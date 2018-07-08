Текстовая онлайн трансляция матча Риека - Спартак Москва

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Текстовая онлайн трансляция матча Риека - Спартак МоскваДо начала игры, которая состоится 10.07.2018, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Риека - Спартак Москва
Риека
5.8% (3)
Ничья:
23.1% (12)
Спартак Москва
71.2% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
34.6% (18)
1:1 Ничья:
23.1% (12)
0:2 Спартак Москва:
11.5% (6)
1:3 Спартак Москва:
11.5% (6)
0:1 Спартак Москва:
9.6% (5)
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