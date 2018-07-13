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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 4168
Вайле
3:1
Конец матча
Хобро
0'
20' Желтая карточка
Rasmus Minor Petersen
1:0
63' Пенальти
Allan Sousa
65' Желтая карточка
Arbnor Mucolli
65' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
2:0
67' Гол
Греве Мадс
70' Желтая карточка
Tobias Moelgaard
2:1
73' Гол
Emmanuel Sabbi
3:1
78' Гол
Скооп Якоб
81' Желтая карточка
Jacob Tjoernelund
86' Желтая карточка
Adam Jakobsen
90'+6
Второй тайм
96'
Вайле заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
95'
Хорошую попытку сделал Vito Hammershoej-Mistrati. Удар в створ, но вратарь начеку
95'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
95'
Рамадани Юльбер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Опасность предотвращена - Йеспер Боге из команды Хобро вступил в отбор удачно
94'
Отличные скиллы показывает Adam Jakobsen, обводя своих соперников
93'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Нильссон Хокан из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Яв-Ихле Аманква
92'
Йеспер Боге из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Удар от ворот произведет Хобро
90'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
89'
Вайле имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
88'
Sebastian Groenning из команды Хобро играет слишком грубо. Нильссон Хокан оказался на газоне.
88'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
88'
Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Якоб Тёрнелунд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Adam Jakobsen из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Якоб Тёрнелунд
87'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Adam Jakobsen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Судья свистит. Adam Jakobsen атаковал сзади соперника. Это Emmanuel Sabbi заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Tobias Moelgaard
86'
Mads Lauritsen пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск ловит мяч
85'
Греве Мадс из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
85'
Рамадани Юльбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро играет слишком грубо. Нильссон Хокан оказался на газоне.
85'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
84'
Якоб Тёрнелунд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Тактическая замена. Allan Sousa уходит с поля и его заменяет Adam Jakobsen
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Tobias Moelgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Якоб Тёрнелунд
83'
Удар от ворот произведет Хобро
83'
Allan Sousa решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
81'
Якоб Тёрнелунд получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Безумный фол. Якоб Тёрнелунд грубо играет против соперника. Пострадал Allan Sousa
81'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
Фол, нарушение
81'
Mads Lauritsen наказан за толчок Nicholas Gotfredsen
80'
Allan Sousa навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Nicholas Gotfredsen из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Arbnor Mucolli
78'
Нильссон Хокан сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Скооп Якоб из команды Вайле переиграл вратаря дальним ударом!
78'
Нильссон Хокан из команды Вайле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 4168 болельщиков
77'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йеспер Боге из команды Хобро.
74'
Allan Sousa из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
74'
Игроки ФК "Вайле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Йеспер Боге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
73'
Sebastian Groenning сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Emmanuel Sabbi из команды Хобро переиграл вратаря дальним ударом!
73'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает пас партнеру.
73'
Йеспер Боге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Расмус Педерсен нанес удар головой, но Байза Павол спокойно отбил мяч.
Угловой
71'
Frans Dhia Putros из команды Хобро подал угловой справа.
71'
Бабаян Эдгар мяч отрикошетил от ворот
71'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
Желтая карточка
70'
Tobias Moelgaard получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Tobias Moelgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
69'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
69'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Отличные скиллы показывает Vito Hammershoej-Mistrati, обводя своих соперников
69'
Sebastian Groenning из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Скооп Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Греве Мадс изменил счет на табло!
67'
Скооп Якоб из команды Вайле делает отличный кросс...
67'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Allan Sousa навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
65'
Бабаян Эдгар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Arbnor Mucolli получил желтую карточку от судьи
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
65'
Расмус Педерсен из команды Хобро играет слишком грубо. Allan Sousa оказался на газоне.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Allan Sousa из команды Вайле забивает с точки!
Фол, нарушение
62'
ПЕНАЛЬТИ! - Vito Hammershoej-Mistrati играет рукой в штрафной! Vito Hammershoej-Mistrati вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
62'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Нильссон Хокан из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
61'
Tobias Moelgaard из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
61'
Удар от ворот произведет Вайле
60'
Шанс! Nicholas Gotfredsen из команды Хобро пробил головой, но мимо
60'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Угловой
60'
Мартин Миккельсен из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
59'
Хороший удар издали нанес Vito Hammershoej-Mistrati, но отличный сейв сделал Байза Павол. Угловой.
59'
Отличные скиллы показывает Vito Hammershoej-Mistrati, обводя своих соперников
58'
Удар от ворот произведет Хобро
58'
Рамадани Юльбер не смог попасть в створ ударом издали
58'
Нильссон Хокан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Йеспер Боге из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
55'
Тактическая замена. Imed Louati уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Nicholas Gotfredsen из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Imed Louati
54'
Удар от ворот произведет Хобро
54'
Скооп Якоб выбил мяч подальше от ворот.
