Стадион: Вейле Зрители: 4168
20' Желтая карточкаRasmus Minor Petersen
1:0
63' ПенальтиAllan Sousa
65' Желтая карточкаArbnor Mucolli
65' Желтая карточкаБабаян Эдгар
2:0
67' ГолГреве Мадс
70' Желтая карточкаTobias Moelgaard
2:1
73' ГолEmmanuel Sabbi
3:1
78' ГолСкооп Якоб
81' Желтая карточкаJacob Tjoernelund
86' Желтая карточкаAdam Jakobsen
Второй тайм
96'
Вайле заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
95'
Хорошую попытку сделал Vito Hammershoej-Mistrati. Удар в створ, но вратарь начеку
95'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
95'
Рамадани Юльбер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Опасность предотвращена - Йеспер Боге из команды Хобро вступил в отбор удачно
94'
Отличные скиллы показывает Adam Jakobsen, обводя своих соперников
93'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Судья сигнализирует, что Нильссон Хокан из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Яв-Ихле Аманква
92'
Йеспер Боге из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
89'
Вайле имеет хороший шанс забить.
88'
Sebastian Groenning из команды Хобро играет слишком грубо. Нильссон Хокан оказался на газоне.
88'
88'
88'
Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Якоб Тёрнелунд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Судья сигнализирует, что Adam Jakobsen из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Якоб Тёрнелунд
87'
87'
87'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Adam Jakobsen получил желтую карточку от судьи
86'
Судья свистит. Adam Jakobsen атаковал сзади соперника. Это Emmanuel Sabbi заработал своей команде штрафной
86'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Tobias Moelgaard
86'
Mads Lauritsen пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск ловит мяч
85'
Греве Мадс из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
85'
Рамадани Юльбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро играет слишком грубо. Нильссон Хокан оказался на газоне.
85'
84'
Якоб Тёрнелунд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Тактическая замена. Allan Sousa уходит с поля и его заменяет Adam Jakobsen
84'
Судья сигнализирует, что Tobias Moelgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Якоб Тёрнелунд
83'
83'
Allan Sousa решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
81'
Якоб Тёрнелунд получил желтую карточку от судьи
81'
Безумный фол. Якоб Тёрнелунд грубо играет против соперника. Пострадал Allan Sousa
81'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
81'
Mads Lauritsen наказан за толчок Nicholas Gotfredsen
80'
Allan Sousa навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Судья сигнализирует, что Nicholas Gotfredsen из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Arbnor Mucolli
78'
Нильссон Хокан сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Скооп Якоб из команды Вайле переиграл вратаря дальним ударом!
78'
Нильссон Хокан из команды Вайле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
77'
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77'
76'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йеспер Боге из команды Хобро.
74'
Allan Sousa из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
74'
74'
Йеспер Боге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
73'
Sebastian Groenning сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Emmanuel Sabbi из команды Хобро переиграл вратаря дальним ударом!
73'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает пас партнеру.
73'
Йеспер Боге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Расмус Педерсен нанес удар головой, но Байза Павол спокойно отбил мяч.
71'
Frans Dhia Putros из команды Хобро подал угловой справа.
71'
Бабаян Эдгар мяч отрикошетил от ворот
71'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
70'
Tobias Moelgaard получил желтую карточку от судьи
70'
Судья сигнализирует, что Tobias Moelgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
69'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
69'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Отличные скиллы показывает Vito Hammershoej-Mistrati, обводя своих соперников
69'
Sebastian Groenning из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Скооп Якоб сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Греве Мадс изменил счет на табло!
67'
Скооп Якоб из команды Вайле делает отличный кросс...
67'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Allan Sousa навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Бабаян Эдгар получил желтую карточку от судьи
65'
Arbnor Mucolli получил желтую карточку от судьи
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Расмус Педерсен из команды Хобро играет слишком грубо. Allan Sousa оказался на газоне.
63'
Г О О О О Л - Allan Sousa из команды Вайле забивает с точки!
62'
ПЕНАЛЬТИ! - Vito Hammershoej-Mistrati играет рукой в штрафной! Vito Hammershoej-Mistrati вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
62'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Нильссон Хокан из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
61'
Tobias Moelgaard из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
61'
60'
Шанс! Nicholas Gotfredsen из команды Хобро пробил головой, но мимо
60'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
60'
Мартин Миккельсен из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
59'
Хороший удар издали нанес Vito Hammershoej-Mistrati, но отличный сейв сделал Байза Павол. Угловой.
