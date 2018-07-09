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ЦСКА Москва
 
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Гамбург

До начала игры, которая состоится 11.07.2018, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Гамбург
ЦСКА Москва
47.2% (34)
Ничья:
31.9% (23)
Гамбург
20.8% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
33.3% (24)
Ничья:
30.6% (22)
Гамбург:
9.7% (7)
ЦСКА Москва:
9.7% (7)
Гамбург:
5.6% (4)
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