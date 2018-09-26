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Стадион: Таммела
0:1
14' ГолЯласто Вилле
1:1
27' ГолТамминен Ээро
1:2
37' ГолОбилор Файтх
57' Желтая карточкаАспегрен Фелипе
63' Желтая карточкаОбилор Файтх
64' Желтая карточкаDiogo Tomas
67' Желтая карточкаАннан Энтони
77' Желтая карточкаАлхо Николай
90' Желтая карточкаMika Hilander
|
14'
0:1
27'
1:1
37'
1:2
57'
63'
64'
67'
77'
90'
Состав команд
25
Mame
Thiaw
14
Tuure
Siira
32
Обилор
Файтх
15
Яласто
Вилле
17
Алхо
Николай
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 4 Аспегрен Фелипе Защитник
- 3 Diogo Tomas Защитник
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 27 Martti Haukioja Защитник
- 6 Ойяла Матиас Полузащитник
- 25 Mame Thiaw Полузащитник
- 10 Lauri Ala-Myllymaeki Полузащитник
- 14 Tuure Siira Полузащитник
- 20 Тамминен Ээро Полузащитник
- 9 Ilari Mettaelae Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Jani Tanska Защитник
- 24 Roope Huhtala
- 29 Santeri Haarala
- 22 Tariq Kazi
- 17 Mauro Severino
- 15 Mikael Almen
- 12 Johannes Luukkanen
- Главный тренер: Jarkko Wiss
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 36 Eetu Vertainen Полузащитник
- 31 Домингес Хордан Полузащитник
- 17 Алхо Николай Нападающий
- 7 Клаусс Жоао Нападающий
- 9 Риски Рику Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 61 Олликайнен Отто Защитник
- 21 Сумусало Микко Защитник
- 38 Банза Енох Полузащитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 39 Крисантус Макалей Нападающий
- 25 Valtteri Vesiaho
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Предыдущие игры
Ильвес (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 22.09.2018 Ильвес 1:0 Интер Турку В
- 17.09.2018 ВПС 1:2 Ильвес В
- 13.09.2018 Ильвес 0:1 Хонка В
- 02.09.2018 Мариехамн 3:6 Ильвес В
- 29.08.2018 Ильвес 1:2 Мариехамн В
- 25.08.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 20.08.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 05.08.2018 Ильвес 3:3 Хонка В
- 30.07.2018 ТПС 1:3 Ильвес В
- 22.07.2018 Ильвес 2:0 Кеми Кингс В
- 19.07.2018 Славия София 2:1 Ильвес ЛЕ
- 12.07.2018 Ильвес 0:1 Славия София ЛЕ
- 04.07.2018 РоПС 2:0 Ильвес В
- 30.06.2018 Ильвес 1:1 Интер Турку В
- 26.06.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 20.06.2018 Ильвес 0:0 Лахти В
- 16.06.2018 Ильвес 0:0 ХИК В
- 12.06.2018 КуПС 3:1 Ильвес В
- 02.06.2018 Хонка 4:1 Ильвес В
- 26.05.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
ХИК (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 21.09.2018 ХИК 3:0 РоПС В
- 17.09.2018 Лахти 0:2 ХИК В
- 13.09.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.09.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 26.08.2018 КуПС 0:1 ХИК В
- 19.08.2018 ХИК 0:0 Кеми Кингс В
- 16.08.2018 ХИК 1:4 Олимпия Любляна ЛЕ
- 09.08.2018 Олимпия Любляна 3:0 ХИК ЛЕ
- 04.08.2018 ХИК 2:2 РоПС В
- 01.08.2018 ХИК 1:2 БАТЭ ЛЧ
- 28.07.2018 Хонка 1:2 ХИК В
- 25.07.2018 БАТЭ 0:0 ХИК ЛЧ
- 17.07.2018 ХИК 3:1 Викингур ЛЧ
- 14.07.2018 ХИК 2:1 ТПС В
- 10.07.2018 Викингур 1:2 ХИК ЛЧ
- 04.07.2018 ХИК 2:0 Кеми Кингс В
- 29.06.2018 Лахти 2:1 ХИК В
- 25.06.2018 ХИК 5:0 ВПС В
- 20.06.2018 КуПС 2:2 ХИК В
- 16.06.2018 Ильвес 0:0 ХИК В
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
ХИК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
- 16.06.2018 Ильвес 0:0 ХИК Вейккауслига
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес Вейккауслига
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК Вейккауслига
- 16.07.2017 Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига
- 11.05.2017 ХИК 2:0 Ильвес Вейккауслига
- 01.04.2017 Ильвес 0:1 ХИК Кубок
- 17.10.2016 Ильвес 1:3 ХИК Вейккауслига
- 17.07.2016 Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига
- 04.05.2016 ХИК 5:1 Ильвес Вейккауслига
- 30.08.2015 Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига
- 26.06.2015 Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига
- 03.06.2015 ХИК 2:1 Ильвес Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|29
|21
|5
|3
|55 - 19
|68
|2.
|РоПС
|29
|15
|8
|6
|37 - 22
|53
|3.
|Хонка
|29
|12
|12
|5
|45 - 32
|48
|4.
|КуПС
|29
|13
|7
|9
|47 - 35
|46
|5.
|Ильвес
|29
|13
|7
|9
|41 - 37
|46
|6.
|ВПС
|29
|10
|11
|8
|35 - 34
|41
|7.
|Лахти
|29
|8
|13
|8
|26 - 28
|37
|8.
|Интер Турку
|29
|9
|8
|12
|32 - 39
|35
|9.
|СИК
|29
|7
|7
|15
|25 - 33
|28
|10.
|Мариехамн
|29
|7
|6
|16
|32 - 54
|27
|11.
|ТПС
|29
|6
|8
|15
|30 - 45
|26
|12.
|Кеми Кингс
|29
|4
|6
|19
|25 - 52
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мика Хиландер получил желтую карточку от судьи
85'
ХИК делает замену. Домингес Хордан уходит с поля, а Крисантус Макалей выходит на его замену.
84'
Ильвес делает замену. Martti Haukioja уходит с поля, а Mikael Almen выходит на его замену.
79'
ХИК делает замену. Алхо Николай уходит с поля, а Valtteri Vesiaho выходит на его замену.
78'
Ильвес делает замену. Ilari Mettaelae уходит с поля, а Mauro Severino выходит на его замену.
77'
Алхо Николай получил желтую карточку от судьи
67'
Аннан Энтони получил желтую карточку от судьи
66'
ХИК делает замену. Eetu Vertainen уходит с поля, а Аннан Энтони выходит на его замену.
64'
Diogo Tomas получил желтую карточку от судьи
63'
Обилор Файтх получил желтую карточку от судьи
59'
Ильвес делает замену. Аспегрен Фелипе уходит с поля, а Яни Танска выходит на его замену.
57'
Аспегрен Фелипе получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Обилор Файтх бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Тамминен Ээро бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Яласто Вилле бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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