Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Швеция

Стадион: Калининград
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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - ШвецияДо начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 40 минут.
Новости матча
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Мутко: "Акинфееву низкий поклон" — 15:00
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Швеция
РОССИЯ
72.4% (118)
Ничья:
16.6% (27)
Швеция
11% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РОССИЯ:
25.8% (42)
1:0 РОССИЯ:
13.5% (22)
1:1 Ничья:
12.3% (20)
2:0 РОССИЯ:
6.7% (11)
1:2 Швеция:
3.7% (6)
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