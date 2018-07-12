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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Тойота Парк
3:4
Конец матча
5' Желтая карточкаJorge Corrales
8' Желтая карточкаБёрк Кори
0:1
31' ГолМедунянин Харис
1:1
39' ПенальтиНиколич Неманья
1:2
45' ГолБёрк Кори
2:2
69' ГолКатай Александар
2:3
73' ГолБёрк Кори
83' Желтая карточкаКаппелхоф Йохан
3:3
90' ГолШвайнштайгер Бастиан
3:4
90' ГолАккам Давид
90' Желтая карточкаАккам Давид
|
8'
31'
0:1
39'
1:1
45'
1:2
69'
2:2
73'
2:3
83'
90'
3:3
90'
3:4
90'
Состав команд
17
Diego
Campos
18
Блэйк
Андре
10
Дочкал
Борек
19
Бёрк
Кори
Чикаго Файр 4-2-3-1
- Основной состав
- 45 Richard Sanchez II Вратарь
- 5 Kevin Ellis Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 25 Jorge Corrales Защитник
- 6 Маккарти Дакс Полузащитник
- 13 Brandt Bronico Полузащитник
- 17 Diego Campos Полузащитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Полузащитник
- 10 Катай Александар Полузащитник
- 23 Николич Неманья Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Christian Dean Защитник
- 12 Tony Tchani Полузащитник
- 21 Алан Гордон Нападающий
- 30 Stefan Cleveland
- 19 Mohammed Adams
- 22 Jon Bakero
- 28 Elliot Collier
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- 1 John McCarthy II
- 3 Jack Elliott
- 20 Marcus Epps
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 08.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Чикаго Файр М
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 21.06.2018 Атланта Юнайтед 0:1 Чикаго Файр ОК
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Чикаго Файр 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 27.05.2018 Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр М
- 20.05.2018 Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 08.07.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 06.06.2018 Филадельфия Юнион 5:0 Ричмонд Кикерс ОК
- 03.06.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион М
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 27.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Филадельфия Юнион: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС
- 04.09.2016 Чикаго Файр 3:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 23.06.2016 Филадельфия Юнион 4:3 Чикаго Файр МЛС
- 03.04.2016 Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 17.08.2015 Филадельфия Юнион 3:3 Чикаго Файр МЛС
- 13.08.2015 Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр Открытый Кубок
- 30.03.2015 Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 03.10.2014 Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 20.07.2014 Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 06.04.2014 Чикаго Файр 2:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 04.08.2013 Филадельфия Юнион 1:2 Чикаго Файр МЛС
- 19.05.2013 Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр МЛС
- 11.05.2013 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 04.10.2012 Чикаго Файр 1:3 Филадельфия Юнион МЛС
- 13.08.2012 Филадельфия Юнион 1:3 Чикаго Файр МЛС
- 04.08.2011 Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 22.05.2011 Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр МЛС
- 12.09.2010 Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|20
|12
|4
|4
|42 - 23
|40
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|11
|4
|4
|38 - 24
|37
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|10
|2
|5
|34 - 17
|32
|4.
|Коламбус Крю
|20
|8
|6
|6
|24 - 23
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|7
|7
|4
|30 - 25
|28
|6.
|Филадельфия Юнион
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|7.
|Монреаль Импакт
|20
|8
|0
|12
|24 - 35
|24
|8.
|Чикаго Файр
|20
|6
|5
|9
|32 - 38
|23
|9.
|Орландо Сити
|18
|6
|1
|11
|25 - 41
|19
|10.
|Торонто
|18
|4
|4
|10
|29 - 36
|16
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|18
|10
|5
|3
|28 - 21
|35
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|10
|4
|4
|41 - 28
|34
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|9
|6
|4
|35 - 24
|33
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|5
|3
|26 - 22
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|19
|9
|2
|8
|27 - 34
|29
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|5
|7
|29 - 37
|26
|7.
|Хьюстон Динамо
|17
|7
|4
|6
|36 - 26
|25
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|7
|4
|7
|31 - 28
|25
|9.
|Миннесота Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|4
|3
|11
|22 - 32
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|2
|6
|10
|29 - 37
|12
Второй тайм
90'
Аккам Давид получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Аккам Давид бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Швайнштайгер Бастиан бьет в цель!
86'
Чикаго Файр делает замену. Маккарти Дакс уходит с поля, а Тони Тчани выходит на его замену.
83'
Каппелхоф Йохан получил желтую карточку от судьи
78'
Филадельфия Юнион делает замену. Бёрк Кори уходит с поля, а Чарльз Сапонг выходит на его замену.
76'
Чикаго Файр делает замену. Brandt Bronico уходит с поля, а Алан Гордон выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
69'
Г О О О О Л - Катай Александар бьет в цель!
66'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Warren Creavalle выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
39'
Г О О О О Л - Николич Неманья из команды Чикаго Файр забивает с точки!
31'
Г О О О О Л - Медунянин Харис бьет в цель!
17'
Филадельфия Юнион делает замену. Илсиньо Перейра уходит с поля, а Аккам Давид выходит на его замену.
13'
Чикаго Файр делает замену. Kevin Ellis уходит с поля, а Elliot Collier выходит на его замену.
8'
Бёрк Кори получил желтую карточку от судьи
5'
Jorge Corrales получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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