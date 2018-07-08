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Стадион: Зрители: 5421
Одд
3:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
13' Гол
Рашани Эльбасан
2:0
55' Гол
Берган Вегар
3:0
65' Гол
Младенович Стефан
3:1
78' Гол
Ольсен Томас
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Joshua Kitolano выходит на его замену.
85'
Лиллестрём делает замену. Кнутсон Эрлинг уходит с поля, а Moses Ebiye выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
76'
Одд Гренланд делает замену. Броберг Мартин уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Младенович Стефан бьет в цель!
62'
Одд Гренланд делает замену. Борвен Торгейр уходит с поля, а Младенович Стефан выходит на его замену.
61'
Лиллестрём делает замену. Kristoffer Oedemarksbakken уходит с поля, а Мартин Гэри выходит на его замену.
61'
Лиллестрём делает замену. Крогстад Фредрик уходит с поля, а Charles Ezeh выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Берган Вегар бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Рашани Эльбасан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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