Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Бешикташ

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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - БешикташДо начала игры, которая состоится 15.07.2018, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Бешикташ
ЦСКА Москва
41% (48)
Ничья:
29.1% (34)
Бешикташ
29.9% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ЦСКА Москва:
29.9% (35)
1:1 Ничья:
24.8% (29)
1:2 Бешикташ:
18.8% (22)
1:0 ЦСКА Москва:
6% (7)
0:1 Бешикташ:
6% (7)
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