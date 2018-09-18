- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Зрители: 30723
0:1
Второй тайм: 74'
37' Желтая карточкаВальквист Линус
45' Желтая карточкаЭберт Патрик
56' Желтая карточкаЯньичич Василие
63' Желтая карточкаБейтс Дэвид
0:1
68' ГолХи-Чан Хван
70' Желтая карточкаMarco Hartmann
|
37'
45'
56'
63'
68'
0:1
70'
Состав команд
16
Хайзе
Филип
20
Эберт
Патрик
24
Сакаи
Готоку
14
Хант
Аарон
Динамо Дрезден 3-4-3
- Основной состав
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 3 Думич Дарио Защитник
- 6 Marco Hartmann Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 2 Вальквист Линус Полузащитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 4 Jannis Nikolaou Полузащитник
- 16 Хайзе Филип Полузащитник
- 20 Эберт Патрик Нападающий
- 14 Коне Мусса II Нападающий
- 11 Дульевич Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Кройцер Никлас Полузащитник
- 40 Erich Berko Полузащитник
- 10 Aias Aosman Полузащитник
- 22 Patrick Moeschl Нападающий
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- 28 Атик Бариш Нападающий
- 24 Вигерс Патрик
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Гамбург 4-3-3
- Основной состав
- 1 Поллерсбек Юлиан Вратарь
- 24 Сакаи Готоку Защитник
- 5 Бейтс Дэвид Защитник
- 4 Ван Дронгелен Рик Защитник
- 6 Дуглас Сантос Защитник
- 13 Мориц Кристоф Полузащитник
- 16 Яньичич Василие Полузащитник
- 14 Хант Аарон Полузащитник
- 7 Нарей Халед Нападающий
- 10 Ласогга Пьер-Мишель Нападающий
- 27 Вагноман Жоша Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Микель Том Вратарь
- 2 Лакруа Лео Защитник
- 25 Мангаля Орель Полузащитник
- 29 Штайнманн Матти Полузащитник
- 31 Ферати Арианит Полузащитник
- 20 Хи-Чан Хван Нападающий
- 15 Арп Янн-Фите Нападающий
- Главный тренер: Титц Кристиан
Предыдущие игры
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 14.09.2018 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 26.08.2018 Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм Б2
- 18.08.2018 Рёдингхаузен 3:2 Динамо Дрезден К
- 11.08.2018 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 06.08.2018 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 28.07.2018 Динамо Дрезден 1:2 Астон Вилла ТМК
- 18.07.2018 Динамо Дрезден 0:0 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 13.05.2018 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Б2
- 06.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 28.04.2018 Динамо Дрезден 1:2 Фортуна Б2
- 22.04.2018 Кайзерслаутерн 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 14.04.2018 Динамо Дрезден 0:4 Хольштайн Киль Б2
- 08.04.2018 Айнтрахт Бр 1:1 Динамо Дрезден Б2
- 31.03.2018 Динамо Дрезден 1:1 Нюрнберг Б2
- 18.03.2018 Ингольштадт 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 09.03.2018 Динамо Дрезден 3:2 Хайденхайм Б2
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 23.02.2018 Арминия 2:3 Динамо Дрезден Б2
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
- 11.02.2018 Гройтер Фюрт 1:0 Динамо Дрезден Б2
Гамбург (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 15.09.2018 Гамбург 3:2 Хайденхайм Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 18.08.2018 Эрндтебрюк 3:5 Гамбург К
- 15.08.2018 Гамбург 1:4 Бавария ТМК
- 12.08.2018 Зандхаузен 0:3 Гамбург Б2
- 03.08.2018 Гамбург 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 21.07.2018 Гамбург 2:1 Сток Сити ТМК
- 14.07.2018 Рапид Вена 1:2 Гамбург ТМК
- 11.07.2018 ЦСКА Москва 0:1 Гамбург ТМК
- 12.05.2018 Гамбург 2:1 Боруссия М Б
- 05.05.2018 Айнтрахт Фр 3:0 Гамбург Б
- 28.04.2018 Вольфсбург 1:3 Гамбург Б
- 21.04.2018 Гамбург 1:0 Фрайбург Б
- 14.04.2018 Хоффенхайм 2:0 Гамбург Б
- 07.04.2018 Гамбург 3:2 Шальке 04 Б
- 31.03.2018 Штуттгарт 1:1 Гамбург Б
- 22.03.2018 Гамбург 3:0 Оденсе ТМК
- 17.03.2018 Гамбург 1:2 Герта Б
- 10.03.2018 Бавария 6:0 Гамбург Б
Последние игры между собой
Динамо Дрезден: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гамбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 31.07.2013 Динамо Дрезден 4:0 Гамбург Товарищеские матчи. Сборные
Динамо Дрезден
Гамбург
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|Гройтер Фюрт
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Бохум
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|Кёльн
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|5.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Унион Берлин
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Падерборн
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Арминия
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Динамо Дрезден
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|Санкт-Паули
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|12.
|Хайденхайм
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ингольштадт
|5
|1
|2
|2
|6 - 12
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Ян
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Магдебург
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|18.
|Дуйсбург
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Второй тайм
70'
Marco Hartmann получил желтую карточку от судьи
68'
Г О О О О Л - Хи-Чан Хван бьет в цель!
63'
Бейтс Дэвид получил желтую карточку от судьи
57'
Гамбург делает замену. Хант Аарон уходит с поля, а Мангаля Орель выходит на его замену.
56'
Яньичич Василие получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Гамбург делает замену. Вагноман Жоша уходит с поля, а Хи-Чан Хван выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эберт Патрик получил желтую карточку от судьи
37'
Вальквист Линус получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация