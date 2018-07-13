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Стадион: Зрители: 5122
Сённерйюск
0:1
Второй тайм: 83'
Ольборг
0'
10' Желтая карточка
Окоре Жорес
36' Желтая карточка
Йонссон Эггерт
37' Желтая карточка
Куск Каспер
37' Желтая карточка
Хвильсом Мадс
0:1
79' Гол
Куск Каспер
83'
Второй тайм
83'
Wessam Abou Ali из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Jannik Pohl из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
82'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Wessam Abou Ali нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
82'
Wessam Abou Ali нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
80'
Отличный гол забил Куск Каспер
Описание гола
79'
Г О О О О Л Куск Каспер закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
78'
Люикс Кес наказан за толчок Wessam Abou Ali
78'
Ольборг имеет хороший шанс забить.
78'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Йонссон Эггерт
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Альманн Якоб грубо играет против соперника. Пострадал Stefan Gartenmann
75'
Тактическая замена. Pavol Safranko уходит с поля и его заменяет Wessam Abou Ali
Офсайд
75'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
75'
Опасность! Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
74'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
74'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
74'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
74'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
72'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
71'
Тактическая замена. Рисгор Каспер уходит с поля и его заменяет Rasmus Thellufsen
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
ШАНС! Pavol Safranko нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
69'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
69'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
69'
Jannik Pohl наказан за толчок Педерсен Марк
Фол, нарушение
68'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Pavol Safranko оказался на газоне.
68'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
67'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
66'
Опасность предотвращена - Блобьерг Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
66'
Лидер Март из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
65'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск пасует в штрафную, но Ринне Якоб выходит и ловит мяч.
65'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
64'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
64'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
63'
Удар от ворот произведет Ольборг
63'
Якобсен Кристиан II не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
62'
Блобьерг Якоб наказан за толчок Хвильсом Мадс
62'
Удар от ворот произведет Ольборг
Угловой
61'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
61'
Хвильсом Мадс нанес удар головой, но Ринне Якоб перевел мяч на угловой!
61'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
60'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Рисгор Каспер из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
Угловой
60'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 5122 болельщиков
60'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
59'
Удар от ворот произведет Ольборг
58'
Тактическая замена. Абсалонсен Йохан уходит с поля и его заменяет Сёрен Фредериксен
58'
ШАНС! Лидер Март нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
ШАНС! Лидер Март вышел один-на-один с голкипером...
57'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Magnus Christensen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
56'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
55'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Лидер Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
54'
Опасность предотвращена - Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
54'
Отличные скиллы показывает Куск Каспер, обводя своих соперников
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Педерсен Марк
53'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
52'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
52'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
52'
Рисгор Каспер из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Ромер Марсель пострадал.
51'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
50'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
50'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
50'
Куск Каспер пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
50'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Педерсен Марк из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
49'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Stefan Gartenmann нанес удар, мяч был парирован, но Ринне Якоб не удержал его в руках.
48'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
48'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
48'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Педерсен Марк из команды Сённерйюск.
48'
Pavol Safranko нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Куск Каспер из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
48'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Хвильсом Мадс нанес удар головой, но Ринне Якоб спокойно отбил мяч.
47'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
47'
Удар от ворот произведет Ольборг
47'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
46'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
47'
Шанс! Pavol Safranko из команды Ольборг пробил головой, но мимо
46'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает отличный кросс...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
45'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
44'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает неудачный навес.
Фол, нарушение
44'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Jannik Pohl оказался на газоне.
43'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
42'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
42'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
42'
Шанс! Окоре Жорес из команды Ольборг пробил головой, но мимо
Угловой
41'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
41'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Люикс Кес из команды Сённерйюск.
41'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает отличный кросс...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Лидер Март
40'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
39'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
38'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Желтая карточка
37'
Хвильсом Мадс получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
37'
Куск Каспер получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
36'
Йонссон Эггерт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Йонссон Эггерт грубо играет против соперника. Пострадал Kristoffer Pallesen
36'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
35'
Шанс! Pavol Safranko из команды Ольборг пробил головой, но мимо
35'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный кросс...
35'
Отличные скиллы показывает Альманн Якоб, обводя своих соперников
Фол, нарушение
34'
Лидер Март наказан за толчок Magnus Christensen
Фол, нарушение
34'
Jannik Pohl наказан за толчок Люикс Кес
34'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
33'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
33'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Kristoffer Pallesen атаковал сзади соперника. Это Якобсен Кристиан II заработал своей команде штрафной
32'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
32'
Удар от ворот произведет Ольборг
31'
ШАНС! Лидер Март нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
ШАНС! Лидер Март вышел один-на-один с голкипером...
31'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Куск Каспер из команды Ольборг навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
30'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
29'
Какой промах! Jannik Pohl имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
29'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный кросс...
28'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Рисгор Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Рисгор Каспер оказался на газоне.
27'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Сённерйюск контролирует мяч.
27'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Голкипер мог бы сыграть и получше
26'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
Фол, нарушение
25'
Назначен штрафной. Пострадал Люикс Кес, его свалил Pavol Safranko.
25'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Kristoffer Pallesen
23'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Хорошую попытку сделал Хвильсом Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
23'
Опасность! Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
21'
Люикс Кес из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Окоре Жорес оказался на газоне.
21'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Ольборг
21'
Ох, красивый был бы гол! Якобсен Кристиан II пробил с лета в перекладину!
20'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
Травма, повреждение
19'
Stefan Gartenmann возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Stefan Gartenmann получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Stefan Gartenmann на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Судья свистит. Pavol Safranko атаковал сзади соперника. Это Stefan Gartenmann заработал своей команде штрафной
17'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
16'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
15'
Nicholas Marfelt навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
15'
Блобьерг Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
15'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
14'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Куск Каспер из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
13'
Хвильсом Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
12'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Опасность! Рисгор Каспер из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
12'
Pavol Safranko из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
11'
Лидер Март наказан за толчок Расмус Вюрц
11'
Люикс Кес из команды Сённерйюск сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
11'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
10'
Окоре Жорес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Окоре Жорес из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Хвильсом Мадс заработал фол
10'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
9'
О, нет. Из многообещающей позиции Лидер Март из команды Сённерйюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
9'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
8'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
7'
Куск Каспер из команды Ольборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Kristoffer Pallesen
Офсайд
6'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск в офсайде
6'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
5'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Назначен штрафной. Пострадал Окоре Жорес, его свалил Лидер Март.
3'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
3'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Kristoffer Pallesen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
Офсайд
1'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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