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Стадион:
РОССИЯ
 
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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Швеция

До начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 40 минут.
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:
Прогнозы на матч РОССИЯ - Швеция
РОССИЯ
72.4% (118)
Ничья:
16.6% (27)
Швеция
11% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

РОССИЯ:
25.8% (42)
РОССИЯ:
13.5% (22)
Ничья:
12.3% (20)
РОССИЯ:
6.7% (11)
Швеция:
3.7% (6)
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