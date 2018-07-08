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Стадион:
Нефтчи
 
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Уйпешт
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Текстовая онлайн трансляция матча Нефтчи - Уйпешт

До начала игры, которая состоится 12.07.2018, осталось 2 дня 16 часов 7 минут.
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:
Прогнозы на матч Нефтчи - Уйпешт
Нефтчи
75% (57)
Ничья:
13.2% (10)
Уйпешт
11.8% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Нефтчи:
28.9% (22)
Нефтчи:
26.3% (20)
Нефтчи:
18.4% (14)
Ничья:
11.8% (9)
Уйпешт:
7.9% (6)
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