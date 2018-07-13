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ЦСКА Москва
 
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Бешикташ
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Бешикташ

До начала игры, которая состоится 15.07.2018, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Бешикташ
ЦСКА Москва
41% (48)
Ничья:
29.1% (34)
Бешикташ
29.9% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
29.9% (35)
Ничья:
24.8% (29)
Бешикташ:
18.8% (22)
ЦСКА Москва:
6% (7)
Бешикташ:
6% (7)
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