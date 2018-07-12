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Стадион:
Нью-Йорк Сити
3:0
Конец матча
Монреаль Импакт
0'
11' Желтая карточка
Макнамара Томас
21' Желтая карточка
Тиннерхольм Антон
23' Желтая карточка
Raheem Edwards
1:0
60' Гол
Jesus Medina
2:0
65' Гол
Матаррита Рональд
3:0
76' Гол
Jonathan Lewis
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Монреаль Импакт делает замену. Пьетт Самуэль уходит с поля, а Ken Krolicki выходит на его замену.
81'
Нью-Йорк Сити делает замену. Ринг Александр уходит с поля, а Kwame Awuah выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Jonathan Lewis бьет в цель!
67'
Нью-Йорк Сити делает замену. Макнамара Томас уходит с поля, а Jonathan Lewis выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Матаррита Рональд бьет в цель!
62'
Нью-Йорк Сити делает замену. Уоллес Родни уходит с поля, а Матаррита Рональд выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Jesus Medina бьет в цель!
59'
Монреаль Импакт делает замену. Raheem Edwards уходит с поля, а Ловиц Дэниел выходит на его замену.
59'
Монреаль Импакт делает замену. Anthony Jackson-Hamel уходит с поля, а Сильва Алехандро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Raheem Edwards получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Тиннерхольм Антон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Макнамара Томас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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