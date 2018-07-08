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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Сёр Арена Зрители: 4282
0:1
49' ГолTonny Brochmann
1:1
60' ГолKevin Kabran
2:1
62' ГолAremu Afeez
77' Желтая карточкаКёкк Эллиот
78' Желтая карточкаДемидов Вадим
|
49'
0:1
60'
1:1
62'
2:1
77'
78'
Состав команд
31
Лав
Дэмион
30
Манде
Саюба
18
Моэ
Йеппе
10
Боли
Франк
99
Квоеме
Охи
Старт 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Доймеланд Йонас Вратарь
- 6 Simon Andreas Larsen I Защитник
- 31 Лав Дэмион Защитник
- 15 Henrik Robstad Защитник
- 2 Кёкк Эллиот Защитник
- 23 Erlend Segberg Полузащитник
- 4 Aremu Afeez Полузащитник
- 11 Сигурдарсон Арон Полузащитник
- 10 Tobias Christensen II Полузащитник
- 14 Бёруфсен Эспен Полузащитник
- 7 Kevin Kabran Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Опдаль Хокон Вратарь
- 3 Espen Hammer Berger Защитник
- 22 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- 20 Mathias Bringaker Нападающий
- 19 Скаанес Каспер
- 21 Niklas Sandberg I
- 18 Isaac Twum
- Главный тренер: Кьетил Рекдал
Стабек 4-4-2
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 10 Боли Франк Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 27 Nicolas Pignatel Jenssen
- 20 Ola Brynhildsen
- 50 Oscar Aga
- Главный тренер: Jan Peder Jalland
Предыдущие игры
Старт (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 01.07.2018 Ранхейм 2:0 Старт Т
- 24.06.2018 Старт 2:0 Кристиансунд Т
- 13.06.2018 Старт 1:1 Хам-Кам К
- 10.06.2018 Старт 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.05.2018 Мольде 3:1 Старт Т
- 21.05.2018 Старт 1:0 Будё-Глимт Т
- 16.05.2018 Сарпсборг-08 4:0 Старт Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Эгерсунд 0:1 Старт К
- 06.05.2018 Одд 3:0 Старт Т
- 02.05.2018 Арендал 0:3 Старт К
- 29.04.2018 Старт 0:1 Хёугесунн Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 22.04.2018 Русенборг 2:0 Старт Т
- 18.04.2018 Вигёр 1:8 Старт К
- 14.04.2018 Старт 1:6 Волеренга Т
- 09.04.2018 Лиллестрём 1:0 Старт Т
- 02.04.2018 Старт 1:4 Саннефьёрд Т
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
Стабек (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 28.05.2018 Сарпсборг-08 4:2 Стабек Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 03.05.2018 Мосс 0:1 Стабек К
- 30.04.2018 Стабек 3:2 Лиллестрём Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Уллерн 3:5 Стабек К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 19.03.2018 Стабек 1:2 Скейд ТМК
- 18.03.2018 Улленсакер-Киса 4:3 Стабек ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
Последние игры между собой
Старт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Стабек: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Типпелиген
- 06.11.2016 Стабек 3:0 Старт Типпелиген
- 29.05.2016 Старт 0:5 Стабек Типпелиген
- 01.11.2015 Стабек 3:2 Старт Типпелиген
- 04.07.2015 Старт 4:1 Стабек Типпелиген
- 14.09.2014 Старт 2:3 Стабек Типпелиген
- 09.06.2014 Стабек 1:2 Старт Типпелиген
- 19.06.2013 Старт 2:1 Стабек Кубок НМ
- 27.01.2012 Старт 4:2 Стабек Товарищеские матчи. Сборные
- 31.07.2011 Стабек 4:1 Старт Типпелиген
- 29.05.2011 Старт 2:4 Стабек Типпелиген
- 24.10.2010 Старт 3:2 Стабек Типпелиген
- 24.05.2010 Стабек 3:0 Старт Типпелиген
- 25.07.2009 Старт 2:2 Стабек Типпелиген
- 21.06.2009 Стабек 5:0 Старт Типпелиген
Старт
Стабек
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|16
|10
|5
|1
|23 - 11
|35
|2.
|Русенборг
|16
|10
|3
|3
|26 - 11
|33
|3.
|Мольде
|3:1
|16
|9
|2
|5
|29 - 17
|29
|4.
|Ранхейм
|16
|9
|2
|5
|28 - 28
|29
|5.
|Хёугесунн
|16
|8
|4
|4
|27 - 20
|28
|6.
|Тромсё
|16
|8
|2
|6
|27 - 21
|26
|7.
|Сарпсборг-08
|16
|7
|5
|4
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|1:3
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|9.
|Кристиансунд
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|10.
|Одд
|16
|6
|2
|8
|23 - 20
|20
|11.
|Стрёмсгодсет
|15
|4
|5
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Будё-Глимт
|16
|3
|7
|6
|17 - 19
|16
|13.
|Старт
|16
|4
|2
|10
|14 - 31
|14
|14.
|Лиллестрём
|16
|3
|5
|8
|16 - 25
|14
|15.
|Стабек
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|16.
|Саннефьёрд
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Старт делает замену. Сигурдарсон Арон уходит с поля, а Espen Hammer Berger выходит на его замену.
86'
Стабек делает замену. Сетер Йон-Хоу уходит с поля, а Oscar Aga выходит на его замену.
78'
Демидов Вадим получил желтую карточку от судьи
77'
Старт делает замену. Tobias Christensen уходит с поля, а Скаанес Каспер выходит на его замену.
77'
Кёкк Эллиот получил желтую карточку от судьи
65'
Стабек делает замену. Тонни Брохманн уходит с поля, а Ola Brynhildsen выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Aremu Afeez бьет в цель!
60'
Г О О О О Л - Kevin Kabran бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Тонни Брохманн бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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