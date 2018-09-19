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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Перерыв
11' Желтая карточкаГранквист Андреас
1:0
37' ГолБьярнасон Андри-Рунар
|
37'
1:0
Состав команд
30
Ханссон
Пер
15
Max
Svensson
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 57 Marcus Holgersson Защитник
- 4 Гранквист Андреас Защитник
- 21 Charlie Weberg Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 20 Вандерсон ду Карму Нападающий
- 2 Carl Johansson II
- 40 Mattias Almeida
- 23 Jonathan Larsson
- Главный тренер: Henrik Larsson
Браге 4-4-2
- Основной состав
- 88 Петер Росендаль Вратарь
- 10 Simon Stenberg Защитник
- 2 Alexander Zetterstroem Защитник
- 4 Mattias Liljestrand Защитник
- 6 Benjamin Hjertstrand Защитник
- 11 Anton Lundin Полузащитник
- 23 Oscar Lundin Полузащитник
- 22 Kristian Andersen Полузащитник
- 7 Селлин Роббин Полузащитник
- 15 Christian Kouakou III Нападающий
- 9 Markus Astvald Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Сисей Йозеф Полузащитник
- 17 Samuel Aziz Нападающий
- 1 Oliver Bergman
- 3 Victor Bergh
- 8 Erik Nilsson II
- 16 Andre Kamp
- 5 Carlos García IV
Предыдущие игры
Хельсинборг (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 15.09.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг С
- 01.09.2018 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 25.08.2018 Хельсинборг 3:0 Гефле С
- 22.08.2018 Эскильсминне 1:0 Хельсинборг К
- 19.08.2018 Хельсинборг 2:0 Ландскруна С
- 14.08.2018 Эргрюте 3:4 Хельсинборг С
- 02.08.2018 Хельсинборг 2:0 Норрбю С
- 29.07.2018 Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 24.06.2018 Хельсинборг 1:0 Вернаму С
- 19.06.2018 Варберг БоИС 3:3 Хельсинборг С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 10.06.2018 Хельсинборг 4:1 Дегерфорс С
- 05.06.2018 Гефле 1:1 Хельсинборг С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
- 24.05.2018 Норрбю 0:1 Хельсинборг С
- 20.05.2018 Хельсинборг 2:0 Эргрюте С
- 15.05.2018 Ландскруна 1:1 Хельсинборг С
- 08.05.2018 Хельсинборг 2:1 ГАИС С
- 29.04.2018 Браге 1:1 Хельсинборг С
Браге (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 15.09.2018 Браге 2:3 Норрбю С
- 01.09.2018 Браге 1:0 Фрей С
- 26.08.2018 Браге 5:1 Ландскруна С
- 23.08.2018 Вестерос СК 1:3 Браге К
- 20.08.2018 Гефле 0:2 Браге С
- 11.08.2018 Браге 0:4 Эстер С
- 06.08.2018 ГАИС 1:1 Браге С
- 28.07.2018 Браге 0:1 Вернаму С
- 30.06.2018 Вернаму 2:3 Браге С
- 25.06.2018 Браге 3:2 Хальмстад С
- 16.06.2018 Ландскруна 1:2 Браге С
- 09.06.2018 Браге 1:0 Варберг БоИС С
- 02.06.2018 Норрбю 2:0 Браге С
- 26.05.2018 Браге 3:1 Эргрюте С
- 23.05.2018 Фрей 0:0 Браге С
- 19.05.2018 Дегерфорс 2:2 Браге С
- 12.05.2018 Браге 3:4 Фалькенберг С
- 05.05.2018 Йёнчёпинг 0:0 Браге С
- 29.04.2018 Браге 1:1 Хельсинборг С
- 20.04.2018 Браге 1:1 ГАИС С
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 29.04.2018 Браге 1:1 Хельсинборг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|1:0
|23
|15
|6
|2
|45 - 21
|51
|2.
|Фалькенберг
|23
|15
|4
|4
|51 - 26
|49
|3.
|АФК Эскильстуна
|23
|11
|10
|2
|32 - 12
|43
|4.
|Хальмстад
|23
|12
|5
|6
|38 - 27
|41
|5.
|Браге
|0:1
|23
|10
|7
|6
|36 - 30
|37
|6.
|Дегерфорс
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|7.
|Эргрюте
|23
|9
|6
|8
|36 - 31
|33
|8.
|Эстер
|23
|9
|5
|9
|34 - 30
|32
|9.
|Йёнчёпинг
|23
|7
|5
|11
|22 - 29
|26
|10.
|Норрбю
|23
|7
|5
|11
|23 - 37
|26
|11.
|ГАИС
|23
|6
|8
|9
|32 - 34
|26
|12.
|Фрей
|23
|7
|4
|12
|34 - 46
|25
|13.
|Варберг БоИС
|23
|5
|8
|10
|32 - 40
|23
|14.
|Вернаму
|23
|6
|4
|13
|23 - 40
|22
|15.
|Ландскруна
|23
|5
|6
|12
|29 - 36
|21
|16.
|Гефле
|23
|3
|5
|15
|21 - 49
|14
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
11'
Гранквист Андреас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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