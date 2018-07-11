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Вольфсбергер
 
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Локомотив Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбергер - Локомотив Москва

До начала игры, которая состоится 13.07.2018, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.
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Прогнозы на матч Вольфсбергер - Локомотив Москва
Вольфсбергер
9.4% (8)
Ничья:
22.4% (19)
Локомотив Москва
68.2% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Локомотив Москва:
29.4% (25)
Ничья:
21.2% (18)
Локомотив Москва:
17.6% (15)
Локомотив Москва:
11.8% (10)
Локомотив Москва:
5.9% (5)
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