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Бёри
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Бёри - Ливерпуль

До начала игры, которая состоится 14.07.2018, осталось 1 день 22 часа 58 минут.
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:
Прогнозы на матч Бёри - Ливерпуль
Бёри
6.1% (7)
Ничья:
0% (0)
Ливерпуль
93.9% (107)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
29.8% (34)
Ливерпуль:
22.8% (26)
Ливерпуль:
11.4% (13)
Ливерпуль:
9.6% (11)
Ливерпуль:
6.1% (7)
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