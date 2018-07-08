Текстовая онлайн трансляция матча Энгордани - Кайрат

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Стадион: Comunal Andorra la Vella
Предыдущие игры
Энгордани (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 05.07.2018 Фольгоре 1:1 Энгордани ЛЕ
- 28.06.2018 Энгордани 2:1 Фольгоре ЛЕ
- 13.05.2018 Энгордани 0:0 Лузитанс ПД
- 06.05.2018 ФК Санта-Колома 0:0 Энгордани ПД
- 29.04.2018 Энгордани 1:0 Сант-Хулиа ПД
- 22.04.2018 Лузитанс 4:2 Энгордани ПД
- 15.04.2018 Энгордани 0:1 ФК Санта-Колома ПД
- 08.04.2018 Сант-Хулиа 1:2 Энгордани ПД
- 18.03.2018 Энгордани 1:1 Санта-Колома ПД
- 11.03.2018 Пенья Энкарнада 0:2 Энгордани ПД
- 04.03.2018 Энгордани 1:0 Интер Эскальдес ПД
- 25.02.2018 ФК Санта-Колома 1:1 Энгордани ПД
- 18.02.2018 Энгордани 3:0 Лузитанс ПД
- 11.02.2018 Энгордани 11:1 Энкамп ПД
- 04.02.2018 Сант-Хулиа 0:0 Энгордани ПД
- 28.01.2018 Санта-Колома 0:1 Энгордани ПД
- 17.12.2017 Энгордани 1:0 Пенья Энкарнада ПД
- 13.12.2017 Энгордани 0:1 ФК Санта-Колома ПД
- 10.12.2017 Интер Эскальдес 1:1 Энгордани ПД
- 26.11.2017 Лузитанс 0:3 Энгордани ПД
Кайрат (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 06.07.2018 Кайрат 4:0 Иртыш Павлодар ПЛ
- 01.07.2018 Кайсар 1:2 Кайрат ПЛ
- 27.06.2018 Иртыш Павлодар 3:1 Кайрат К
- 24.06.2018 Кайрат 1:2 Астана ПЛ
- 17.06.2018 Акжайык 1:2 Кайрат ПЛ
- 14.06.2018 Кайрат 2:0 Иртыш Павлодар К
- 31.05.2018 Кайрат 3:2 Актобе ПЛ
- 27.05.2018 Атырау 1:3 Кайрат ПЛ
- 19.05.2018 Кайрат 2:0 Шахтёр Караганда ПЛ
- 13.05.2018 Тобол 1:0 Кайрат ПЛ
- 09.05.2018 Кайрат 2:0 Ордабасы ПЛ
- 05.05.2018 Жетысу 1:3 Кайрат ПЛ
- 28.04.2018 Иртыш Павлодар 1:2 Кайрат ПЛ
- 22.04.2018 Кайрат 4:1 Кайсар ПЛ
- 18.04.2018 Окжетпес 3:5 Кайрат К
- 14.04.2018 Астана 1:1 Кайрат ПЛ
- 07.04.2018 Кайрат 3:0 Акжайык ПЛ
- 31.03.2018 Актобе 1:1 Кайрат ПЛ
- 17.03.2018 Кайрат 2:0 Атырау ПЛ
- 11.03.2018 Кайрат 2:1 Кызыл-Жар ПЛ
- Предварительный раунд. Финал
- 1-й квалификационный раунд
- 2-й квалификационный раунд
- 3-й квалификационный раунд
- Раунд плей-офф
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Энгордани - КайратДо начала игры, которая состоится 12.07.2018, осталось 2 дня 17 часов 7 минут.
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Прогнозы на матч Энгордани - Кайрат
Энгордани
5.4% (4)
Ничья:
20.3% (15)
Кайрат
74.3% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Кайрат:
33.8% (25)
0:2 Кайрат:
25.7% (19)
1:1 Ничья:
17.6% (13)
0:1 Кайрат:
13.5% (10)
0:0 Ничья:
2.7% (2)
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