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  6. Группа 3
2018-2019
Стадион: Зрители: 10000
Босния и Герцеговина
1:0
Конец матча
Австрия
0'
20' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
62' Желтая карточка
Лайнер Штефан
1:0
78' Гол
Джеко Эдин
81' Желтая карточка
Тодорович Дарко
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Босния и Герцеговина вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
96'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
96'
Какой шанс! Крунич Раде почти забил, но мяч вынесли с линии!
95'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
95'
Босния и Герцеговина начинает контратаку
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
95'
Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе
95'
Прёдль Себастьян делает скидку назад вдоль ворот
94'
Австрия контролирует мяч.
Фол, нарушение
93'
Закарич Горан задерживает мяч рукой
93'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
93'
Тактическая замена. Дульевич Харис уходит с поля и его заменяет Баич Риад
92'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
92'
Как он промахнулся? Шауб Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
92'
Лайнер Штефан не смог попасть в створ ударом издали
92'
Лайнер Штефан из команды Австрия идет с мячом вперед на обострение...
91'
Лайнер Штефан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
91'
Арнаутович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Опасность предотвращена - Прёдль Себастьян из команды Австрия вступил в отбор удачно
90'
Босния и Герцеговина начинает контратаку
90'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лазаро Валентино из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
89'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Матч возобновлен
89'
Пьянич Миралем получил травму и заменен. Крунич Раде выходит на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе
88'
Арнаутович Марко из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
88'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
87'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
87'
Пьянич Миралем возвращается на поле.
87'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Тактическая замена. Вишча Эдин уходит с поля и его заменяет Закарич Горан
86'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Пьянич Миралем получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Тактическая замена. Ильзанкер Штефан уходит с поля и его заменяет Шауб Луис
Травма, повреждение
85'
Пьянич Миралем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Джеко Эдин
84'
Австрия контролирует мяч.
83'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Забитцер Марсель из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Джеко Эдин наказан за толчок Ильзанкер Штефан
83'
Австрия контролирует мяч.
Фол, нарушение
82'
Цуль Петер наказан за толчок Бешич Мухамед
82'
Вишча Эдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Алаба Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Бургшталлер Гвидо
Желтая карточка
81'
Тодорович Дарко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Назначен штрафной. Пострадал Алаба Давид, его свалил Тодорович Дарко.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Бешич Мухамед из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Арнаутович Марко
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
78'
Команда Босния и Герцеговина забила мяч, хотя лучше играли соперники
78'
Сарич Элвис сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Джеко Эдин изменил счет на табло!
78'
Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Босния и Герцеговина начинает контратаку
77'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
76'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лазаро Валентино из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
75'
Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
75'
Алаба Давид мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
74'
Шунич Тони из команды Босния и Герцеговина толкнул локтем оппонента. Это Арнаутович Марко заработал фол
73'
Шехич Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Алаба Давид из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
73'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Матч возобновлен
72'
Тактическая замена. Грегорич Михаэль уходит с поля и его заменяет Забитцер Марсель
71'
Игра остановлена из-за технических проблем.
71'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
70'
Алаба Давид из команды Австрия в офсайде
70'
Гриллич Флориан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
70'
Австрия имеет хороший шанс забить.
69'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
68'
Алаба Давид не смог попасть в створ ударом издали
68'
Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой справа.
67'
Удар от ворот произведет Австрия
67'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Пьянич Миралем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Прёдль Себастьян из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Джеко Эдин пострадал.
66'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
66'
Лазаро Валентино не смог попасть в створ ударом издали
65'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
65'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
64'
Грегорич Михаэль из команды Австрия играет слишком грубо. Шунич Тони оказался на газоне.
64'
Арнаутович Марко из команды Австрия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Лайнер Штефан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Австрия
62'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Матч возобновлен
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
62'
Рефери не любит споров - именно за это Лайнер Штефан сейчас получил желтую
Фол, нарушение
61'
Лазаро Валентино из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Дульевич Харис пострадал.
61'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Цуль Петер из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
60'
Цуль Петер из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
60'
Цуль Петер из команды Австрия разыграл угловой с правого угла.