52'
Игроки ФК "Вайле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Скооп Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
52'
Mads Lauritsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Allan Sousa из команды Вайле играет слишком грубо. Frans Dhia Putros оказался на газоне.
50'
Allan Sousa из команды Вайле направляет мяч в штрафную площадку, но Йеспер Раск выбегает и ловит мяч
50'
Отличные скиллы показывает Allan Sousa, обводя своих соперников
50'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Киркеволд Пол получил травму и заменен. Emmanuel Sabbi выходит на поле.
49'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
49'
Расмус Педерсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья свистит. Imed Louati атаковал сзади соперника. Это Nicholas Gotfredsen заработал своей команде штрафной
48'
Удар от ворот произведет Хобро
48'
Allan Sousa не смог попасть в створ ударом издали
48'
Отличные скиллы показывает Allan Sousa, обводя своих соперников
Угловой
47'
Allan Sousa из команды Вайле разыграл угловой с правого угла.
47'
Плохо сыграл Бабаян Эдгар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Allan Sousa навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Nicholas Gotfredsen из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Tobias Moelgaard
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Давидсен Вильормур из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
46'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет Хобро
44'
Arbnor Mucolli из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
44'
Nicholas Gotfredsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Tobias Moelgaard из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
42'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро в офсайде
42'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
42'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
41'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
41'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
40'
Vito Hammershoej-Mistrati выбил мяч подальше от ворот.
39'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Хобро
Угловой
38'
Скооп Якоб из команды Вайле разыграл угловой с правого угла.
37'
Хороший удар издали нанес Arbnor Mucolli, но отличный сейв сделал Йеспер Раск. Угловой.
37'
Рамадани Юльбер из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
36'
Frans Dhia Putros из команды Хобро в офсайде
36'
Игроки ФК "Вайле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Arbnor Mucolli из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Sebastian Groenning
Фол, нарушение
35'
Лауритсен Расмус наказан за толчок Киркеволд Пол
34'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Скооп Якоб из команды Вайле делает неудачный навес.
Офсайд
33'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
33'
Опасность! Бабаян Эдгар из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
33'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
32'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
32'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
32'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
30'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Хобро имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
28'
Imed Louati из команды Вайле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Mads Lauritsen из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
27'
Nicholas Gotfredsen наказан за толчок Arbnor Mucolli
27'
Удар от ворот произведет Хобро
26'
Tobias Moelgaard выбил мяч подальше от ворот.
26'
Удар от ворот произведет Вайле
26'
Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
24'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
21'
Allan Sousa пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
20'
Расмус Педерсен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Расмус Педерсен грубо играет против соперника. Пострадал Allan Sousa
19'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Хобро
19'
Как он промахнулся? Imed Louati имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
ШАНС! Imed Louati вышел один-на-один с голкипером...
19'
Allan Sousa из команды Вайле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Arbnor Mucolli из команды Вайле делает пас партнеру.
Офсайд
18'
Imed Louati из команды Вайле в офсайде
18'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
17'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
17'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Вайле
15'
Бабаян Эдгар из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
15'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Tobias Moelgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Sebastian Groenning
Фол, нарушение
14'
Назначен штрафной. Пострадал Расмус Педерсен, его свалил Allan Sousa.
13'
Sebastian Groenning имел все шансы забить, но Байза Павол сделал отличный сейв!
13'
ШАНС! Sebastian Groenning вышел один-на-один с голкипером...
13'
Киркеволд Пол из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Удар от ворот произведет Вайле
13'
Vito Hammershoej-Mistrati отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Mads Lauritsen грубо играет против соперника. Пострадал Киркеволд Пол
11'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
11'
Дамборг Йонас получил травму и заменен. Nicholas Gotfredsen выходит на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Лауритсен Расмус
8'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Байза Павол не дал случится голу! Киркеволд Пол должен был забивать, но Байза Павол сделал отличный сейв
8'
Йеспер Боге из команды Хобро сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
7'
Imed Louati нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
7'
Arbnor Mucolli из команды Вайле делает отличный кросс...
6'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Хобро
6'
Imed Louati из команды Вайле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
5'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
5'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает неудачный навес.
5'
Игроки ФК "Вайле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Хобро контролирует мяч.
4'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Mads Lauritsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
3'
Опасность предотвращена - Киркеволд Пол из команды Хобро вступил в отбор удачно
2'
Греве Мадс из команды Вайле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
Угловой
1'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
1'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Tobias Moelgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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