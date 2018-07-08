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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Акер
1:0
5' ГолМострем Маттиас
2:0
21' ГолErling Braut Haaland
3:0
27' ГолСарр Бабакар
28' Желтая карточкаСарр Бабакар
3:1
31' ГолФинне Бор
45' Желтая карточкаИбрахим Абдисалам
|
5'
1:0
21'
2:0
27'
3:0
28'
31'
3:1
Состав команд
19
Хестад
Эйрик
16
Хуссейн
Эцаз
33
Амин
Нури
25
Адекугбе
Сэм
11
Финне
Бор
10
Джонсон
Сэм
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 14 Странд Петтер Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 13 Ibrahima Wadji Полузащитник
- 21 Tobias Hammer Svendsen Полузащитник
- 20 Thomas Amang Нападающий
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Волеренга 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 17 Юклеред Симен Полузащитник
- 27 Фридйонссон Самуэль Полузащитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 18 Даль Кристиан Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 23 Хорн Майер Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 19 Peter Michael
- Главный тренер: Дейла Ронни
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 20.06.2018 Мальмё 2:0 Мольде ТМК
- 09.06.2018 Кристиансунд 1:0 Мольде Т
- 27.05.2018 Мольде 3:1 Старт Т
- 21.05.2018 Ранхейм 3:1 Мольде Т
- 16.05.2018 Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
- 07.05.2018 Сарпсборг-08 2:2 Мольде Т
- 02.05.2018 Браттвог 1:0 Мольде К
- 29.04.2018 Мольде 0:1 Одд Т
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Т
- 18.04.2018 Трефф 1:6 Мольде К
- 15.04.2018 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
Волеренга (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 09.05.2018 Скейд 1:2 Волеренга К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
- 01.05.2018 Гроруд 0:1 Волеренга К
- 28.04.2018 Ранхейм 2:2 Волеренга Т
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Т
- 18.04.2018 Aarvoll 0:8 Волеренга К
- 14.04.2018 Старт 1:6 Волеренга Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 23.03.2018 Волеренга 3:1 Нымме Калью ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
Последние игры между собой
Мольде: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Волеренга: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Типпелиген
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
- 17.04.2017 Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген
- 01.08.2016 Волеренга 3:0 Мольде Типпелиген
- 21.04.2016 Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген
- 23.08.2015 Волеренга 0:1 Мольде Типпелиген
- 20.06.2015 Мольде 0:0 Волеренга Типпелиген
- 20.09.2014 Волеренга 0:2 Мольде Типпелиген
- 28.03.2014 Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген
- 01.09.2013 Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген
- 22.06.2013 Волеренга 3:3 Мольде Типпелиген
- 26.08.2012 Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген
- 14.07.2012 Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
- 30.07.2011 Мольде 2:1 Волеренга Типпелиген
- 29.06.2011 Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
- 29.08.2010 Мольде 0:1 Волеренга Типпелиген
- 12.04.2010 Волеренга 2:1 Мольде Типпелиген
- 23.09.2009 Мольде 6:3 Волеренга Кубок НМ
- 29.08.2009 Волеренга 2:1 Мольде Типпелиген
Мольде
Волеренга
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|16
|10
|5
|1
|23 - 11
|35
|2.
|Русенборг
|16
|10
|3
|3
|26 - 11
|33
|3.
|Мольде
|3:1
|16
|9
|2
|5
|29 - 17
|29
|4.
|Ранхейм
|16
|9
|2
|5
|28 - 28
|29
|5.
|Хёугесунн
|16
|8
|4
|4
|27 - 20
|28
|6.
|Тромсё
|16
|8
|2
|6
|27 - 21
|26
|7.
|Сарпсборг-08
|16
|7
|5
|4
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|1:3
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|9.
|Кристиансунд
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|10.
|Одд
|16
|6
|2
|8
|23 - 20
|20
|11.
|Стрёмсгодсет
|15
|4
|5
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Будё-Глимт
|16
|3
|7
|6
|17 - 19
|16
|13.
|Старт
|16
|4
|2
|10
|14 - 31
|14
|14.
|Лиллестрём
|16
|3
|5
|8
|16 - 25
|14
|15.
|Стабек
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|16.
|Саннефьёрд
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ибрахим Абдисалам получил желтую карточку от судьи
38'
Волеренга делает замену. Леквен Магнус уходит с поля, а Хорн Майер выходит на его замену.
31'
Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
28'
Сарр Бабакар получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Сарр Бабакар бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Erling Braut Haaland бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Мострем Маттиас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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