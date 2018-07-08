Текстовая онлайн трансляция матча Нефтчи - Уйпешт

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Стадион: Далга Арена
Предыдущие игры
Нефтчи (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 20.05.2018 Кяпаз 1:2 Нефтчи ПЛ
- 12.05.2018 Нефтчи 3:1 Сабаил ПЛ
- 06.05.2018 Карабах 0:1 Нефтчи ПЛ
- 28.04.2018 Интер Баку 2:1 Нефтчи ПЛ
- 22.04.2018 Нефтчи 1:0 Габала ПЛ
- 15.04.2018 Зира 0:3 Нефтчи ПЛ
- 08.04.2018 Нефтчи 2:2 Сумгаит ПЛ
- 02.04.2018 Нефтчи 2:0 Сабаил ПЛ
- 14.03.2018 Нефтчи 0:0 Карабах ПЛ
- 09.03.2018 Нефтчи 3:2 Интер Баку ПЛ
- 04.03.2018 Габала 1:2 Нефтчи ПЛ
- 24.02.2018 Нефтчи 1:1 Зира ПЛ
- 17.02.2018 Сумгаит 2:0 Нефтчи ПЛ
- 11.02.2018 Нефтчи 1:0 Кяпаз ПЛ
- 22.01.2018 Нефтчи 1:8 СКА-Хабаровск ТМК
- 01.12.2017 Карабах 1:0 Нефтчи ПЛ
- 25.11.2017 Нефтчи 3:1 Интер Баку ПЛ
- 19.11.2017 Нефтчи 2:3 Габала ПЛ
- 05.11.2017 Зира 1:0 Нефтчи ПЛ
- 29.10.2017 Нефтчи 2:1 Сумгаит ПЛ
Уйпешт (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 02.06.2018 Уйпешт 2:1 Дебрецен ВПД
- 27.05.2018 Мезоковезд 0:1 Уйпешт ВПД
- 23.05.2018 Пушкаш-Академия 2:2 Уйпешт К
- 19.05.2018 Халадаш 1:1 Уйпешт ВПД
- 12.05.2018 Уйпешт 0:1 Пушкаш-Академия ВПД
- 09.05.2018 Балмазуйварош 0:0 Уйпешт К
- 05.05.2018 Балмазуйварош 1:1 Уйпешт ВПД
- 28.04.2018 Уйпешт 1:0 Диошдьёр ВПД
- 21.04.2018 Гонвед 0:0 Уйпешт ВПД
- 17.04.2018 Уйпешт 2:1 Балмазуйварош К
- 14.04.2018 Уйпешт 4:2 Вашаш ВПД
- 07.04.2018 Видеотон 3:0 Уйпешт ВПД
- 04.04.2018 МТК 3:2 Уйпешт К
- 31.03.2018 Уйпешт 0:0 Ференцварош ВПД
- 17.03.2018 Пакш 0:0 Уйпешт ВПД
- 13.03.2018 Уйпешт 2:1 МТК К
- 10.03.2018 Дебрецен 1:2 Уйпешт ВПД
- 06.03.2018 Пакш 0:2 Уйпешт К
- 03.03.2018 Уйпешт 2:3 Мезоковезд ВПД
- 27.02.2018 Уйпешт 2:0 Пакш К
- Предварительный раунд. Финал
- 1-й квалификационный раунд
- 2-й квалификационный раунд
- 3-й квалификационный раунд
- Раунд плей-офф
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Нефтчи - УйпештДо начала игры, которая состоится 12.07.2018, осталось 2 дня 16 часов 7 минут.
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Прогнозы на матч Нефтчи - Уйпешт
Нефтчи
75% (57)
Ничья:
13.2% (10)
Уйпешт
11.8% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нефтчи:
28.9% (22)
2:1 Нефтчи:
26.3% (20)
2:0 Нефтчи:
18.4% (14)
1:1 Ничья:
11.8% (9)
1:2 Уйпешт:
7.9% (6)
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