Стадион: Шанхай Интернешнл
1:0
Перерыв
Первый тайм
53'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
53'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
52'
Судья сигнализирует, что Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
52'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
52'
51'
Матч возобновлен
51'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
50'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
50'
49'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
49'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
49'
48'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
47'
47'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
Вэньцзюнь Люй нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Guan He нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Халк Живанилдо пострадал.
43'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
43'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
42'
Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
42'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лэй У и Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
39'
Безумный фол. Лин Гао грубо играет против соперника. Пострадал Халк Живанилдо
39'
Лэй У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
39'
Лин Гао получил желтую карточку от судьи
39'
Guan He возвращается на поле.
39'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
Матч возобновлен
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Guan He получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Guan He на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
ШАНС! Лин Гао нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Талиска Андерсон пробил со штрафного прямо в стенку
36'
Матч возобновлен
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Лин Гао пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
35'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
35'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Талиска Андерсон и попал в каркас ворот!
34'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
34'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Линьпэн Чжан и попал в каркас ворот!
34'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Лин Гао пострадал.
32'
Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника
32'
32'
31'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
31'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
30'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Тактическая замена. Yihao Zhong уходит с поля и его заменяет Лин Гао
30'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
30'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Yihao Zhong
29'
Тактическая замена. Binbin Chen уходит с поля и его заменяет Вэньцзюнь Люй
29'
Матч возобновлен
27'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
27'
Хуэй-Кан Цай ошибается в защите.
27'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
27'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
26'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Паулиньо Жозе не смог удачно сыграть.
26'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
25'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Линьпэн Чжан
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
25'
Какой промах! Паулиньо Жозе имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
24'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
23'
22'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Паулиньо Жозе пострадал.
21'
Хорошую попытку сделал Yihao Zhong. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
19'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
19'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
18'
Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
18'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
17'
Талиска Андерсон мяч отрикошетил от ворот
17'
17'
Матч возобновлен
16'
Guan He на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
15'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
14'
Хуэй-Кан Цай бьет в створ ворот со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
12'
12'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
10'
10'
Шанс! Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
10'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
9'
Талиска Андерсон нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
9'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
9'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
9'
8'
8'
Хорошую попытку сделал Гуларт Рикардо. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
7'
6'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Бовэнь Хуан
6'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Оскар дос Сантос нанес удар издали, а Чэн Цзэн отбил его обратно в игру!
5'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
4'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
4'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Талиска Андерсон пострадал.
4'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Лэй У
3'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
2'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Лэй У изменил счет на табло!
1'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
1'
1'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шанхай СИПГ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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