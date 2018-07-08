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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Скагерак Арена Зрители: 5421
3:1
Конец матча
1:0
13' ГолРашани Эльбасан
2:0
55' ГолБерган Вегар
3:0
65' ГолМладенович Стефан
3:1
78' ГолОльсен Томас
|
13'
1:0
55'
2:0
65'
3:0
78'
3:1
Состав команд
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 7 Броберг Мартин Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 25 Кителано Джон Защитник
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 20 Леуритсен Тобиас Нападающий
- 18 Odin Luraas Bjoertuft
- 16 Joshua Kitolano
- 19 Bilal Njie
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Лиллестрём 4-4-2
- Основной состав
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 5 Simen Rafn Защитник
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 24 Erik Sandberg Защитник
- 3 Микальсен Симен Защитник
- 33 Aleksander Melgalvis Полузащитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 17 Kristoffer Oedemarksbakken Полузащитник
- 11 Кнутсон Эрлинг Нападающий
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Игонен Матвей Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 9 Мартин Гэри Нападающий
- 7 Moses Ebiye
- 18 Charles Ezeh
- Главный тренер: Арне Эрландсен
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
- 27.05.2018 Одд 1:2 Кристиансунд Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
- 06.05.2018 Одд 3:0 Старт Т
- 02.05.2018 Фредрикстад 1:3 Одд К
- 29.04.2018 Мольде 0:1 Одд Т
- 23.04.2018 Одд 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 18.04.2018 Скарпхедин 0:9 Одд К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 19.03.2018 Одд 3:2 Фрам Ларвик ТМК
Лиллестрём (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2018 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Русенборг 3:0 Лиллестрём Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
- 09.05.2018 КФУМ 1:3 Лиллестрём К
- 06.05.2018 Лиллестрём 1:0 Саннефьёрд Т
- 03.05.2018 Лёренскуг 1:5 Лиллестрём К
- 30.04.2018 Стабек 3:2 Лиллестрём Т
- 26.04.2018 Лиллестрём 0:1 Русенборг С
- 22.04.2018 Лиллестрём 0:1 Ранхейм Т
- 18.04.2018 Kloefta 0:3 Лиллестрём К
- 15.04.2018 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 09.04.2018 Лиллестрём 1:0 Старт Т
- 02.04.2018 Кристиансунд 2:1 Лиллестрём Т
- 23.03.2018 Мьёндален 2:0 Лиллестрём ТМК
- 17.03.2018 Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Т
Последние игры между собой
Одд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Типпелиген
- 23.10.2017 Одд 1:0 Лиллестрём Типпелиген
- 08.05.2017 Лиллестрём 0:1 Одд Типпелиген
- 10.02.2017 Лиллестрём 1:3 Одд Товарищеские матчи. Клубы
- 11.09.2016 Лиллестрём 2:4 Одд Типпелиген
- 24.04.2016 Одд 1:3 Лиллестрём Типпелиген
- 05.03.2016 Одд 1:1 Лиллестрём Товарищеские матчи. Клубы
- 08.11.2015 Одд 5:0 Лиллестрём Типпелиген
- 28.06.2015 Лиллестрём 1:1 Одд Типпелиген
- 21.03.2015 Одд 6:1 Лиллестрём Товарищеские матчи. Клубы
Одд
Лиллестрём
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|16
|10
|5
|1
|23 - 11
|35
|2.
|Русенборг
|16
|10
|3
|3
|26 - 11
|33
|3.
|Мольде
|3:1
|16
|9
|2
|5
|29 - 17
|29
|4.
|Ранхейм
|16
|9
|2
|5
|28 - 28
|29
|5.
|Хёугесунн
|16
|8
|4
|4
|27 - 20
|28
|6.
|Тромсё
|16
|8
|2
|6
|27 - 21
|26
|7.
|Сарпсборг-08
|16
|7
|5
|4
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|1:3
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|9.
|Кристиансунд
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|10.
|Одд
|16
|6
|2
|8
|23 - 20
|20
|11.
|Стрёмсгодсет
|15
|4
|5
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Будё-Глимт
|16
|3
|7
|6
|17 - 19
|16
|13.
|Старт
|16
|4
|2
|10
|14 - 31
|14
|14.
|Лиллестрём
|16
|3
|5
|8
|16 - 25
|14
|15.
|Стабек
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|16.
|Саннефьёрд
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Joshua Kitolano выходит на его замену.
85'
Лиллестрём делает замену. Кнутсон Эрлинг уходит с поля, а Moses Ebiye выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
76'
Одд Гренланд делает замену. Броберг Мартин уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Младенович Стефан бьет в цель!
62'
Одд Гренланд делает замену. Борвен Торгейр уходит с поля, а Младенович Стефан выходит на его замену.
61'
Лиллестрём делает замену. Kristoffer Oedemarksbakken уходит с поля, а Мартин Гэри выходит на его замену.
61'
Лиллестрём делает замену. Крогстад Фредрик уходит с поля, а Charles Ezeh выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Берган Вегар бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
13'
Г О О О О Л - Рашани Эльбасан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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