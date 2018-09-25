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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стидион под Зобором
1:0
4' ГолКоня Томаш
30' Желтая карточкаПаур Якуб
40' Вторая желтая карточкаПаур Якуб
1:1
58' ГолМанце Антонио
63' Желтая карточкаJan Chovanec
83' Желтая карточкаСтайнгубел Кристиан
2:1
90' ПенальтиMilos Simoncic
|
4'
1:0
30'
40'
58'
1:1
63'
90'
2:1
Состав команд
31
Грошшо
Лукаш
26
Фаркаш
Павол
11
Jan
Chovanec
10
Andrej
Fabry
Нитра 4-3-3
- Основной состав
- 31 Грошшо Лукаш Вратарь
- 66 Marius Charizopoulos Защитник
- 5 Richard Krizan Защитник
- 26 Фаркаш Павол Защитник
- 11 Jan Chovanec Защитник
- 6 Коня Томаш Полузащитник
- 14 Milos Simoncic Полузащитник
- 10 Andrej Fabry Полузащитник
- 18 Abdulrahman Taiwo Нападающий
- 24 Вестеницки Томаш Нападающий
- 16 Marian Chobot Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Маховец Ярослав Защитник
- 29 Стайнгубел Кристиан Полузащитник
- 13 Rene Kotrik
- 12 Dominik Gulas
- 44 Ilya Cherednitchenko
- 20 Marek Fabry
- 1 David Sipos
- Главный тренер: Ivan Galad
Тренчин 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 6 Шулек Мартин Защитник
- 9 Паур Якуб Защитник
- 37 Клешчик Петер Защитник
- 5 Reuben Yem Защитник
- 4 Зубайру Абдул Полузащитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 11 Слеегерс Джои Полузащитник
- 7 Чатакович Хамза Полузащитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 77 Манце Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Грдличка Либор Вратарь
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 18 Philippe Van Arnhem Полузащитник
- 17 Рогульич Анте Полузащитник
- 15 Osman Bukari
- 14 Emeka Umeh
- 46 Milan Corryn
- Главный тренер: Мониц Рикардо
Предыдущие игры
Нитра (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 22.09.2018 Нитра 2:1 Земплин С
- 15.09.2018 Подбрезова 3:2 Нитра С
- 01.09.2018 Нитра 4:1 Злате Моравце С
- 25.08.2018 Сеница 1:1 Нитра С
- 18.08.2018 Нитра 0:0 Спартак Трнава С
- 12.08.2018 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 05.08.2018 Нитра 2:3 ДАК С
- 28.07.2018 Жилина 2:1 Нитра С
- 19.05.2018 Нитра 5:2 Сеница С
- 12.05.2018 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 05.05.2018 Нитра 1:3 Земплин С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 20.04.2018 Татран Прешов 1:1 Нитра С
- 14.04.2018 Нитра 3:2 Татран Прешов С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Нитра 0:1 Слован Братислава С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
Тренчин (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 22.09.2018 Тренчин 1:0 Злате Моравце С
- 15.09.2018 Сеница 0:2 Тренчин С
- 02.09.2018 Тренчин 1:0 Спартак Трнава С
- 30.08.2018 АЕК Ларнака 3:0 Тренчин ЛЕ
- 26.08.2018 Слован Братислава 3:3 Тренчин С
- 23.08.2018 Тренчин 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 19.08.2018 Тренчин 3:3 ДАК С
- 16.08.2018 Фейеноорд 1:1 Тренчин ЛЕ
- 12.08.2018 Жилина 2:3 Тренчин С
- 09.08.2018 Тренчин 4:0 Фейеноорд ЛЕ
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь С
- 02.08.2018 Тренчин 4:1 Гурник Забже ЛЕ
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 26.07.2018 Гурник Забже 0:1 Тренчин ЛЕ
- 19.07.2018 Тренчин 1:1 Будучность ЛЕ
- 12.07.2018 Будучность 0:2 Тренчин ЛЕ
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 19.05.2018 Спартак Трнава 0:2 Тренчин С
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
- 06.05.2018 Тренчин 1:2 Жилина С
Последние игры между собой
Нитра: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Тренчин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин Суперлига
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра Суперлига
- 22.03.2014 Тренчин 1:1 Нитра Суперлига
- 28.09.2013 Нитра 1:1 Тренчин Суперлига
- 13.07.2013 Тренчин 4:0 Нитра Суперлига
- 30.03.2013 Тренчин 3:0 Нитра Суперлига
- 06.10.2012 Нитра 1:2 Тренчин Суперлига
- 14.07.2012 Тренчин 5:0 Нитра Суперлига
- 07.04.2012 Тренчин 5:2 Нитра Corgon Liga
- 05.11.2011 Нитра 0:0 Тренчин Corgon Liga
- 06.08.2011 Тренчин 0:0 Нитра Corgon Liga
- 23.01.2010 Нитра 2:0 Тренчин Товарищеские матчи. Сборные
- 31.05.2008 Нитра 3:0 Тренчин Corgon Liga
- 22.03.2008 Тренчин 1:2 Нитра Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|7
|2
|0
|21 - 9
|23
|2.
|ДАК
|9
|5
|3
|1
|24 - 14
|18
|3.
|Тренчин
|9
|5
|2
|2
|20 - 15
|17
|4.
|Жилина
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|5.
|Ружомберок
|9
|4
|4
|1
|17 - 7
|16
|6.
|Подбрезова
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Нитра
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|8.
|Середь
|9
|3
|1
|5
|10 - 18
|10
|9.
|Спартак Трнава
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|10.
|Злате Моравце
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|11.
|Сеница
|9
|1
|3
|5
|5 - 20
|6
|12.
|Земплин
|9
|1
|1
|7
|7 - 17
|4
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Милош Симончич из команды Нитра забивает с точки!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нитра делает замену. Andrej Fabry уходит с поля, а Маховец Ярослав выходит на его замену.
89'
Тренчин делает замену. Чатакович Хамза уходит с поля, а Emeka Umeh выходит на его замену.
83'
Стайнгубел Кристиан получил желтую карточку от судьи
81'
Нитра делает замену. Вестеницки Томаш уходит с поля, а Marek Fabry выходит на его замену.
66'
Нитра делает замену. Marian Chobot уходит с поля, а Стайнгубел Кристиан выходит на его замену.
63'
Ян Чованец получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Манце Антонио бьет в цель!
46'
Тренчин делает замену. Слеегерс Джои уходит с поля, а Osman Bukari выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Тренчин делает замену. Уббинк Корнелис уходит с поля, а Сковайса Лукаш выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Паур Якуб получает вторую желтую карточку. Удаление.
30'
Паур Якуб получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Коня Томаш бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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