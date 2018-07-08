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Стадион:
Габала
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Габала - Прогрес

До начала игры, которая состоится 12.07.2018, осталось 2 дня 15 часов 7 минут.
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:
Прогнозы на матч Габала - Прогрес
Габала
93.4% (71)
Ничья:
5.3% (4)
Прогрес
1.3% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Габала:
35.5% (27)
Габала:
23.7% (18)
Габала:
18.4% (14)
Габала:
9.2% (7)
Габала:
5.3% (4)
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