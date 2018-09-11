Стадион: Билино Поле Зрители: 10000
1:0
Конец матча
20' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
62' Желтая карточкаЛайнер Штефан
1:0
78' ГолДжеко Эдин
81' Желтая карточкаТодорович Дарко
Новости после матча
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Босния и Герцеговина вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
96'
96'
Какой шанс! Крунич Раде почти забил, но мяч вынесли с линии!
95'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
95'
95'
Прёдль Себастьян делает скидку назад вдоль ворот
94'
93'
Закарич Горан задерживает мяч рукой
93'
93'
Тактическая замена. Дульевич Харис уходит с поля и его заменяет Баич Риад
92'
92'
Как он промахнулся? Шауб Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
92'
Лайнер Штефан не смог попасть в створ ударом издали
92'
Лайнер Штефан из команды Австрия идет с мячом вперед на обострение...
91'
91'
Арнаутович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Опасность предотвращена - Прёдль Себастьян из команды Австрия вступил в отбор удачно
90'
90'
90'
Лазаро Валентино из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
89'
89'
Матч возобновлен
89'
Пьянич Миралем получил травму и заменен. Крунич Раде выходит на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
88'
Арнаутович Марко из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
88'
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
87'
87'
Пьянич Миралем возвращается на поле.
87'
87'
Тактическая замена. Вишча Эдин уходит с поля и его заменяет Закарич Горан
86'
Матч возобновлен
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Пьянич Миралем получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Тактическая замена. Ильзанкер Штефан уходит с поля и его заменяет Шауб Луис
85'
Пьянич Миралем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Джеко Эдин
84'
83'
83'
Забитцер Марсель из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
83'
Джеко Эдин наказан за толчок Ильзанкер Штефан
83'
82'
Цуль Петер наказан за толчок Бешич Мухамед
82'
Вишча Эдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Алаба Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Бургшталлер Гвидо
81'
Тодорович Дарко получил желтую карточку от судьи
80'
Назначен штрафной. Пострадал Алаба Давид, его свалил Тодорович Дарко.
80'
Судья сигнализирует, что Бешич Мухамед из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Арнаутович Марко
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
78'
Команда Босния и Герцеговина забила мяч, хотя лучше играли соперники
78'
Сарич Элвис сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Джеко Эдин изменил счет на табло!
78'
Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
77'
77'
76'
76'
75'
75'
Лазаро Валентино из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
75'
Алаба Давид мяч отрикошетил от ворот
74'
Шунич Тони из команды Босния и Герцеговина толкнул локтем оппонента. Это Арнаутович Марко заработал фол
73'
Шехич Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Алаба Давид из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
73'
73'
73'
Матч возобновлен
72'
Тактическая замена. Грегорич Михаэль уходит с поля и его заменяет Забитцер Марсель
71'
Игра остановлена из-за технических проблем.
71'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Алаба Давид из команды Австрия в офсайде
70'
Гриллич Флориан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
70'
Австрия имеет хороший шанс забить.
69'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
68'
Алаба Давид не смог попасть в створ ударом издали
68'
68'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой справа.
67'
67'
67'
66'
Прёдль Себастьян из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Джеко Эдин пострадал.
66'
66'
Лазаро Валентино не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
Грегорич Михаэль из команды Австрия играет слишком грубо. Шунич Тони оказался на газоне.
64'
Арнаутович Марко из команды Австрия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
63'
63'
62'
62'
Матч возобновлен
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Рефери не любит споров - именно за это Лайнер Штефан сейчас получил желтую
61'
Лазаро Валентино из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Дульевич Харис пострадал.
61'
61'
60'
Цуль Петер из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
60'
Цуль Петер из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Цуль Петер из команды Австрия разыграл угловой с правого угла.
60'
Лайнер Штефан из команды Австрия отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
59'
58'
Грегорич Михаэль из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
57'
Арнаутович Марко из команды Австрия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Цуль Петер из команды Австрия подал угловой справа.
57'
Шунич Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Австрия начинает контратаку
56'
56'
Дульевич Харис нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой справа.
56'
Дульевич Харис мяч отрикошетил от ворот
56'
Плохо сыграл Линднер Хайнц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
55'
Назначен штрафной. Пострадал Жуканович Эрвин, его свалил Грегорич Михаэль.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
52'
52'
52'
51'
Судья сигнализирует, что Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Лайнер Штефан
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
49'
48'
48'
47'
47'
Тодорович Дарко из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Лайнер Штефан из команды Австрия в офсайде
45'
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
44'
43'
43'
42'
42'
42'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
40'
Судья сигнализирует, что Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Хинтереггер Мартин
40'
40'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина опасно и грубо сыграл. Цуль Петер пострадал.
38'
37'
36'
36'
Судья свистит. Шунич Тони атаковал сзади соперника. Это Грегорич Михаэль заработал своей команде штрафной
35'
Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина отдал передачу, которая была заблокирована.
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Лайнер Штефан из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Дульевич Харис пострадал.
34'
34'
33'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина разыграл угловой с левого угла.
32'
32'
Чивич Эльдар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Алаба Давид из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Судья сигнализирует, что Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Цуль Петер
31'
Арнаутович Марко из команды Австрия сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Алаба Давид мяча так и не получил
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
30'
Шанс! Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина пробил головой, но мимо
30'
29'
Цуль Петер из команды Австрия играет слишком грубо. Бешич Мухамед оказался на газоне.
29'
28'
28'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Тодорович Дарко из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой слева.
26'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
24'
23'
23'
22'
22'
Цуль Петер не смог попасть в створ ударом издали
22'
Алаба Давид из команды Австрия делает пас партнеру.
21'
21'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Тодорович Дарко из команды Босния и Герцеговина играет слишком грубо. Арнаутович Марко оказался на газоне.
21'
20'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина пробил со штрафного, но очень мимо цели.
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
Хинтереггер Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
20'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Вишча Эдин
19'
19'
18'
18'
16'
16'
ШАНС! Арнаутович Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Прёдль Себастьян делает длинную передачу вперед
16'
16'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
15'
Сарич Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Цуль Петер из команды Австрия навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
Алаба Давид из команды Австрия разыграл угловой с левого угла.
14'
Хороший удар издали нанес Арнаутович Марко, но отличный сейв сделал Шехич Ибрагим. Угловой.
14'
Арнаутович Марко из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Цуль Петер из команды Австрия разыграл угловой с правого угла.
13'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Джеко Эдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Алаба Давид из команды Австрия подал угловой слева.
12'
Цуль Петер мяч отрикошетил от ворот
12'
Австрия начинает контратаку
11'
Цуль Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой справа.
11'
Ильзанкер Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
10'
Хинтереггер Мартин не смог попасть в створ ударом издали
10'
9'
9'
8'
8'
Грегорич Михаэль из команды Австрия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
7'
7'
Лайнер Штефан задерживает мяч рукой
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
4'
4'
Отличный пас сделал Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Ильзанкер Штефан из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Сарич Элвис пострадал.
3'
3'
2'
2'
2'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина опасно и грубо сыграл. Цуль Петер пострадал.
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Австрия начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 1:0 Австрия
Босния и Герцеговина
29.8% (56)
Ничья:
44.1% (83)
Австрия
26.1% (49)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.2% (70)
2:1 Босния и Герцеговина:
16.5% (31)
1:2 Австрия:
16% (30)
1:0 Босния и Герцеговина:
9.6% (18)
0:1 Австрия:
5.9% (11)
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