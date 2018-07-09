Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Гамбург

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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - ГамбургДо начала игры, которая состоится 11.07.2018, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Гамбург
ЦСКА Москва
47.2% (34)
Ничья:
31.9% (23)
Гамбург
20.8% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ЦСКА Москва:
33.3% (24)
1:1 Ничья:
30.6% (22)
1:2 Гамбург:
9.7% (7)
1:0 ЦСКА Москва:
9.7% (7)
0:1 Гамбург:
5.6% (4)
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