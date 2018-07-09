Текстовая онлайн трансляция матча Словацко - Спартак Москва

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Текстовая онлайн трансляция матча Словацко - Спартак МоскваДо начала игры, которая состоится 11.07.2018, осталось 2 дня 14 часов 18 минут.
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Прогнозы на матч Словацко - Спартак Москва
Словацко
6% (4)
Ничья:
19.4% (13)
Спартак Москва
74.6% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
25.4% (17)
0:1 Спартак Москва:
20.9% (14)
0:2 Спартак Москва:
17.9% (12)
1:1 Ничья:
16.4% (11)
1:3 Спартак Москва:
4.5% (3)
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