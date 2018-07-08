  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. 1-й квалификационный раунд
Стадион:
Энгордани
 
Позже
Кайрат
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Энгордани - Кайрат

До начала игры, которая состоится 12.07.2018, осталось 2 дня 17 часов 7 минут.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Энгордани - Кайрат
Энгордани
5.4% (4)
Ничья:
20.3% (15)
Кайрат
74.3% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Кайрат:
33.8% (25)
Кайрат:
25.7% (19)
Ничья:
17.6% (13)
Кайрат:
13.5% (10)
Ничья:
2.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация