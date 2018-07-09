  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Нью-Йорк Сити
1:0
Второй тайм: 90+'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
67' Желтая карточка
Шано Максим
83' Желтая карточка
Alex Muyl
1:0
85' Гол
Моралес Максимильяно
90'+4
Второй тайм
89'
Нью-Йорк Сити делает замену. Jesus Medina уходит с поля, а Sebastien Ibeagha выходит на его замену.
88'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Sean Davis уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Моралес Максимильяно бьет в цель!
Желтая карточка
83'
Alex Muyl получил желтую карточку от судьи
76'
Нью-Йорк Сити делает замену. Уоллес Родни уходит с поля, а Jonathan Lewis выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Шано Максим получил желтую карточку от судьи
58'
Нью-Йорк Сити делает замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит с поля, а Матаррита Рональд выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация