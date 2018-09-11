Второй тайм

- Звучит финальный свисток! Сборная Хорватии позорно проигрывает первый официальный матч после финала чемпионата мира! Сегодня сборная Испании разбила хорватов на домашней арене со счетом 6-0!

90' Доигрывают этот матч обе команды, мяч держится на половине поля сборной Хорватии под контролем испанцев.

90' Аспиликуэта нарушает правила на правом фланге атаки, защитник сборной Испании подтолкнул Пиварича.

90' Три минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.

89' Тьяго подхватил мяч перед штрафной соперника и классно пробил в касание, но Калинич парировал этот удар!

88' Иско фолит на своей половине поля, полузащитник сборной Испании сбил Рога, штрафной удар в пользу Хорватии.

87' Испанцы совершенно не собираются останавливаться, хозяева атакуют для своих болельщиков до последней минуты.

86' Аспиликуэта промчался через правый край и выполнил передачу в центр, где Иско оказался перовым на мяче, полузащитник пробил, но Калинич справляется с этим ударом.

85' Асенсио в очередной раз обострил игру на фланге, Марко выполнил заброс в штрафную, откуда классно пробил Родриго, но немного неточно.

83' Лежит на газоне Серхио Рамос, досталось ему после стыка с Перишечем, небольшая пауза в игре.

82' Перишич грубовато играет на чужой половине поля, полузащитник сборной Хорватии снес Серхио Рамоса, но снова без желтой от арбитра.

81' Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Тьяго навесил в штрафную, откуда сумел пробить головой Родри, но сфера пролетела выше ворот.

80' Ещё один фол фиксирует арбитр, в этот раз Ковачич завалил на газон Гайя, но арбитр обходится без предупреждения.

79' Фол в центре поля фиксирует арбитр, Ковачич сбил Родри, штрафной удар в пользу Испании.

78' Асенсио здорово вбежал в штрафную соперника и прострелил в центр, но там Митрович опередил Родриго.

77' Немного упал темп игры испанской сборной, хозяева продолжают контролировать, но атаки проводятся с меньшей интенсивностью.

75' Неплохая комбинация прошла от испанцев перед штрафной соперника, Родри нанес завершающий удар, но немного неточно.

74' Последняя замена в составе сборной Испании, на поле вышел Сесар Аспиликуэта вместо Даниэла Карвахаля.

73' Перишич здорово сыграл на левом фланге, Иван выполнил классный заброс в штрафную, где совсем немного не хватило Ракитичу, чтобы нанести завершающий удар.

72' Шесть! И это ещё не придел! Впереди около двадцати минут игрового времени, за которое испанцы могут увеличить свой отрыв.

71' Последняя замена в составе сборной Хорватии, на поле вышел Марко Ливайя вместо Ивана Сантини.

70' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 6-0!!! ИСКО!!! Забивают сегодня все в составе сборной Испании! Марко Асенсио оказался с мячом на правом фланге, полузащитник выполнил идеальную передачу на Иско, тот подработал себе мяч в штрафной и точно пробил в дальний угол!

69' Иван Перишич получил передачу на левом фланге атаки, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд.

68' Сантини отобрал мяч в центре поля, немного продвинулся вперед и пробил с очень дальней дистанции, но де Хеа не уснул в воротах, забрав сферу в руки.

67' Могла возникнуть контратака от сборной Хорватии, Модрич зацепился за мяч на правом фланге, но затем отдал неточную передачу на Сантини.

66' Хорваты абсолютно не переходят на чужую половину поля, испанцы просто не отдают им мяч, хозяева продолжают идти вперед.

64' Вторая замена в составе сборной Испании, на поле вышел Тьяго Алькантара вместо Сауля.

63' Карвахаль сегодня постоянно играет на чужой половине поля, защитник выполнял очередную передачу в штрафную, но в этот раз его пас заблокировал Пиварич.

62' Вторая замена в составе сборной Хорватии, на поле вышел Марко Пьяца вместо Марсело Брозовича.

61' Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Асенсио навесил на ближнюю штангу, но там первым на мяче был Перишич.

60' 65 на 35, такую статистику владения мячом продемонстрировали режиссеры трансляции, испанцы продолжают владеть территориальным преимуществом.

59' Первая замена в составе сборной Испании, на поле вышел Родри вместо Серхио Бускетса.

58' Давно так хорватов не били, минимум пять мячей сегодня получает финалист последнего чемпионата мира.

57' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 5-0!!! РАМОС!!! Пятый мяч влетает в ворота сборной Хорватии! Ещё один корнер заработали испанцы, Асенсио выполнил прямую подачу в штрафную, где Серхио Рамос ушел от своего оппонента, точно пробив головой с ближней дистанции!

56' Ничего не меняется в нашей игре, испанцы продолжают активно идти вперед. Складывается впечатление, что хозяева проигрывают.

55' Разыграли угловой удар на правом фланге испанцы, Асенсио навесил в штрафную, но там первым на мяче был Калинич.

54' Гайя классно промчался через левый фланг и выполнил прострел в штрафную, но там Родриго проиграл борьбу.

53' Стараются завладеть мячом хорваты, но пока что гостям не удается закрепиться даже в центре поля, испанцы играют вдохновленно.

52' Снова Гайя активно идет вперед, защитник получил передачу на левом фланге атаки, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд.

50' Вот так складывается первый официальный матч для сборной Хорватии после финала чемпионата мира. Такого сегодня не ожидал никто.

49' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4-0!!! РОДРИГО!!! Четвертый мяч забивают испанцы! Сауль оказался с мячом в центре и выполнил шикарную передачу на Родригу, тот ушел от защитников, спокойно переиграв Калинича в ближнем бою!

48' Гайя подключился к атаке своей команды левым флангом и выполнил заброс на ближнюю штангу, но там никого из партнеров не было.

47' В первом тайме хорваты классно провели стартовый отрезок, но затем пропустили первый гол, после которого испанцы полностью завладели инициативой, забив ещё два мяча. Посмотрим, как будут развиваться события в тайме втором.