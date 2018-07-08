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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 12212
Юргорден
1:1
Конец матча
Норрчёпинг
0'
10' Желтая карточка
Фьолусон Йон Гудни
1:0
14' Гол
Радетинац Харис
58' Желтая карточка
Мрабти Керим
1:1
67' Гол
Скрабб Симон
77' Желтая карточка
Дагерстоль Филип
90' Желтая карточка
Ольссон Йонас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ольссон Йонас получил желтую карточку от судьи
83'
Норчепинг делает замену. Вальквист Линус уходит с поля, а Смит Иан III выходит на его замену.
82'
Юргорден делает замену. Дзенис Кожица уходит с поля, а Edward Chilufya выходит на его замену.
81'
Юргорден делает замену. Карлстрём Йеспер уходит с поля, а Уокер Кевин выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Дагерстоль Филип получил желтую карточку от судьи
71'
Юргорден делает замену. Радетинац Харис уходит с поля, а Aliou Badji выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Скрабб Симон бьет в цель!
64'
Норчепинг делает замену. Сигурдссон Арнор уходит с поля, а Alexander Jakobsen выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Мрабти Керим получил желтую карточку от судьи
53'
Норчепинг делает замену. Хольмберг Карл уходит с поля, а Ларссон Джордан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Радетинац Харис бьет в цель!
Желтая карточка
10'
Фьолусон Йон Гудни получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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