Текстовая онлайн трансляция матча Габала - Прогрес

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Стадион: Gabala City Stadium
Предыдущие игры
Габала (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 28.05.2018 Интер Баку 1:0 Габала К
- 21.05.2018 Габала 0:1 Карабах ПЛ
- 12.05.2018 Сумгаит 0:2 Габала ПЛ
- 05.05.2018 Габала 1:1 Интер Баку ПЛ
- 28.04.2018 Габала 3:0 Кяпаз ПЛ
- 22.04.2018 Нефтчи 1:0 Габала ПЛ
- 15.04.2018 Габала 1:1 Сабаил ПЛ
- 08.04.2018 Зира 1:1 Габала ПЛ
- 02.04.2018 Габала 1:1 Сумгаит ПЛ
- 13.03.2018 Интер Баку 1:1 Габала ПЛ
- 09.03.2018 Кяпаз 0:1 Габала ПЛ
- 04.03.2018 Габала 1:2 Нефтчи ПЛ
- 24.02.2018 Сабаил 2:1 Габала ПЛ
- 17.02.2018 Габала 2:1 Зира ПЛ
- 10.02.2018 Карабах 0:0 Габала ПЛ
- 27.01.2018 Арсенал Тула 3:3 Габала ТМК
- 17.01.2018 Габала 0:1 Цюрих ТМК
- 03.12.2017 Габала 3:0 Интер Баку ПЛ
- 25.11.2017 Кяпаз 1:6 Габала ПЛ
- 19.11.2017 Нефтчи 2:3 Габала ПЛ
Прогрес (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 19.05.2018 Прогрес 4:2 Расинг Юнион НД
- 13.05.2018 Хостерт 1:6 Прогрес НД
- 06.05.2018 Виктория Роспорт 2:5 Прогрес НД
- 30.04.2018 Прогрес 1:0 Роданге-91 НД
- 22.04.2018 Хамм Бенфика 1:2 Прогрес НД
- 15.04.2018 Прогрес 1:0 Женесс Эш НД
- 11.04.2018 Петанж 1:3 Прогрес НД
- 08.04.2018 Мондорф-ле-Бен 0:0 Прогрес НД
- 31.03.2018 Прогрес 1:3 Дюделанж НД
- 18.03.2018 Дифферданж 1:2 Прогрес НД
- 14.03.2018 Прогрес 1:1 Страссен НД
- 11.03.2018 Прогрес 3:1 Унион Эш НД
- 07.03.2018 Фола 2:4 Прогрес НД
- 09.12.2017 Роданге-91 0:4 Прогрес НД
- 26.11.2017 Прогрес 1:1 Хостерт НД
- 19.11.2017 Прогрес 5:0 Виктория Роспорт НД
- 04.11.2017 Прогрес 1:3 Хамм Бенфика НД
- 22.10.2017 Женесс Эш 0:3 Прогрес НД
- 15.10.2017 Прогрес 3:2 Мондорф-ле-Бен НД
- 30.09.2017 Дюделанж 3:2 Прогрес НД
- Предварительный раунд. Финал
- 1-й квалификационный раунд
- 2-й квалификационный раунд
- 3-й квалификационный раунд
- Раунд плей-офф
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Габала - ПрогресДо начала игры, которая состоится 12.07.2018, осталось 2 дня 15 часов 7 минут.
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Прогнозы на матч Габала - Прогрес
Габала
93.4% (71)
Ничья:
5.3% (4)
Прогрес
1.3% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Габала:
35.5% (27)
2:1 Габала:
23.7% (18)
1:0 Габала:
18.4% (14)
3:0 Габала:
9.2% (7)
3:1 Габала:
5.3% (4)
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