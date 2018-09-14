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Шапекоэнсе
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
36' Желтая карточка
Bruno Moura
48' Желтая карточка
Pablo I
0:1
61' Гол
Pablo I
75' Желтая карточка
Diego Ribas da Cunha VI
75' Желтая карточка
Леандро Перейра
1:1
78' Гол в свои ворота
Bruno Moura
2:1
88' Гол
Леандро Перейра
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Raphael Veiga уходит с поля, а Густаво Силвейра да Силва Бергсон выходит на его замену.
89'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Bruno Moura уходит с поля, а Anderson Plata выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Леандро Перейра бьет в цель!
80'
Шапекоэнсе делает замену. Diego Torres уходит с поля, а Роллим Янн выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Bruno Moura уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
75'
Леандро Перейра получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Diego получил желтую карточку от судьи
68'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Roni уходит с поля, а Matheus Rossetto выходит на его замену.
66'
Шапекоэнсе делает замену. Agustin Doffo уходит с поля, а Bruno Silva выходит на его замену.
62'
Шапекоэнсе делает замену. Марсио Араужо уходит с поля, а Кантерос Гектор выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Pablo бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Pablo получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Bruno Moura получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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