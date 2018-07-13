Текстовая онлайн трансляция матча Пролетер - Спартак Москва

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Текстовая онлайн трансляция матча Пролетер - Спартак МоскваДо начала игры, которая состоится 15.07.2018, осталось 2 дня 14 часов 55 минут.
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Прогнозы на матч Пролетер - Спартак Москва
Пролетер
3.5% (4)
Ничья:
7% (8)
Спартак Москва
89.6% (103)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
31.3% (36)
0:2 Спартак Москва:
26.1% (30)
0:1 Спартак Москва:
13.9% (16)
0:3 Спартак Москва:
7.8% (9)
1:3 Спартак Москва:
7% (8)
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