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2018
Стадион:
Франция
 
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Хорватия
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Хорватия

До начала игры, которая состоится 15.07.2018, осталось 1 день 19 часов 2 минуты.
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:
Прогнозы на матч Франция - Хорватия
Франция
77.2% (115)
Ничья:
6.7% (10)
Хорватия
16.1% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
29.5% (44)
Франция:
15.4% (23)
Франция:
15.4% (23)
Хорватия:
6.7% (10)
Ничья:
4% (6)
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