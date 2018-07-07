Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Кутаиси - Шериф

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Стадион: Tsentral Stadium
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Торпедо Кутаиси (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 04.07.2018 Торпедо Кутаиси 3:0 Колхети Поти ЕЛ
- 29.06.2018 Сиони 1:2 Торпедо Кутаиси ЕЛ
- 23.06.2018 Торпедо Кутаиси 1:2 Сабуртало ЕЛ
- 18.06.2018 Чихура 1:0 Торпедо Кутаиси ЕЛ
- 09.06.2018 Самтредия 1:4 Торпедо Кутаиси ЕЛ
- 25.05.2018 Торпедо Кутаиси 1:1 Динамо Тбилиси ЕЛ
- 20.05.2018 Локомотив Тбилиси 1:0 Торпедо Кутаиси ЕЛ
- 12.05.2018 Торпедо Кутаиси 2:1 Рустави ЕЛ
- 06.05.2018 Дила 1:1 Торпедо Кутаиси ЕЛ
- 01.05.2018 Колхети Поти 1:1 Торпедо Кутаиси ЕЛ
- 27.04.2018 Торпедо Кутаиси 3:0 Сиони ЕЛ
- 22.04.2018 Сабуртало 2:0 Торпедо Кутаиси ЕЛ
- 14.04.2018 Торпедо Кутаиси 0:1 Чихура ЕЛ
- 05.04.2018 Торпедо Кутаиси 1:0 Самтредия ЕЛ
- 01.04.2018 Динамо Тбилиси 2:0 Торпедо Кутаиси ЕЛ
- 16.03.2018 Торпедо Кутаиси 4:0 Локомотив Тбилиси ЕЛ
- 10.03.2018 Рустави 0:1 Торпедо Кутаиси ЕЛ
- 02.03.2018 Торпедо Кутаиси 2:3 Дила ЕЛ
- 02.12.2017 Чихура 0:0 Торпедо Кутаиси К
- 26.11.2017 Динамо Тбилиси 0:1 Торпедо Кутаиси ЕЛ
Шериф (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 01.07.2018 Шериф 5:1 Заря Бельцы НД
- 27.06.2018 Шериф 0:0 Милсами НД
- 24.06.2018 Зимбру 0:1 Шериф НД
- 16.06.2018 Шериф 4:0 Сфынтул Георге НД
- 10.06.2018 Динамо-Авто 0:5 Шериф НД
- 27.05.2018 Сперанца 0:0 Шериф НД
- 19.05.2018 Петрокуб 1:0 Шериф НД
- 13.05.2018 Заря Бельцы 0:1 Шериф НД
- 05.05.2018 Шериф 3:1 Зимбру НД
- 29.04.2018 Сфынтул Георге 2:2 Шериф НД
- 22.04.2018 Шериф 5:2 Динамо-Авто НД
- 14.04.2018 Милсами 0:1 Шериф НД
- 07.04.2018 Шериф 3:0 Сперанца НД
- 01.04.2018 Шериф 3:0 Петрокуб НД
- 07.12.2017 Копенгаген 2:0 Шериф ЛЕ
- 26.11.2017 Шериф 0:1 Сперанца НД
- 23.11.2017 Шериф 1:0 Фастав Злин ЛЕ
- 18.11.2017 Милсами 0:2 Шериф НД
- 06.11.2017 Спикул 0:4 Шериф НД
- 02.11.2017 Локомотив Москва 1:2 Шериф ЛЕ
- Предварительный раунд. Полуфинал
- Предварительный раунд. Финал
- 1-й квалификационный раунд
- 2-й квалификационный раунд
- 3-й квалификационный раунд
- Раунд плей-офф
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Кутаиси - ШерифДо начала игры, которая состоится 10.07.2018, осталось 14 часов 38 минут.
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Прогнозы на матч Торпедо Кутаиси - Шериф
Торпедо Кутаиси
27.4% (46)
Ничья:
24.4% (41)
Шериф
48.2% (81)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
22.6% (38)
1:2 Шериф:
20.2% (34)
0:1 Шериф:
19.6% (33)
2:1 Торпедо Кутаиси:
15.5% (26)
1:0 Торпедо Кутаиси:
7.1% (12)
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