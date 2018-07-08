Текстовая онлайн трансляция матча Транмер - Ливерпуль

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Текстовая онлайн трансляция матча Транмер - ЛиверпульДо начала игры, которая состоится 10.07.2018, осталось 2 дня 14 часов 58 минут.
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Прогнозы на матч Транмер - Ливерпуль
Транмер
10.2% (5)
Ничья:
10.2% (5)
Ливерпуль
79.6% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
0:3 Ливерпуль:
22.4% (11)
0:2 Ливерпуль:
18.4% (9)
1:3 Ливерпуль:
12.2% (6)
1:2 Ливерпуль:
10.2% (5)
0:5 Ливерпуль:
10.2% (5)
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