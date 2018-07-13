Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 5122
0:1
Второй тайм: 83'
10' Желтая карточкаОкоре Жорес
36' Желтая карточкаЙонссон Эггерт
37' Желтая карточкаКуск Каспер
37' Желтая карточкаХвильсом Мадс
0:1
79' ГолКуск Каспер
Второй тайм
83'
Wessam Abou Ali из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Jannik Pohl из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
82'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
82'
Wessam Abou Ali нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
82'
Wessam Abou Ali нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
81'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
Отличный гол забил Куск Каспер
79'
Г О О О О Л Куск Каспер закручивает штрафной в сетку! Великолепно
78'
Люикс Кес наказан за толчок Wessam Abou Ali
78'
Ольборг имеет хороший шанс забить.
78'
77'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Йонссон Эггерт
76'
Безумный фол. Альманн Якоб грубо играет против соперника. Пострадал Stefan Gartenmann
75'
Тактическая замена. Pavol Safranko уходит с поля и его заменяет Wessam Abou Ali
75'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
75'
Опасность! Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
74'
74'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
74'
74'
73'
72'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
71'
71'
Тактическая замена. Рисгор Каспер уходит с поля и его заменяет Rasmus Thellufsen
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
ШАНС! Pavol Safranko нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
69'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Jannik Pohl наказан за толчок Педерсен Марк
68'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Pavol Safranko оказался на газоне.
68'
68'
67'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
66'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
66'
Опасность предотвращена - Блобьерг Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
66'
Лидер Март из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
65'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск пасует в штрафную, но Ринне Якоб выходит и ловит мяч.
65'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
64'
64'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
63'
63'
Якобсен Кристиан II не смог попасть в створ ударом издали
62'
Блобьерг Якоб наказан за толчок Хвильсом Мадс
62'
61'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
61'
Хвильсом Мадс нанес удар головой, но Ринне Якоб перевел мяч на угловой!
61'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
60'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Рисгор Каспер из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
60'
60'
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60'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
59'
58'
Тактическая замена. Абсалонсен Йохан уходит с поля и его заменяет Сёрен Фредериксен
58'
ШАНС! Лидер Март нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
ШАНС! Лидер Март вышел один-на-один с голкипером...
57'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Magnus Christensen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
56'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
55'
54'
Лидер Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Опасность предотвращена - Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
54'
Отличные скиллы показывает Куск Каспер, обводя своих соперников
53'
Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Педерсен Марк
53'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
52'
52'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
52'
Рисгор Каспер из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Ромер Марсель пострадал.
51'
50'
50'
50'
Куск Каспер пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
50'
49'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
49'
Судья сигнализирует, что Педерсен Марк из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
49'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Stefan Gartenmann нанес удар, мяч был парирован, но Ринне Якоб не удержал его в руках.
48'
48'
48'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Педерсен Марк из команды Сённерйюск.
48'
Pavol Safranko нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Куск Каспер из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
48'
48'
Хвильсом Мадс нанес удар головой, но Ринне Якоб спокойно отбил мяч.
47'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
47'
47'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
46'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Шанс! Pavol Safranko из команды Ольборг пробил головой, но мимо
46'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает отличный кросс...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
45'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
44'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает неудачный навес.
44'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Jannik Pohl оказался на газоне.
43'
43'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
42'
42'
42'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
42'
Шанс! Окоре Жорес из команды Ольборг пробил головой, но мимо
41'
41'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Люикс Кес из команды Сённерйюск.
41'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает отличный кросс...
40'
Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Лидер Март
40'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
39'
38'
37'
Хвильсом Мадс получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Куск Каспер получает желтую карточку за неспортивное поведение
36'
Йонссон Эггерт получил желтую карточку от судьи
36'
Безумный фол. Йонссон Эггерт грубо играет против соперника. Пострадал Kristoffer Pallesen
36'
35'
Шанс! Pavol Safranko из команды Ольборг пробил головой, но мимо
35'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный кросс...
35'
Отличные скиллы показывает Альманн Якоб, обводя своих соперников
34'
Лидер Март наказан за толчок Magnus Christensen
34'
Jannik Pohl наказан за толчок Люикс Кес
34'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
33'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
33'
33'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
32'
Судья свистит. Kristoffer Pallesen атаковал сзади соперника. Это Якобсен Кристиан II заработал своей команде штрафной
32'
32'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
32'
31'
ШАНС! Лидер Март нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
ШАНС! Лидер Март вышел один-на-один с голкипером...
31'
31'
31'
Куск Каспер из команды Ольборг навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
Какой промах! Jannik Pohl имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
29'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный кросс...
28'
28'
Рисгор Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
28'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Рисгор Каспер оказался на газоне.
27'
27'
Сённерйюск контролирует мяч.
27'
26'
Голкипер мог бы сыграть и получше
26'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
25'
Назначен штрафной. Пострадал Люикс Кес, его свалил Pavol Safranko.
25'
24'
Судья сигнализирует, что Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Kristoffer Pallesen
23'
23'
Хорошую попытку сделал Хвильсом Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
23'
Опасность! Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
22'
22'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
21'
Люикс Кес из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Окоре Жорес оказался на газоне.
21'
21'
21'
Ох, красивый был бы гол! Якобсен Кристиан II пробил с лета в перекладину!
20'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
19'
Stefan Gartenmann возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Stefan Gartenmann получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Stefan Gartenmann на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Судья свистит. Pavol Safranko атаковал сзади соперника. Это Stefan Gartenmann заработал своей команде штрафной
17'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
17'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
16'
15'
Nicholas Marfelt навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
15'
Блобьерг Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
14'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Куск Каспер из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
13'
Хвильсом Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Опасность! Рисгор Каспер из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
12'
Pavol Safranko из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
11'
Лидер Март наказан за толчок Расмус Вюрц
11'
Люикс Кес из команды Сённерйюск сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
11'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Окоре Жорес получил желтую карточку от судьи
10'
Окоре Жорес из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Хвильсом Мадс заработал фол
10'
10'
9'
О, нет. Из многообещающей позиции Лидер Март из команды Сённерйюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
9'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
8'
8'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
Куск Каспер из команды Ольборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
7'
Судья сигнализирует, что Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Kristoffer Pallesen
6'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск в офсайде
6'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
5'
5'
4'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Назначен штрафной. Пострадал Окоре Жорес, его свалил Лидер Март.
3'
3'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
3'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Kristoffer Pallesen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
1'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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