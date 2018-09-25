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Стадион:
Нитра
2:1
Конец матча
Тренчин
0'
1:0
4' Гол
Коня Томаш
30' Желтая карточка
Паур Якуб
40' Вторая желтая карточка
Паур Якуб
1:1
58' Гол
Манце Антонио
63' Желтая карточка
Jan Chovanec
83' Желтая карточка
Стайнгубел Кристиан
2:1
90' Пенальти
Milos Simoncic
90'+3
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Милош Симончич из команды Нитра забивает с точки!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нитра делает замену. Andrej Fabry уходит с поля, а Маховец Ярослав выходит на его замену.
89'
Тренчин делает замену. Чатакович Хамза уходит с поля, а Emeka Umeh выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Стайнгубел Кристиан получил желтую карточку от судьи
81'
Нитра делает замену. Вестеницки Томаш уходит с поля, а Marek Fabry выходит на его замену.
66'
Нитра делает замену. Marian Chobot уходит с поля, а Стайнгубел Кристиан выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Ян Чованец получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Манце Антонио бьет в цель!
46'
Тренчин делает замену. Слеегерс Джои уходит с поля, а Osman Bukari выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Тренчин делает замену. Уббинк Корнелис уходит с поля, а Сковайса Лукаш выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Паур Якуб получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
30'
Паур Якуб получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Коня Томаш бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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