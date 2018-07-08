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Стадион:
Дерри Сити
 
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Динамо Минск
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Текстовая онлайн трансляция матча Дерри Сити - Динамо Минск

До начала игры, которая состоится 12.07.2018, осталось 2 дня 16 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Дерри Сити - Динамо Минск
Дерри Сити
24% (18)
Ничья:
25.3% (19)
Динамо Минск
50.7% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Минск:
26.7% (20)
Ничья:
22.7% (17)
Динамо Минск:
17.3% (13)
Дерри Сити:
13.3% (10)
Дерри Сити:
8% (6)
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