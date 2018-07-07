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Стадион:
Торпедо Кутаиси
 
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Шериф
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Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Кутаиси - Шериф

До начала игры, которая состоится 10.07.2018, осталось 14 часов 38 минут.
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Прогнозы на матч Торпедо Кутаиси - Шериф
Торпедо Кутаиси
27.4% (46)
Ничья:
24.4% (41)
Шериф
48.2% (81)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
22.6% (38)
Шериф:
20.2% (34)
Шериф:
19.6% (33)
Торпедо Кутаиси:
15.5% (26)
Торпедо Кутаиси:
7.1% (12)
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