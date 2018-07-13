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2018
Стадион:
Бельгия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Англия

До начала игры, которая состоится 14.07.2018, осталось 18 часов 2 минуты.
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Прогнозы на матч Бельгия - Англия
Бельгия
75.2% (115)
Ничья:
8.5% (13)
Англия
16.3% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
39.9% (61)
Бельгия:
11.1% (17)
Бельгия:
8.5% (13)
Англия:
6.5% (10)
Ничья:
5.9% (9)
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