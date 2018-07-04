Текстовая онлайн трансляция матча Олимпия Любляна - Карабах

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Олимпия Любляна (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 30.05.2018 Алюминий 1:6 Олимпия Любляна К
- 27.05.2018 Домжале 1:1 Олимпия Любляна ПЛ
- 23.05.2018 Олимпия Любляна 2:0 Кршко ПЛ
- 19.05.2018 Марибор 2:3 Олимпия Любляна ПЛ
- 13.05.2018 Олимпия Любляна 0:0 Анкаран ПЛ
- 09.05.2018 Рудар Веленье 1:1 Олимпия Любляна ПЛ
- 06.05.2018 Олимпия Любляна 2:0 Триглав ПЛ
- 03.05.2018 Алюминий 0:2 Олимпия Любляна ПЛ
- 29.04.2018 Олимпия Любляна 0:0 Горица ПЛ
- 22.04.2018 Целе 1:1 Олимпия Любляна ПЛ
- 14.04.2018 Олимпия Любляна 1:1 Домжале ПЛ
- 11.04.2018 Целе 0:1 Олимпия Любляна К
- 08.04.2018 Кршко 0:1 Олимпия Любляна ПЛ
- 04.04.2018 Олимпия Любляна 2:1 Целе К
- 31.03.2018 Олимпия Любляна 1:1 Марибор ПЛ
- 18.03.2018 Анкаран 0:3 Олимпия Любляна ПЛ
- 14.03.2018 Олимпия Любляна 4:0 Рудар Веленье ПЛ
- 11.03.2018 Триглав 0:1 Олимпия Любляна ПЛ
- 07.03.2018 Олимпия Любляна 5:1 Алюминий ПЛ
- 04.03.2018 Горица 0:1 Олимпия Любляна ПЛ
Карабах (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 26.06.2018 Ваккер Инсбрук 0:0 Карабах ТМК
- 21.05.2018 Габала 0:1 Карабах ПЛ
- 12.05.2018 Интер Баку 3:0 Карабах ПЛ
- 06.05.2018 Карабах 0:1 Нефтчи ПЛ
- 27.04.2018 Зира 1:2 Карабах ПЛ
- 22.04.2018 Сумгаит 0:1 Карабах ПЛ
- 14.04.2018 Кяпаз 0:1 Карабах ПЛ
- 07.04.2018 Карабах 1:0 Сабаил ПЛ
- 01.04.2018 Карабах 1:1 Интер Баку ПЛ
- 14.03.2018 Нефтчи 0:0 Карабах ПЛ
- 10.03.2018 Карабах 2:0 Зира ПЛ
- 03.03.2018 Сумгаит 1:1 Карабах ПЛ
- 25.02.2018 Карабах 1:0 Кяпаз ПЛ
- 18.02.2018 Сабаил 0:1 Карабах ПЛ
- 10.02.2018 Карабах 0:0 Габала ПЛ
- 08.12.2017 Сабаил 0:2 Карабах ПЛ
- 05.12.2017 Рома 1:0 Карабах ЛЧ
- 01.12.2017 Карабах 1:0 Нефтчи ПЛ
- 26.11.2017 Зира 2:3 Карабах ПЛ
- 22.11.2017 Карабах 0:4 Челси ЛЧ
- Предварительный раунд. Полуфинал
- Предварительный раунд. Финал
- 1-й квалификационный раунд
- 2-й квалификационный раунд
- 3-й квалификационный раунд
- Раунд плей-офф
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Олимпия Любляна - КарабахДо начала игры, которая состоится 11.07.2018, осталось 1 день 17 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Олимпия Любляна - Карабах
Олимпия Любляна
31.5% (40)
Ничья:
37% (47)
Карабах
31.5% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.6% (44)
1:2 Карабах:
17.3% (22)
1:0 Олимпия Любляна:
15% (19)
2:1 Олимпия Любляна:
10.2% (13)
0:1 Карабах:
7.9% (10)
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