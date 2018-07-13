Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Англия

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Стадион: Санкт-Петербург
Состав команд
15
Менье
Томас
22
Шадли
Насер
10
Азар
Эден
17
Делф
Фабиан
11
Варди
Джейми
Бельгия 3-4-3
- Основной состав
- 1 Куртуа Тибо Вратарь
- 2 Алдервейрельд Тоби Защитник
- 4 Компани Венсан Защитник
- 5 Вертонген Ян Защитник
- 15 Менье Томас Полузащитник
- 6 Витсель Аксель Полузащитник
- 8 Феллайни Маруан Полузащитник
- 22 Шадли Насер Полузащитник
- 7 Де Брёйне Кевин Нападающий
- 9 Лукаку Ромелу Нападающий
- 10 Азар Эден Нападающий
- Главный тренер: Мартинес Роберто
Англия 3-5-2
- Основной состав
- 1 Пикфорд Джордан Вратарь
- 2 Уокер Кайл Защитник
- 5 Стоунс Джон Защитник
- 6 Магир Гарри Защитник
- 22 Александер-Арнольд Трент Полузащитник
- 7 Лингард Джесси Полузащитник
- 4 Дайер Эрик Полузащитник
- 17 Делф Фабиан Полузащитник
- 3 Роуз Дэнни Полузащитник
- 11 Варди Джейми Нападающий
- 9 Кейн Гарри Нападающий
- Главный тренер: Саутгейт Гарет
Предыдущие игры
Бельгия (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 10.07.2018 Франция 1:0 Бельгия ЧМПФ2
- 06.07.2018 Бразилия 1:2 Бельгия ЧМПФ2
- 02.07.2018 Бельгия 3:2 Япония ЧМПФ2
- 28.06.2018 Англия 0:1 Бельгия ЧМПФ2
- 23.06.2018 Бельгия 5:2 Тунис ЧМПФ2
- 18.06.2018 Бельгия 3:0 Панама ЧМПФ2
- 11.06.2018 Бельгия 4:1 Коста-Рика ТМС
- 06.06.2018 Бельгия 3:0 Египет ТМС
- 02.06.2018 Бельгия 0:0 Португалия ТМС
- 27.03.2018 Бельгия 4:0 Саудовская Аравия ТМС
- 14.11.2017 Бельгия 1:0 Япония ТМС
- 10.11.2017 Бельгия 3:3 Мексика ТМС
- 10.10.2017 Бельгия 4:0 Кипр ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Греция 1:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Бельгия 9:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Эстония 0:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 05.06.2017 Бельгия 2:1 Чехия ТМС
- 28.03.2017 РОССИЯ 3:3 Бельгия ТМС
- 25.03.2017 Бельгия 1:1 Греция ОМЧ2Е
Англия (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 11.07.2018 Хорватия 2:1 Англия ЧМПФ2
- 07.07.2018 Швеция 0:2 Англия ЧМПФ2
- 03.07.2018 Колумбия 1:1 Англия ЧМПФ2
- 28.06.2018 Англия 0:1 Бельгия ЧМПФ2
- 24.06.2018 Англия 6:1 Панама ЧМПФ2
- 18.06.2018 Тунис 1:2 Англия ЧМПФ2
- 07.06.2018 Англия 2:0 Коста-Рика ТМС
- 02.06.2018 Англия 2:1 Нигерия ТМС
- 27.03.2018 Англия 1:1 Италия ТМС
- 23.03.2018 Голландия 0:1 Англия ТМС
- 14.11.2017 Англия 0:0 Бразилия ТМС
- 10.11.2017 Англия 0:0 Германия ТМС
- 08.10.2017 Литва 0:1 Англия ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Англия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Англия 2:1 Словакия ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Мальта 0:4 Англия ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Франция 3:2 Англия ТМС
- 10.06.2017 Шотландия 2:2 Англия ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Англия 2:0 Литва ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Германия 1:0 Англия ТМС
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Франция
0 Хорватия
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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - АнглияДо начала игры, которая состоится 14.07.2018, осталось 18 часов 2 минуты.
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Прогнозы на матч Бельгия - Англия
Бельгия
75.2% (115)
Ничья:
8.5% (13)
Англия
16.3% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бельгия:
39.9% (61)
1:0 Бельгия:
11.1% (17)
3:1 Бельгия:
8.5% (13)
1:2 Англия:
6.5% (10)
1:1 Ничья:
5.9% (9)
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