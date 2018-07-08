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  5. Типпелиген
Стадион: Зрители: 4282
Старт
2:1
Конец матча
Стабек
0'
0:1
49' Гол
Tonny Brochmann
1:1
60' Гол
Kevin Kabran
2:1
62' Гол
Aremu Afeez
77' Желтая карточка
Кёкк Эллиот
78' Желтая карточка
Демидов Вадим
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Старт делает замену. Сигурдарсон Арон уходит с поля, а Espen Hammer Berger выходит на его замену.
86'
Стабек делает замену. Сетер Йон-Хоу уходит с поля, а Oscar Aga выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Демидов Вадим получил желтую карточку от судьи
77'
Старт делает замену. Tobias Christensen уходит с поля, а Скаанес Каспер выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Кёкк Эллиот получил желтую карточку от судьи
65'
Стабек делает замену. Тонни Брохманн уходит с поля, а Ola Brynhildsen выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Aremu Afeez бьет в цель!
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Kevin Kabran бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Тонни Брохманн бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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