Текстовая онлайн трансляция матча Дерри Сити - Динамо Минск

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Дерри Сити (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 06.07.2018 Дерри Сити 2:1 Лимерик ПД
- 29.06.2018 Шемрок Роверс 2:0 Дерри Сити ПД
- 15.06.2018 Дерри Сити 0:4 Дандолк ПД
- 08.06.2018 Богемианс 1:2 Дерри Сити ПД
- 04.06.2018 Корк Сити 4:2 Дерри Сити ПД
- 01.06.2018 Дерри Сити 0:2 Слайго Роверс ПД
- 25.05.2018 Уотерфорд Юнайтед 4:0 Дерри Сити ПД
- 21.05.2018 Дерри Сити 2:0 Брэй Уондерерс ПД
- 18.05.2018 Сент-Патрикс 5:2 Дерри Сити ПД
- 14.05.2018 Дерри Сити 1:4 Дандолк ПД
- 11.05.2018 Дерри Сити 0:0 Корк Сити ПД
- 07.05.2018 Дерри Сити 7:3 Шелбурн КЛ
- 04.05.2018 Брэй Уондерерс 2:1 Дерри Сити ПД
- 30.04.2018 Лимерик 0:3 Дерри Сити ПД
- 27.04.2018 Дерри Сити 0:0 Шемрок Роверс ПД
- 20.04.2018 Дандолк 2:2 Дерри Сити ПД
- 16.04.2018 Дерри Сити 3:1 Богемианс ПД
- 13.04.2018 Дерри Сити 1:0 Уотерфорд Юнайтед ПД
- 07.04.2018 Слайго Роверс 0:2 Дерри Сити ПД
- 02.04.2018 Финн Харпс 1:2 Дерри Сити КЛ
Динамо Минск (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 07.07.2018 Динамо Минск 1:0 Торпедо Минск ПЛ
- 01.07.2018 Динамо Минск 2:1 Днепр Могилёв ПЛ
- 24.06.2018 Слуцк 0:1 Динамо Минск ПЛ
- 18.06.2018 Динамо Минск 1:1 Витебск ПЛ
- 13.06.2018 Динамо-Брест 1:1 Динамо Минск ПЛ
- 01.06.2018 Динамо Минск 1:0 Минск ПЛ
- 27.05.2018 Смолевичи-СТИ 0:2 Динамо Минск ПЛ
- 23.05.2018 Динамо Минск 0:1 БАТЭ ПЛ
- 14.05.2018 Луч Минск 1:3 Динамо Минск ПЛ
- 06.05.2018 Динамо Минск 0:0 Шахтёр Солигорск ПЛ
- 28.04.2018 Неман 0:2 Динамо Минск ПЛ
- 21.04.2018 Динамо Минск 2:1 Гомель ПЛ
- 15.04.2018 Городея 0:2 Динамо Минск ПЛ
- 07.04.2018 Динамо Минск 0:0 Ислочь ПЛ
- 31.03.2018 Динамо Минск 2:1 Торпедо-БелАЗ ПЛ
- 18.02.2018 Динамо Москва 2:2 Динамо Минск ТМК
- 08.02.2018 Анжи 2:0 Динамо Минск ТМК
- 26.11.2017 Витебск 1:4 Динамо Минск ПЛ
- 18.11.2017 Динамо Минск 1:0 Крумкачы ПЛ
- 11.11.2017 Арсенал Тула 3:1 Динамо Минск ТМК
- Предварительный раунд. Финал
- 1-й квалификационный раунд
- 2-й квалификационный раунд
- 3-й квалификационный раунд
- Раунд плей-офф
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Дерри Сити - Динамо МинскДо начала игры, которая состоится 12.07.2018, осталось 2 дня 16 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Дерри Сити - Динамо Минск
Дерри Сити
24% (18)
Ничья:
25.3% (19)
Динамо Минск
50.7% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Минск:
26.7% (20)
1:1 Ничья:
22.7% (17)
0:1 Динамо Минск:
17.3% (13)
1:0 Дерри Сити:
13.3% (10)
2:1 Дерри Сити:
8% (6)
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