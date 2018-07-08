Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Англия

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Стадион: Лужники
Предыдущие игры
Хорватия (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 07.07.2018 РОССИЯ 2:2 Хорватия ЧМПФ2
- 01.07.2018 Хорватия 1:1 Дания ЧМПФ2
- 26.06.2018 Исландия 1:2 Хорватия ЧМПФ2
- 21.06.2018 Аргентина 0:3 Хорватия ЧМПФ2
- 16.06.2018 Хорватия 2:0 Нигерия ЧМПФ2
- 08.06.2018 Хорватия 2:1 Сенегал ТМС
- 03.06.2018 Бразилия 2:0 Хорватия ТМС
- 28.03.2018 Мексика 0:1 Хорватия ТМС
- 24.03.2018 Перу 2:0 Хорватия ТМС
- 12.11.2017 Греция 0:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 09.11.2017 Хорватия 4:1 Греция ОМЧ2Е
- 09.10.2017 Украина 0:2 Хорватия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Хорватия 1:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Турция 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Хорватия 1:0 Косово ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Исландия 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 28.05.2017 Мексика 1:2 Хорватия ТМС
- 28.03.2017 Эстония 3:0 Хорватия ТМС
- 24.03.2017 Хорватия 1:0 Украина ОМЧ2Е
- 14.01.2017 Китай 1:1 Хорватия ТМС
Англия (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 07.07.2018 Швеция 0:2 Англия ЧМПФ2
- 03.07.2018 Колумбия 1:1 Англия ЧМПФ2
- 28.06.2018 Англия 0:1 Бельгия ЧМПФ2
- 24.06.2018 Англия 6:1 Панама ЧМПФ2
- 18.06.2018 Тунис 1:2 Англия ЧМПФ2
- 07.06.2018 Англия 2:0 Коста-Рика ТМС
- 02.06.2018 Англия 2:1 Нигерия ТМС
- 27.03.2018 Англия 1:1 Италия ТМС
- 23.03.2018 Голландия 0:1 Англия ТМС
- 14.11.2017 Англия 0:0 Бразилия ТМС
- 10.11.2017 Англия 0:0 Германия ТМС
- 08.10.2017 Литва 0:1 Англия ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Англия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Англия 2:1 Словакия ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Мальта 0:4 Англия ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Франция 3:2 Англия ТМС
- 10.06.2017 Шотландия 2:2 Англия ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Англия 2:0 Литва ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Германия 1:0 Англия ТМС
- 15.11.2016 Англия 2:2 Испания ТМС
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
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Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - АнглияДо начала игры, которая состоится 11.07.2018, осталось 2 дня 16 часов 48 минут.
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Прогнозы на матч Хорватия - Англия
Хорватия
14.5% (12)
Ничья:
15.7% (13)
Англия
69.9% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Англия:
39.8% (33)
1:1 Ничья:
9.6% (8)
0:1 Англия:
8.4% (7)
2:1 Хорватия:
8.4% (7)
1:3 Англия:
4.8% (4)
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