкурд А
- 10.05.2018 Юргорден 3:0 Мальмё К
- 06.05.2018 Броммапойкарна 1:0 Юргорден А
- 03.05.2018 Мальмё 1:0 Юргорден А
- 29.04.2018 Юргорден 1:2 Хаммарбю А
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 18.04.2018 Юргорден 3:0 Мальмё А
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 27.06.2018 Норрчёпинг 1:3 Нордшелланн ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Норрчёпинг 1:0 Сундсвалль А
- 19.05.2018 Норрчёпинг 4:2 Далкурд А
- 13.05.2018 Гётеборг 0:2 Норрчёпинг А
- 05.05.2018 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
- 29.04.2018 Норрчёпинг 1:2 Треллеборг А
- 23.04.2018 Норрчёпинг 1:0 Сириус А
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Твоокер 2:3 Норрчёпинг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 13.02.2018 Норрчёпинг 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 06.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Шемрок Роверс КА
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 13.08.2017 Норрчёпинг 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 01.05.2017 Юргорден 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 26.09.2016 Норрчёпинг 1:3 Юргорден Аллсвенскан
- 09.07.2016 Юргорден 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 26.03.2016 Юргорден 2:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Клубы
- 23.09.2015 Норрчёпинг 4:2 Юргорден Аллсвенскан
- 04.06.2015 Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 05.03.2015 Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок
- 05.03.2015 Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции
- 24.01.2015 Норрчёпинг 0:0 Юргорден Товарищеские матчи. Клубы
- 01.11.2014 Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 14.07.2014 Норрчёпинг 3:5 Юргорден Аллсвенскан
- 22.08.2013 Норрчёпинг 2:3 Юргорден Аллсвенскан
- 21.07.2013 Юргорден 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 04.04.2013 Норрчёпинг 0:0 Юргорден Кубок Швеции
- 20.02.2013 Норрчёпинг 2:1 Юргорден Товарищеские матчи. Сборные
- 23.07.2012 Норрчёпинг 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 16.07.2012 Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 25.08.2011 Норрчёпинг 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 24.04.2011 Юргорден 1:3 Норрчёпинг Аллсвенскан
Юргорден
Норрчёпинг
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|13
|7
|6
|0
|23 - 10
|27
|2.
|Хаммарбю
|11
|8
|2
|1
|25 - 14
|26
|3.
|Норрчёпинг
|12
|7
|3
|2
|22 - 13
|24
|4.
|Юргорден
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|5.
|Кальмар
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|Эребру
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|7.
|Хеккен
|12
|5
|3
|4
|19 - 11
|18
|8.
|Сундсвалль
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|9.
|Мальмё
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|10.
|Эстерсунд
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|11.
|Эльфсборг
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|Гётеборг
|12
|4
|1
|7
|13 - 20
|13
|13.
|Треллеборг
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Броммапойкарна
|12
|3
|1
|8
|8 - 24
|10
|15.
|Далкурд
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|16.
|Сириус
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ольссон Йонас получил желтую карточку от судьи
83'
Норчепинг делает замену. Вальквист Линус уходит с поля, а Смит Иан III выходит на его замену.
82'
Юргорден делает замену. Дзенис Кожица уходит с поля, а Edward Chilufya выходит на его замену.
81'
Юргорден делает замену. Карлстрём Йеспер уходит с поля, а Уокер Кевин выходит на его замену.
77'
Дагерстоль Филип получил желтую карточку от судьи
71'
Юргорден делает замену. Радетинац Харис уходит с поля, а Aliou Badji выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Скрабб Симон бьет в цель!
64'
Норчепинг делает замену. Сигурдссон Арнор уходит с поля, а Alexander Jakobsen выходит на его замену.
58'
Мрабти Керим получил желтую карточку от судьи
53'
Норчепинг делает замену. Хольмберг Карл уходит с поля, а Ларссон Джордан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Г О О О О Л - Радетинац Харис бьет в цель!
10'
Фьолусон Йон Гудни получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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