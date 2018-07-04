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Стадион:
Олимпия Любляна
 
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Карабах
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Текстовая онлайн трансляция матча Олимпия Любляна - Карабах

До начала игры, которая состоится 11.07.2018, осталось 1 день 17 часов 8 минут.
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:
Прогнозы на матч Олимпия Любляна - Карабах
Олимпия Любляна
31.5% (40)
Ничья:
37% (47)
Карабах
31.5% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.6% (44)
Карабах:
17.3% (22)
Олимпия Любляна:
15% (19)
Олимпия Любляна:
10.2% (13)
Карабах:
7.9% (10)
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