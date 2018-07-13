Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Хорватия

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Стадион: Лужники
Предыдущие игры
Франция (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 10.07.2018 Франция 1:0 Бельгия ЧМПФ2
- 06.07.2018 Уругвай 0:2 Франция ЧМПФ2
- 30.06.2018 Франция 4:3 Аргентина ЧМПФ2
- 26.06.2018 Дания 0:0 Франция ЧМПФ2
- 21.06.2018 Франция 1:0 Перу ЧМПФ2
- 16.06.2018 Франция 2:1 Австралия ЧМПФ2
- 09.06.2018 Франция 1:1 США ТМС
- 01.06.2018 Франция 3:1 Италия ТМС
- 28.05.2018 Франция 2:0 Ирландия ТМС
- 27.03.2018 РОССИЯ 1:3 Франция ТМС
- 23.03.2018 Франция 2:3 Колумбия ТМС
- 14.11.2017 Германия 2:2 Франция ТМС
- 10.11.2017 Франция 2:0 Уэльс ТМС
- 10.10.2017 Франция 2:1 Беларусь ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Болгария 0:1 Франция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Франция 0:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Франция 4:0 Голландия ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Франция 3:2 Англия ТМС
- 09.06.2017 Швеция 2:1 Франция ОМЧ2Е
- 02.06.2017 Франция 5:0 Парагвай ТМС
Хорватия (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 11.07.2018 Хорватия 2:1 Англия ЧМПФ2
- 07.07.2018 РОССИЯ 2:2 Хорватия ЧМПФ2
- 01.07.2018 Хорватия 1:1 Дания ЧМПФ2
- 26.06.2018 Исландия 1:2 Хорватия ЧМПФ2
- 21.06.2018 Аргентина 0:3 Хорватия ЧМПФ2
- 16.06.2018 Хорватия 2:0 Нигерия ЧМПФ2
- 08.06.2018 Хорватия 2:1 Сенегал ТМС
- 03.06.2018 Бразилия 2:0 Хорватия ТМС
- 28.03.2018 Мексика 0:1 Хорватия ТМС
- 24.03.2018 Перу 2:0 Хорватия ТМС
- 12.11.2017 Греция 0:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 09.11.2017 Хорватия 4:1 Греция ОМЧ2Е
- 09.10.2017 Украина 0:2 Хорватия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Хорватия 1:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Турция 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Хорватия 1:0 Косово ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Исландия 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 28.05.2017 Мексика 1:2 Хорватия ТМС
- 28.03.2017 Эстония 3:0 Хорватия ТМС
- 24.03.2017 Хорватия 1:0 Украина ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Франция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 29.03.2011 Франция 0:0 Хорватия Товарищеские матчи. Сборные
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Франция
0 Хорватия
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - ХорватияДо начала игры, которая состоится 15.07.2018, осталось 1 день 19 часов 2 минуты.
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Прогнозы на матч Франция - Хорватия
Франция
77.2% (115)
Ничья:
6.7% (10)
Хорватия
16.1% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Франция:
29.5% (44)
2:0 Франция:
15.4% (23)
1:0 Франция:
15.4% (23)
1:2 Хорватия:
6.7% (10)
1:1 Ничья:
4% (6)
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