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2:1
Конец матча
36' Желтая карточкаBruno Moura
48' Желтая карточкаPablo I
0:1
61' ГолPablo I
75' Желтая карточкаDiego Ribas da Cunha VI
75' Желтая карточкаЛеандро Перейра
1:1
78' Гол в свои воротаBruno Moura
2:1
88' ГолЛеандро Перейра
|
36'
48'
61'
0:1
75'
78'
1:1
88'
2:1
90'
Состав команд
93
Жандрей
96
Лео
Перейра
12
Renan
Lodi
39
Bruno
Moura
9
Roni
III
92
Pablo
I
Шапекоэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 2 Eduardo VI Защитник
- 3 Рафаэл Тьере Защитник
- 22 Nery Ruben Bareiro Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 15 Marcio Araujo Полузащитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 34 Agustin Doffo Полузащитник
- 72 Diego Torres II Полузащитник
- 11 Андраде Виктор Полузащитник
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 28 Русшел Алан Защитник
- 37 Роберто IV Защитник
- 21 Отавио Луис Защитник
- 25 Роллим Янн Полузащитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 18 Miullen
- 95 Gustavo Barreto
- 84 Ivan IV
Атлетико Паранаэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 33 Diego Ribas da Cunha VI Защитник
- 44 Thiago Heleno Защитник
- 96 Лео Перейра Защитник
- 12 Renan Lodi Защитник
- 5 Веллингтон III Полузащитник
- 39 Bruno Moura Полузащитник
- 9 Roni III Полузащитник
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 92 Pablo I Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felipe Alves Вратарь
- 6 Азеведо Марсио Защитник
- 27 Ivaldo Защитник
- 13 Андре Пауло Защитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 15 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 16 Anderson Guillen Полузащитник
- 30 Bergson Нападающий
- 25 Wanderson VIII
- 93 Reginaldo I
- 17 Guilherme XIV
Предыдущие игры
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Парана 1:1 Шапекоэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 27.08.2018 Васко да Гама 3:1 Шапекоэнсе СA
- 20.08.2018 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 06.08.2018 Спорт Ресифи 1:1 Шапекоэнсе СA
- 02.08.2018 Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе К
- 01.08.2018 Торино 2:0 Шапекоэнсе ТМК
- 30.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Гремио СA
- 27.07.2018 Ботафого 1:0 Шапекоэнсе СA
- 23.07.2018 Шапекоэнсе 0:0 Сантос СA
- 20.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Байя СA
- 13.06.2018 Америка Минейро 0:0 Шапекоэнсе СA
- 10.06.2018 Шапекоэнсе 2:0 Крузейро СA
- 07.06.2018 Витория 1:0 Шапекоэнсе СA
- 02.06.2018 Атлетико Минейро 3:3 Шапекоэнсе СA
- 31.05.2018 Шапекоэнсе 2:0 Сеара СA
- 26.05.2018 Флуминенсе 3:1 Шапекоэнсе СA
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Васко да Гама СA
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 11.08.2018 Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 08.08.2018 Пеньяроль 1:4 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.08.2018 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 29.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Витория СA
- 27.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Пеньяроль КС
- 23.07.2018 Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьональ СA
- 17.07.2018 Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
- 14.06.2018 Ботафого 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 09.06.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу СA
- 07.06.2018 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.06.2018 Америка Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 01.06.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос СA
- 27.05.2018 Парана 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 3
Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 0
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе Серия A
- 29.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Шапекоэнсе Серия A
- 09.07.2017 Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 06.10.2016 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Шапекоэнсе Серия A
- 28.07.2016 Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок
- 22.07.2016 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Шапекоэнсе Кубок
- 23.06.2016 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 01.11.2015 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 19.07.2015 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Шапекоэнсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|24
|14
|7
|3
|31 - 13
|49
|2.
|Сан-Паулу
|24
|14
|7
|3
|36 - 19
|49
|3.
|Палмейрас
|24
|13
|7
|4
|36 - 16
|46
|4.
|Фламенго
|24
|13
|5
|6
|35 - 20
|44
|5.
|Атлетико Минейро
|24
|12
|5
|7
|41 - 29
|41
|6.
|Гремио
|24
|11
|8
|5
|29 - 12
|41
|7.
|Крузейро
|24
|8
|9
|7
|19 - 19
|33
|8.
|Сантос
|23
|8
|7
|8
|28 - 23
|31
|9.
|Флуминенсе
|24
|8
|7
|9
|23 - 27
|31
|10.
|Коринтианс
|24
|8
|6
|10
|25 - 21
|30
|11.
|Америка Минейро
|24
|8
|6
|10
|24 - 28
|30
|12.
|Витория
|24
|8
|5
|11
|23 - 40
|29
|13.
|Байя
|24
|7
|7
|10
|24 - 29
|28
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|7
|6
|11
|27 - 27
|27
|15.
|Ботафого
|24
|6
|8
|10
|21 - 33
|26
|16.
|Шапекоэнсе
|24
|5
|10
|9
|24 - 35
|25
|17.
|Васко да Гама
|23
|6
|6
|11
|26 - 35
|24
|18.
|Спорт Ресифи
|24
|6
|6
|12
|20 - 36
|24
|19.
|Сеара
|24
|5
|9
|10
|15 - 25
|24
|20.
|Парана
|24
|3
|7
|14
|11 - 31
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Raphael Veiga уходит с поля, а Густаво Силвейра да Силва Бергсон выходит на его замену.
89'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Bruno Moura уходит с поля, а Anderson Plata выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Леандро Перейра бьет в цель!
80'
Шапекоэнсе делает замену. Diego Torres уходит с поля, а Роллим Янн выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Bruno Moura уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
75'
Леандро Перейра получил желтую карточку от судьи
75'
Diego получил желтую карточку от судьи
68'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Roni уходит с поля, а Matheus Rossetto выходит на его замену.
66'
Шапекоэнсе делает замену. Agustin Doffo уходит с поля, а Bruno Silva выходит на его замену.
62'
Шапекоэнсе делает замену. Марсио Араужо уходит с поля, а Кантерос Гектор выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Pablo бьет в цель!
48'
Pablo получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Bruno Moura получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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