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2018
Стадион:
Франция
 
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Бельгия
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Бельгия

До начала игры, которая состоится 10.07.2018, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Франция - Бельгия
Франция
50% (23)
Ничья:
15.2% (7)
Бельгия
34.8% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
28.3% (13)
Бельгия:
13% (6)
Ничья:
10.9% (5)
Франция:
8.7% (4)
Бельгия:
6.5% (3)
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