- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Янки
3:0
Конец матча
11' Желтая карточкаМакнамара Томас
21' Желтая карточкаТиннерхольм Антон
23' Желтая карточкаRaheem Edwards
1:0
60' ГолJesus Medina
2:0
65' ГолМатаррита Рональд
3:0
76' ГолJonathan Lewis
|
11'
23'
60'
1:0
65'
2:0
76'
3:0
Состав команд
19
Jesus
Medina
23
Уоллес
Родни
1
Буш
Ивен
15
Фанни
Род
22
Райтала
Юкка
28
Shamit
Shome
Нью-Йорк Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 19 Jesus Medina Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 23 Уоллес Родни Полузащитник
- 15 Макнамара Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Шано Максим Защитник
- 22 Матаррита Рональд Защитник
- 13 Saad Abdul-Salam Защитник
- 41 Brad Stuver
- 16 James Sands
- 17 Jonathan Lewis
- 14 Kwame Awuah
- Главный тренер: Domenec Torrent
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 24 Петрассо Микаэль Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 2 Кабрера Виктор Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 28 Shamit Shome Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 14 Raheem Edwards Нападающий
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 18 Chris Duvall Защитник
- 16 Jeisson Vargas Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Нападающий
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 13 Ken Krolicki
- Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 09.07.2018 Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.05.2018 Лос-Анджелес 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 23.04.2018 Портленд Тимберс 3:0 Нью-Йорк Сити М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +8 =0 -12)
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 18.03.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 18.07.2016 Монреаль Импакт 1:3 Нью-Йорк Сити МЛС
- 28.04.2016 Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 01.08.2015 Нью-Йорк Сити 2:3 Монреаль Импакт МЛС
- 05.07.2015 Монреаль Импакт 1:2 Нью-Йорк Сити МЛС
- 14.06.2015 Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|20
|12
|4
|4
|42 - 23
|40
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|11
|4
|4
|38 - 24
|37
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|10
|2
|5
|34 - 17
|32
|4.
|Коламбус Крю
|20
|8
|6
|6
|24 - 23
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|7
|7
|4
|30 - 25
|28
|6.
|Филадельфия Юнион
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|7.
|Монреаль Импакт
|20
|8
|0
|12
|24 - 35
|24
|8.
|Чикаго Файр
|20
|6
|5
|9
|32 - 38
|23
|9.
|Орландо Сити
|18
|6
|1
|11
|25 - 41
|19
|10.
|Торонто
|18
|4
|4
|10
|29 - 36
|16
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|18
|10
|5
|3
|28 - 21
|35
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|10
|4
|4
|41 - 28
|34
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|9
|6
|4
|35 - 24
|33
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|5
|3
|26 - 22
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|19
|9
|2
|8
|27 - 34
|29
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|5
|7
|29 - 37
|26
|7.
|Хьюстон Динамо
|17
|7
|4
|6
|36 - 26
|25
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|7
|4
|7
|31 - 28
|25
|9.
|Миннесота Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|4
|3
|11
|22 - 32
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|2
|6
|10
|29 - 37
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Монреаль Импакт делает замену. Пьетт Самуэль уходит с поля, а Ken Krolicki выходит на его замену.
81'
Нью-Йорк Сити делает замену. Ринг Александр уходит с поля, а Kwame Awuah выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Jonathan Lewis бьет в цель!
67'
Нью-Йорк Сити делает замену. Макнамара Томас уходит с поля, а Jonathan Lewis выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Матаррита Рональд бьет в цель!
62'
Нью-Йорк Сити делает замену. Уоллес Родни уходит с поля, а Матаррита Рональд выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Jesus Medina бьет в цель!
59'
Монреаль Импакт делает замену. Raheem Edwards уходит с поля, а Ловиц Дэниел выходит на его замену.
59'
Монреаль Импакт делает замену. Anthony Jackson-Hamel уходит с поля, а Сильва Алехандро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Raheem Edwards получил желтую карточку от судьи
21'
Тиннерхольм Антон получил желтую карточку от судьи
11'
Макнамара Томас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Новости футбола
Топ лиги
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация