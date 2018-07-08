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Стадион: Зрители: 3082
Будё-Глимт
2:2
Конец матча
Бранн
0'
0:1
8' Гол
Нильсен Сиверт
1:1
23' Гол
Опсет Кристиан
51' Желтая карточка
Акоста Бисмарк
1:2
60' Гол
Ларсен Петер-Орри
2:2
66' Гол
Опсет Кристиан
76' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
78' Желтая карточка
Хурадо Хосе
90'+4
Второй тайм
90'
Бранн делает замену. Маренго Людсинио уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Jens Hauge выходит на его замену.
79'
Буде-Глимт делает замену. Хурадо Хосе уходит с поля, а Patrick Berg выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Хурадо Хосе получил желтую карточку от судьи
76'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Сколевик Стеффен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Опсет Кристиан бьет в цель!
65'
Бранн делает замену. Кумсан Джилберт уходит с поля, а Браатен Даниэль выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Ларсен Петер-Орри бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Акоста Бисмарк получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Опсет Кристиан бьет в цель!
16'
Буде-Глимт делает замену. Томас Якобсен уходит с поля, а Юнассен Эмиль выходит на его замену.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Нильсен Сиверт бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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