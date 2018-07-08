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2018
Стадион:
Хорватия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Англия

До начала игры, которая состоится 11.07.2018, осталось 2 дня 16 часов 48 минут.
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Прогнозы на матч Хорватия - Англия
Хорватия
14.5% (12)
Ничья:
15.7% (13)
Англия
69.9% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Англия:
39.8% (33)
Ничья:
9.6% (8)
Англия:
8.4% (7)
Хорватия:
8.4% (7)
Англия:
4.8% (4)
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