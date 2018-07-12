Текстовая онлайн трансляция матча Борэм Вуд - Арсенал

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Текстовая онлайн трансляция матча Борэм Вуд - АрсеналДо начала игры, которая состоится 14.07.2018, осталось 1 день 22 часа 58 минут.
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Прогнозы на матч Борэм Вуд - Арсенал
Борэм Вуд
1.9% (2)
Ничья:
3.8% (4)
Арсенал
94.2% (98)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Арсенал:
31.7% (33)
1:2 Арсенал:
19.2% (20)
0:3 Арсенал:
16.3% (17)
1:3 Арсенал:
7.7% (8)
0:1 Арсенал:
6.7% (7)
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