60'
Лайнер Штефан из команды Австрия отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
58'
Грегорич Михаэль из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе
57'
Арнаутович Марко из команды Австрия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
57'
Цуль Петер из команды Австрия подал угловой справа.
57'
Шунич Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Австрия начинает контратаку
56'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Дульевич Харис нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой справа.
56'
Дульевич Харис мяч отрикошетил от ворот
56'
Плохо сыграл Линднер Хайнц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Пьянич Миралем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Назначен штрафной. Пострадал Жуканович Эрвин, его свалил Грегорич Михаэль.
55'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Австрия контролирует мяч.
52'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Лайнер Штефан
51'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Удар от ворот произведет Австрия
49'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тодорович Дарко из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
46'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
45'
Лайнер Штефан из команды Австрия в офсайде
45'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Австрия
43'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Австрия
42'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Австрия
41'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Австрия контролирует мяч.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Хинтереггер Мартин
40'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
39'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина опасно и грубо сыграл. Цуль Петер пострадал.
38'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Австрия контролирует мяч.
36'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Шунич Тони атаковал сзади соперника. Это Грегорич Михаэль заработал своей команде штрафной
35'
Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина отдал передачу, которая была заблокирована.
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
35'
Лайнер Штефан из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Дульевич Харис пострадал.
34'
Босния и Герцеговина начинает контратаку
34'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
33'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина разыграл угловой с левого угла.
32'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Чивич Эльдар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Алаба Давид из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Цуль Петер
31'
Арнаутович Марко из команды Австрия сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Алаба Давид мяча так и не получил
30'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Удар от ворот произведет Австрия
30'
Шанс! Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина пробил головой, но мимо
30'
Пьянич Миралем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Цуль Петер из команды Австрия играет слишком грубо. Бешич Мухамед оказался на газоне.
29'
Австрия контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Австрия
28'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Тодорович Дарко из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Австрия
Угловой
26'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой слева.
26'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
25'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
24'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
23'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
22'
Цуль Петер не смог попасть в створ ударом издали
22'
Алаба Давид из команды Австрия делает пас партнеру.
21'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Лайнер Штефан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Тодорович Дарко из команды Босния и Герцеговина играет слишком грубо. Арнаутович Марко оказался на газоне.
21'
Удар от ворот произведет Австрия
20'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина пробил со штрафного, но очень мимо цели.
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Желтая карточка
20'
Хинтереггер Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Вишча Эдин
19'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
19'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Австрия
16'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
16'
ШАНС! Арнаутович Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Прёдль Себастьян делает длинную передачу вперед
16'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
15'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Сарич Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Цуль Петер из команды Австрия навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
15'
Алаба Давид из команды Австрия разыграл угловой с левого угла.
14'
Хороший удар издали нанес Арнаутович Марко, но отличный сейв сделал Шехич Ибрагим. Угловой.
14'
Арнаутович Марко из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
14'
Цуль Петер из команды Австрия разыграл угловой с правого угла.
13'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Джеко Эдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Алаба Давид из команды Австрия подал угловой слева.
12'
Цуль Петер мяч отрикошетил от ворот
12'
Австрия начинает контратаку
11'
Цуль Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой справа.
11'
Ильзанкер Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Босния и Герцеговина начинает контратаку
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
10'
Хинтереггер Мартин не смог попасть в створ ударом издали
10'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Австрия контролирует мяч.
9'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
8'
Грегорич Михаэль из команды Австрия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Лайнер Штефан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
7'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Лайнер Штефан задерживает мяч рукой
6'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
5'
Австрия контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
4'
Удар от ворот произведет Австрия
4'
Отличный пас сделал Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
4'
Ильзанкер Штефан из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Сарич Элвис пострадал.
3'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина опасно и грубо сыграл. Цуль Петер пострадал.
1'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Австрия начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 1:0 Австрия
Босния и Герцеговина
29.8% (56)
Ничья:
44.1% (83)
Австрия
26.1% (49)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.2% (70)
Босния и Герцеговина:
16.5% (31)
Австрия:
16% (30)
Босния и Герцеговина:
9.6% (18)
Австрия:
5.9% (11)
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