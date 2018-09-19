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Хельсинборг
1:0
Перерыв
Браге
0'
11' Желтая карточка
Гранквист Андреас
1:0
37' Гол
Бьярнасон Андри-Рунар
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Гранквист Андреас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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