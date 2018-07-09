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Стадион: Янки
1:0
Второй тайм: 90+'
67' Желтая карточкаШано Максим
83' Желтая карточкаAlex Muyl
1:0
85' ГолМоралес Максимильяно
|
67'
83'
85'
1:0
Состав команд
23
Уоллес
Родни
19
Jesus
Medina
26
Паркер
Тим
33
Aaron
Long
19
Alex
Muyl
Нью-Йорк Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 4 Шано Максим Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Полузащитник
- 23 Уоллес Родни Полузащитник
- 19 Jesus Medina Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Матаррита Рональд Защитник
- 13 Saad Abdul-Salam Защитник
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 14 Kwame Awuah
- 17 Jonathan Lewis
- 41 Brad Stuver
- Главный тренер: Domenec Torrent
Нью-Йорк Ред Буллз 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 5 Connor Lade Защитник
- 26 Паркер Тим Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 92 Лоуренс Кемар Защитник
- 4 Адамс Тайлер Полузащитник
- 27 Davis Sean II Полузащитник
- 77 Ройер Даниэль Полузащитник
- 10 Alejandro Romero I Полузащитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 62 Мурильо Микаэль Защитник
- 78 Коллин Орельен Защитник
- 29 Эскобар Фидель Защитник
- 90 Ржатковски Марк Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 41 Ethan Kutler
- Главный тренер: Jesse Marsch
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.05.2018 Лос-Анджелес 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 23.04.2018 Портленд Тимберс 3:0 Нью-Йорк Сити М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 24.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас М
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 27.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 21.05.2018 Атланта Юнайтед 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 11.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.04.2018 Гвадалахара 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Тихуана ЛЧК
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС
- 26.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 07.08.2017 Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 24.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
- 15.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок
- 24.07.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 03.07.2016 Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 21.05.2016 Нью-Йорк Сити 0:7 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 10.08.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС
- 29.06.2015 Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 11.05.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|20
|12
|4
|4
|42 - 23
|40
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|18
|10
|4
|4
|35 - 24
|34
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|17
|10
|2
|5
|34 - 17
|32
|4.
|Коламбус Крю
|20
|8
|6
|6
|24 - 23
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|7
|7
|4
|30 - 25
|28
|6.
|Монреаль Импакт
|19
|8
|0
|11
|24 - 32
|24
|7.
|Чикаго Файр
|19
|6
|5
|8
|29 - 34
|23
|8.
|Филадельфия Юнион
|18
|6
|3
|9
|21 - 27
|21
|9.
|Орландо Сити
|18
|6
|1
|11
|25 - 41
|19
|10.
|Торонто
|18
|4
|4
|10
|29 - 36
|16
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|18
|10
|5
|3
|28 - 21
|35
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|10
|4
|4
|41 - 28
|34
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|9
|6
|4
|35 - 24
|33
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|5
|3
|26 - 22
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|19
|9
|2
|8
|27 - 34
|29
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|5
|7
|29 - 37
|26
|7.
|Хьюстон Динамо
|17
|7
|4
|6
|36 - 26
|25
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|7
|4
|7
|31 - 28
|25
|9.
|Миннесота Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|4
|3
|11
|22 - 32
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|2
|6
|10
|29 - 37
|12
Второй тайм
89'
Нью-Йорк Сити делает замену. Jesus Medina уходит с поля, а Sebastien Ibeagha выходит на его замену.
88'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Sean Davis уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Моралес Максимильяно бьет в цель!
83'
Alex Muyl получил желтую карточку от судьи
76'
Нью-Йорк Сити делает замену. Уоллес Родни уходит с поля, а Jonathan Lewis выходит на его замену.
67'
Шано Максим получил желтую карточку от судьи
58'
Нью-Йорк Сити делает замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит с поля, а Матаррита Рональд выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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