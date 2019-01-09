0:0
Второй тайм: 78'
6' Желтая карточкаХевел Хектор
Второй тайм
71'
Аполлон делает замену. Сардинеро Адриан уходит с поля, а Папулис Фотис выходит на его замену.
58'
Аполлон делает замену. Зелая Эмилио уходит с поля, а Шембри Андре выходит на его замену.
48'
АЕК Ларнака делает замену. Igor Carioca уходит с поля, а Факундо Гарсия выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
6'
Хевел Хектор получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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