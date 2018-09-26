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Стадион:
Ильвес
1:2
Конец матча
ХИК
0'
0:1
14' Гол
Яласто Вилле
1:1
27' Гол
Тамминен Ээро
1:2
37' Гол
Обилор Файтх
57' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
63' Желтая карточка
Обилор Файтх
64' Желтая карточка
Diogo Tomas
67' Желтая карточка
Аннан Энтони
77' Желтая карточка
Алхо Николай
90' Желтая карточка
Mika Hilander
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Мика Хиландер получил желтую карточку от судьи
85'
ХИК делает замену. Домингес Хордан уходит с поля, а Крисантус Макалей выходит на его замену.
84'
Ильвес делает замену. Martti Haukioja уходит с поля, а Mikael Almen выходит на его замену.
79'
ХИК делает замену. Алхо Николай уходит с поля, а Valtteri Vesiaho выходит на его замену.
78'
Ильвес делает замену. Ilari Mettaelae уходит с поля, а Mauro Severino выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Алхо Николай получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Аннан Энтони получил желтую карточку от судьи
66'
ХИК делает замену. Eetu Vertainen уходит с поля, а Аннан Энтони выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Diogo Tomas получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Обилор Файтх получил желтую карточку от судьи
59'
Ильвес делает замену. Аспегрен Фелипе уходит с поля, а Яни Танска выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Аспегрен Фелипе получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Обилор Файтх бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Тамминен Ээро бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Яласто Вилле бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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