59'
Отличные скиллы показывает Vito Hammershoej-Mistrati, обводя своих соперников
58'
58'
Рамадани Юльбер не смог попасть в створ ударом издали
58'
Нильссон Хокан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Йеспер Боге из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
55'
Тактическая замена. Imed Louati уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
55'
Судья сигнализирует, что Nicholas Gotfredsen из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Imed Louati
54'
54'
Скооп Якоб выбил мяч подальше от ворот.
52'
52'
Скооп Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
52'
Mads Lauritsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Allan Sousa из команды Вайле играет слишком грубо. Frans Dhia Putros оказался на газоне.
50'
Allan Sousa из команды Вайле направляет мяч в штрафную площадку, но Йеспер Раск выбегает и ловит мяч
50'
Отличные скиллы показывает Allan Sousa, обводя своих соперников
50'
50'
Киркеволд Пол получил травму и заменен. Emmanuel Sabbi выходит на поле.
49'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
49'
Расмус Педерсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья свистит. Imed Louati атаковал сзади соперника. Это Nicholas Gotfredsen заработал своей команде штрафной
48'
48'
Allan Sousa не смог попасть в створ ударом издали
48'
Отличные скиллы показывает Allan Sousa, обводя своих соперников
47'
Allan Sousa из команды Вайле разыграл угловой с правого угла.
47'
Плохо сыграл Бабаян Эдгар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Allan Sousa навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Nicholas Gotfredsen из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Tobias Moelgaard
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Давидсен Вильормур из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
46'
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Arbnor Mucolli из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
44'
Nicholas Gotfredsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Tobias Moelgaard из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
42'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро в офсайде
42'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
42'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
42'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
41'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
41'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
40'
Vito Hammershoej-Mistrati выбил мяч подальше от ворот.
39'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
38'
38'
Скооп Якоб из команды Вайле разыграл угловой с правого угла.
37'
Хороший удар издали нанес Arbnor Mucolli, но отличный сейв сделал Йеспер Раск. Угловой.
37'
Рамадани Юльбер из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
Frans Dhia Putros из команды Хобро в офсайде
36'
36'
Судья сигнализирует, что Arbnor Mucolli из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Sebastian Groenning
35'
Лауритсен Расмус наказан за толчок Киркеволд Пол
34'
34'
Скооп Якоб из команды Вайле делает неудачный навес.
33'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
33'
Опасность! Бабаян Эдгар из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
33'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
32'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
32'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
32'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
30'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Хобро имеет хороший шанс забить.
28'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
28'
Imed Louati из команды Вайле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Mads Lauritsen из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Nicholas Gotfredsen наказан за толчок Arbnor Mucolli
27'
26'
Tobias Moelgaard выбил мяч подальше от ворот.
26'
26'
Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
24'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
23'
21'
21'
Allan Sousa пробил со штрафного прямо в стенку
20'
Расмус Педерсен получил желтую карточку от судьи
20'
Безумный фол. Расмус Педерсен грубо играет против соперника. Пострадал Allan Sousa
19'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
19'
Как он промахнулся? Imed Louati имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
ШАНС! Imed Louati вышел один-на-один с голкипером...
19'
Allan Sousa из команды Вайле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Arbnor Mucolli из команды Вайле делает пас партнеру.
18'
Imed Louati из команды Вайле в офсайде
18'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
17'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
17'
16'
15'
Бабаян Эдгар из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
15'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Tobias Moelgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Sebastian Groenning
14'
Назначен штрафной. Пострадал Расмус Педерсен, его свалил Allan Sousa.
13'
Sebastian Groenning имел все шансы забить, но Байза Павол сделал отличный сейв!
13'
ШАНС! Sebastian Groenning вышел один-на-один с голкипером...
13'
Киркеволд Пол из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
13'
Vito Hammershoej-Mistrati отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
12'
Безумный фол. Mads Lauritsen грубо играет против соперника. Пострадал Киркеволд Пол
11'
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
11'
Дамборг Йонас получил травму и заменен. Nicholas Gotfredsen выходит на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Лауритсен Расмус
8'
8'
Байза Павол не дал случится голу! Киркеволд Пол должен был забивать, но Байза Павол сделал отличный сейв
8'
Йеспер Боге из команды Хобро сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
7'
Imed Louati нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
7'
Arbnor Mucolli из команды Вайле делает отличный кросс...
6'
6'
6'
Imed Louati из команды Вайле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
5'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
5'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает неудачный навес.
5'
5'
Хобро контролирует мяч.
4'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Mads Lauritsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Опасность предотвращена - Киркеволд Пол из команды Хобро вступил в отбор удачно
2'
Греве Мадс из команды Вайле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
1'
1'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
1'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Судья сигнализирует, что Tobias Moelgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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