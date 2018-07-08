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Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 3082
2:2
Конец матча
0:1
8' ГолНильсен Сиверт
1:1
23' ГолОпсет Кристиан
51' Желтая карточкаАкоста Бисмарк
1:2
60' ГолЛарсен Петер-Орри
2:2
66' ГолОпсет Кристиан
76' Желтая карточкаСколевик Стеффен
78' Желтая карточкаХурадо Хосе
|
8'
0:1
23'
1:1
51'
60'
1:2
66'
2:2
76'
78'
Состав команд
25
Рикардо
II
17
Исидоро
Хосе
10
Хурадо
Хосе
20
Amor
Layoni
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 18 Brede Mathias Moe Защитник
- 5 Thomas Jacobsen I Защитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Eirik Wollen Steen Защитник
- 3 Юнассен Эмиль Защитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 11 Jens Hauge Нападающий
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 26 Haakon Evjen Нападающий
- 31 Bror Ness Groetterud
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 17 Соренсен Гилли Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Браатен Даниэль Защитник
- 18 Карадас Азар Защитник
- 10 Ордагич Амер Полузащитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 35 Nicholas Marthinussen
- 34 Marius Bildoey
- 36 Emil Harloff
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Т
- 13.06.2018 Будё-Глимт 2:2 Хёдд К
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Старт 1:0 Будё-Глимт Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
- 09.05.2018 Мьёльнер 1:2 Будё-Глимт К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Харстад 2:5 Будё-Глимт К
- 29.04.2018 Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Т
- 22.04.2018 Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Т
- 19.04.2018 Мельбу 1:4 Будё-Глимт К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
Бранн (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Фюллингсдален 0:1 Бранн К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сутра 0:4 Бранн К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 25.04.2018 Ранхейм 0:2 Бранн Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Сандвикен 1:6 Бранн К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес УЛФ ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Бранн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Будё-Глимт
Бранн
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
35 Владение мячом, % 65
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|16
|10
|5
|1
|23 - 11
|35
|2.
|Русенборг
|16
|10
|3
|3
|26 - 11
|33
|3.
|Мольде
|3:1
|16
|9
|2
|5
|29 - 17
|29
|4.
|Ранхейм
|16
|9
|2
|5
|28 - 28
|29
|5.
|Хёугесунн
|16
|8
|4
|4
|27 - 20
|28
|6.
|Тромсё
|16
|8
|2
|6
|27 - 21
|26
|7.
|Сарпсборг-08
|16
|7
|5
|4
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|1:3
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|9.
|Кристиансунд
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|10.
|Одд
|16
|6
|2
|8
|23 - 20
|20
|11.
|Стрёмсгодсет
|15
|4
|5
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Будё-Глимт
|16
|3
|7
|6
|17 - 19
|16
|13.
|Старт
|16
|4
|2
|10
|14 - 31
|14
|14.
|Лиллестрём
|16
|3
|5
|8
|16 - 25
|14
|15.
|Стабек
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|16.
|Саннефьёрд
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
Второй тайм
90'
Бранн делает замену. Маренго Людсинио уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Jens Hauge выходит на его замену.
79'
Буде-Глимт делает замену. Хурадо Хосе уходит с поля, а Patrick Berg выходит на его замену.
78'
Хурадо Хосе получил желтую карточку от судьи
76'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
76'
Сколевик Стеффен получил желтую карточку от судьи
66'
Г О О О О Л - Опсет Кристиан бьет в цель!
65'
Бранн делает замену. Кумсан Джилберт уходит с поля, а Браатен Даниэль выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Ларсен Петер-Орри бьет в цель!
51'
Акоста Бисмарк получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Опсет Кристиан бьет в цель!
16'
Буде-Глимт делает замену. Томас Якобсен уходит с поля, а Юнассен Эмиль выходит на его замену.
8'
Г О О О О Л - Нильсен Сиверт бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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