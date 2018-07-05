Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Сутьеска

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Стадион: Астана-Арена
Предыдущие игры
Астана (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 05.07.2018 Тобол 0:0 Астана ПЛ
- 30.06.2018 Астана 5:3 Ордабасы ПЛ
- 24.06.2018 Кайрат 1:2 Астана ПЛ
- 17.06.2018 Астана 3:0 Иртыш Павлодар ПЛ
- 31.05.2018 Кайсар 0:2 Астана ПЛ
- 27.05.2018 Астана 3:0 Жетысу ПЛ
- 23.05.2018 Акжайык 3:0 Астана ПЛ
- 19.05.2018 Астана 3:1 Актобе ПЛ
- 13.05.2018 Атырау 0:2 Астана ПЛ
- 09.05.2018 Астана 2:0 Кызыл-Жар ПЛ
- 05.05.2018 Шахтёр Караганда 1:0 Астана ПЛ
- 29.04.2018 Астана 1:0 Тобол ПЛ
- 25.04.2018 Кызыл-Жар 0:2 Астана ПЛ
- 22.04.2018 Ордабасы 1:2 Астана ПЛ
- 18.04.2018 Махтаарал 3:1 Астана К
- 14.04.2018 Астана 1:1 Кайрат ПЛ
- 07.04.2018 Иртыш Павлодар 1:6 Астана ПЛ
- 31.03.2018 Астана 2:0 Кайсар ПЛ
- 17.03.2018 Жетысу 0:2 Астана ПЛ
- 11.03.2018 Астана 3:0 Акжайык ПЛ
Сутьеска (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 09.06.2018 Сутьеска 1:1 Козара ПД
- 26.05.2018 Будучность 2:3 Сутьеска ПД
- 26.05.2018 Сутьеска 2:2 Слога Добой ПД
- 23.05.2018 Напредак Доньи Сепак 1:1 Сутьеска ПД
- 19.05.2018 Сутьеска 2:0 Дечич ПД
- 16.05.2018 Рудар Плевля 2:1 Сутьеска ПД
- 12.05.2018 Сутьеска 1:1 Грбаль ПД
- 05.05.2018 Младост Подгорица 2:1 Сутьеска ПД
- 02.05.2018 Слога Добой 2:1 Сутьеска ПД
- 28.04.2018 Сутьеска 3:1 Напредак Доньи Сепак ПД
- 28.04.2018 Сутьеска 1:1 Зета ПД
- 21.04.2018 Искра Даниловград 0:1 Сутьеска ПД
- 18.04.2018 Сутьеска 2:1 Рудар Плевля ПД
- 14.04.2018 Сутьеска 1:1 Рудар Приедор ПД
- 14.04.2018 Сутьеска 1:0 Петровац ПД
- 07.04.2018 Сутьеска 0:1 КОМ ПД
- 07.04.2018 Слога Добой 2:2 Сутьеска ПД
- 04.04.2018 Сутьеска 3:2 Будучность ПД
- 04.04.2018 Сутьеска 2:1 Славия Сараево ПД
- 31.03.2018 Козара 0:0 Сутьеска ПД
- Предварительный раунд. Полуфинал
- Предварительный раунд. Финал
- 1-й квалификационный раунд
- 2-й квалификационный раунд
- 3-й квалификационный раунд
- Раунд плей-офф
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Астана - СутьескаДо начала игры, которая состоится 11.07.2018, осталось 1 день 13 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Астана - Сутьеска
Астана
97.7% (127)
Ничья:
2.3% (3)
Сутьеска
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Астана:
49.2% (64)
1:0 Астана:
20% (26)
2:1 Астана:
14.6% (19)
3:0 Астана:
7.7% (10)
3:1 Астана:
3.1% (4)
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