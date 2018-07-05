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Стадион:
Астана
 
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Сутьеска
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Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Сутьеска

До начала игры, которая состоится 11.07.2018, осталось 1 день 13 часов 8 минут.
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:
Прогнозы на матч Астана - Сутьеска
Астана
97.7% (127)
Ничья:
2.3% (3)
Сутьеска
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Астана:
49.2% (64)
Астана:
20% (26)
Астана:
14.6% (19)
Астана:
7.7% (10)
Астана:
3.1% (4)
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