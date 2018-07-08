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Стадион:
Мольде
3:1
Перерыв
Волеренга
0'
1:0
5' Гол
Мострем Маттиас
2:0
21' Гол
Erling Braut Haaland
3:0
27' Гол
Сарр Бабакар
28' Желтая карточка
Сарр Бабакар
3:1
31' Гол
Финне Бор
45' Желтая карточка
Ибрахим Абдисалам
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Ибрахим Абдисалам получил желтую карточку от судьи
38'
Волеренга делает замену. Леквен Магнус уходит с поля, а Хорн Майер выходит на его замену.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Сарр Бабакар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Сарр Бабакар бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Erling Braut Haaland бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Мострем Маттиас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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