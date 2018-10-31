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14' Желтая карточкаСоуза Лукас
1:0
32' ГолLeo Natel
42' Желтая карточкаГаффор Микаэль
48' Желтая карточкаКусулос Янис
2:0
56' ГолАль-Тамари Мусса
69' Желтая карточкаЛопес Исма
|
14'
32'
1:0
42'
48'
56'
2:0
69'
Состав команд
АПОЭЛ
- Основной состав
- 1 Ромо Рафаэль Вратарь
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 50 Карлао Роберто Защитник
- 26 Нуну Мораиш Защитник
- 3 Кажу Полузащитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 8 Соуза Лукас Полузащитник
- 13 Аль-Тамари Мусса Нападающий
- 9 Гучаннеджад Реза Нападающий
- 37 Leo Natel
- Запасные игроки
- 99 Ватерман Бой Вратарь
- 44 Иоанну Николас Защитник
- 19 Де Винсенти Томас Полузащитник
- 23 Juan Bautista Cascini Полузащитник
- 6 Гентсоглу Савас Полузащитник
- 4 Артиматас Костакис Полузащитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 7 Эфрем Георгиос Нападающий
- 49 Деллаторре Гильерме Нападающий
- Главный тренер: Балтазар Бруно
Омония
- Основной состав
- 25 Мехиас Томас Вратарь
- 5 Гаффор Микаэль Защитник
- 18 Лопес Исма Защитник
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 31 Кусулос Янис Полузащитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 4 Энрике Хорхе Полузащитник
- 16 Гомес Хорди Полузащитник
- 24 Рамирес Давид Нападающий
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Панайи Костас Вратарь
- 13 Жаилсон Защитник
- 71 Прце Фране Защитник
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 23 Лоэ Рауль Полузащитник
- 11 Энтрена Хуан Полузащитник
- 10 Альбин Хуан Нападающий
- 3 Christian Manrique
- 17 Cris Montes
- Главный тренер: Juan Carlos Oliva
Предыдущие игры
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 27.10.2018 Алки Ороклинис 2:4 АПОЭЛ ПД
- 21.10.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 06.10.2018 Анортосис 2:3 АПОЭЛ ПД
- 29.09.2018 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака С
- 23.09.2018 АПОЭЛ 2:5 Докса Катокопия ПД
- 19.09.2018 Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ ПД
- 16.09.2018 Эрмис Арадиппу 0:1 АПОЭЛ ПД
- 30.08.2018 Астана 1:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 23.08.2018 АПОЭЛ 1:0 Астана ЛЕ
- 16.08.2018 АПОЭЛ 3:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 09.08.2018 Хапоэль Беэр-Шева 2:2 АПОЭЛ ЛЕ
- 02.08.2018 Флора 2:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 26.07.2018 АПОЭЛ 5:0 Флора ЛЕ
- 17.07.2018 АПОЭЛ 1:0 Судува ЛЧ
- 11.07.2018 Судува 3:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 12.05.2018 АПОЭЛ 2:1 Анортосис ПД
- 05.05.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ ПД
- 29.04.2018 АПОЭЛ 2:1 Аполлон ПД
- 25.04.2018 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака К
- 22.04.2018 АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ ПД
Омония (последние 20 матчей: +3 =1 -16)
- 27.10.2018 Омония 2:4 Пафос ПД
- 21.10.2018 Неа Саламина 1:0 Омония ПД
- 07.10.2018 Омония 0:2 Аполлон ПД
- 24.09.2018 АЕК Ларнака 1:0 Омония ПД
- 16.09.2018 Омония 1:0 Эносис ПД
- 25.08.2018 Омония 1:0 Алки Ороклинис ПД
- 13.05.2018 Омония 1:0 Аполлон ПД
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония ПД
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония Первый дивизион
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 17.11.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 13.05.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 09.04.2017 АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион
- 04.03.2017 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 03.12.2016 Омония 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион
- 23.04.2016 Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 12.03.2016 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 13.02.2016 АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион
- 09.11.2015 Омония 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 02.05.2015 АПОЭЛ 3:2 Омония Первый дивизион
- 22.04.2015 Омония 0:0 АПОЭЛ Кубок
- 08.04.2015 АПОЭЛ 3:0 Омония Кубок
- 14.03.2015 Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 28.02.2015 Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 30.11.2014 АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион
- 07.05.2014 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 05.04.2014 Омония 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Аполлон
|6
|5
|1
|0
|19 - 2
|16
|3.
|АПОЭЛ
|7
|5
|1
|1
|15 - 11
|16
|4.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|5.
|Неа Саламина
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Докса Катокопия
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|7.
|Омония
|7
|2
|0
|5
|4 - 10
|6
|8.
|Анортосис
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|9.
|Пафос
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|10.
|Эносис
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|11.
|Алки Ороклинис
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|12.
|Эрмис Арадиппу
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
АПОЭЛ делает замену. Аль-Тамари Мусса уходит с поля, а Алонефтис Эфстатиос выходит на его замену.
76'
АПОЭЛ делает замену. Leo Natel уходит с поля, а Эфрем Георгиос выходит на его замену.
69'
Лопес Исма получил желтую карточку от судьи
64'
Омония делает замену. Кусулос Янис уходит с поля, а Энтрена Хуан выходит на его замену.
59'
АПОЭЛ делает замену. Гучаннеджад Реза уходит с поля, а Деллаторре Гильерме выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Аль-Тамари Мусса бьет в цель!
48'
Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
46'
Омония делает замену. Гаффор Микаэль уходит с поля, а Прце Фране выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Омония делает замену. Алекс Соареш уходит с поля, а Кателарис Фанос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Гаффор Микаэль получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Leo Natel бьет в цель!
14'
Соуза Лукас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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