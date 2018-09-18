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Зрители: 30723
Динамо Дрезден
0:1
Второй тайм: 74'
Гамбург
0'
37' Желтая карточка
Вальквист Линус
45' Желтая карточка
Эберт Патрик
56' Желтая карточка
Яньичич Василие
63' Желтая карточка
Бейтс Дэвид
0:1
68' Гол
Хи-Чан Хван
70' Желтая карточка
Marco Hartmann
74'
Второй тайм
Желтая карточка
70'
Marco Hartmann получил желтую карточку от судьи
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Хи-Чан Хван бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Бейтс Дэвид получил желтую карточку от судьи
57'
Гамбург делает замену. Хант Аарон уходит с поля, а Мангаля Орель выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Яньичич Василие получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Гамбург делает замену. Вагноман Жоша уходит с поля, а Хи-Чан Хван выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Эберт Патрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Вальквист Линус получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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