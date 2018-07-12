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Стадион:
Чикаго Файр
3:4
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
5' Желтая карточка
Jorge Corrales
8' Желтая карточка
Бёрк Кори
0:1
31' Гол
Медунянин Харис
1:1
39' Пенальти
Николич Неманья
1:2
45' Гол
Бёрк Кори
2:2
69' Гол
Катай Александар
2:3
73' Гол
Бёрк Кори
83' Желтая карточка
Каппелхоф Йохан
3:3
90' Гол
Швайнштайгер Бастиан
3:4
90' Гол
Аккам Давид
90' Желтая карточка
Аккам Давид
90'+8
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Аккам Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Аккам Давид бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Швайнштайгер Бастиан бьет в цель!
86'
Чикаго Файр делает замену. Маккарти Дакс уходит с поля, а Тони Тчани выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Каппелхоф Йохан получил желтую карточку от судьи
78'
Филадельфия Юнион делает замену. Бёрк Кори уходит с поля, а Чарльз Сапонг выходит на его замену.
76'
Чикаго Файр делает замену. Brandt Bronico уходит с поля, а Алан Гордон выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Катай Александар бьет в цель!
66'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Warren Creavalle выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Николич Неманья из команды Чикаго Файр забивает с точки!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Медунянин Харис бьет в цель!
17'
Филадельфия Юнион делает замену. Илсиньо Перейра уходит с поля, а Аккам Давид выходит на его замену.
13'
Чикаго Файр делает замену. Kevin Ellis уходит с поля, а Elliot Collier выходит на его замену.
Желтая карточка
8'
Бёрк Кори получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Jorge Corrales получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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