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АПОЭЛ
2:0
Конец матча
Омония
0'
14' Желтая карточка
Соуза Лукас
1:0
32' Гол
Leo Natel
42' Желтая карточка
Гаффор Микаэль
48' Желтая карточка
Кусулос Янис
2:0
56' Гол
Аль-Тамари Мусса
69' Желтая карточка
Лопес Исма
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
АПОЭЛ делает замену. Аль-Тамари Мусса уходит с поля, а Алонефтис Эфстатиос выходит на его замену.
76'
АПОЭЛ делает замену. Leo Natel уходит с поля, а Эфрем Георгиос выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Лопес Исма получил желтую карточку от судьи
64'
Омония делает замену. Кусулос Янис уходит с поля, а Энтрена Хуан выходит на его замену.
59'
АПОЭЛ делает замену. Гучаннеджад Реза уходит с поля, а Деллаторре Гильерме выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Аль-Тамари Мусса бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
46'
Омония делает замену. Гаффор Микаэль уходит с поля, а Прце Фране выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Омония делает замену. Алекс Соареш уходит с поля, а Кателарис Фанос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Гаффор Микаэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Leo Natel бьет в цель!
Желтая карточка
14'
Соуза Лукас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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