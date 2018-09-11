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2018-2019
Отчёт о матче}
Стадион: Зрители: 26900
Испания
6:0
Отчёт о матче
Хорватия
0'
12' Желтая карточка
Сантини Иван
1:0
24' Гол
Ньигес Сауль
2:0
33' Гол
Асенсио Марко
3:0
35' Гол в свои ворота
Калинич Ловре
39' Желтая карточка
Брозович Марсело
4:0
49' Гол
Родриго Морено
5:0
57' Гол
Рамос Серхио
6:0
70' Гол
Иско Аларкон
90'+4
Новости после матча

-
Для вас этот матч комментировал я, Андрей Сергиенко. До скорых встреч на LiveResult.ru
Второй тайм
Свисток
-
Звучит финальный свисток! Сборная Хорватии позорно проигрывает первый официальный матч после финала чемпионата мира! Сегодня сборная Испании разбила хорватов на домашней арене со счетом 6-0!
90'
Доигрывают этот матч обе команды, мяч держится на половине поля сборной Хорватии под контролем испанцев. 
Фол, нарушение
90'
Аспиликуэта  нарушает правила на правом фланге атаки, защитник сборной Испании подтолкнул Пиварича.
Дополнительное время
90'
Три минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.
89'
Тьяго подхватил мяч перед штрафной соперника и классно пробил в касание, но Калинич парировал этот удар!
Фол, нарушение
88'
Иско фолит на своей половине поля, полузащитник сборной Испании сбил Рога, штрафной удар в пользу Хорватии.
87'
Испанцы совершенно не собираются останавливаться, хозяева атакуют для своих болельщиков до последней минуты. 
86'
Аспиликуэта промчался через правый край и выполнил передачу в центр, где Иско оказался перовым на мяче, полузащитник пробил, но Калинич справляется с этим ударом.
85'
Асенсио в очередной раз обострил игру на фланге, Марко выполнил заброс в штрафную, откуда классно пробил Родриго, но немного неточно. 
Травма, повреждение
83'
Лежит на газоне Серхио Рамос, досталось ему после стыка с Перишечем, небольшая пауза в игре.
Фол, нарушение
82'
Перишич грубовато играет на чужой половине поля, полузащитник сборной Хорватии снес Серхио Рамоса, но снова без желтой от арбитра.
Угловой
81'
Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Тьяго навесил в штрафную, откуда сумел пробить головой Родри, но сфера пролетела выше ворот.
Фол, нарушение
80'
Ещё один фол фиксирует арбитр, в этот раз Ковачич завалил на газон Гайя, но арбитр обходится без предупреждения.
Фол, нарушение
79'
Фол в центре поля фиксирует арбитр, Ковачич сбил Родри, штрафной удар в пользу Испании.
78'
Асенсио здорово вбежал в штрафную соперника и прострелил в центр, но там Митрович опередил Родриго. 
77'
Немного упал темп игры испанской сборной, хозяева продолжают контролировать, но атаки проводятся с меньшей интенсивностью.  
75'
Неплохая комбинация прошла от испанцев перед штрафной соперника, Родри нанес завершающий удар, но немного неточно. 
Замена
74'
Последняя замена в составе сборной Испании, на поле вышел Сесар Аспиликуэта вместо Даниэла Карвахаля.
73'
Перишич здорово сыграл на левом фланге, Иван выполнил классный заброс в штрафную, где совсем немного не хватило Ракитичу, чтобы нанести завершающий удар.
72'
Шесть! И это ещё не придел! Впереди около двадцати минут игрового времени, за которое испанцы могут увеличить свой отрыв.
Замена
71'
Последняя замена в составе сборной Хорватии, на поле вышел Марко Ливайя вместо Ивана Сантини.
Описание гола
70'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 6-0!!! ИСКО!!! Забивают сегодня все в составе сборной Испании! Марко Асенсио оказался с мячом на правом фланге, полузащитник выполнил идеальную передачу на Иско, тот подработал себе мяч в штрафной и точно пробил в дальний угол!
Офсайд
69'
Иван Перишич получил передачу на левом фланге атаки, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд.
68'
Сантини отобрал мяч в центре поля, немного продвинулся вперед и пробил с очень дальней дистанции, но де Хеа не уснул в воротах, забрав сферу в руки.
67'
Могла возникнуть контратака от сборной Хорватии, Модрич зацепился за мяч на правом фланге, но затем отдал неточную передачу на Сантини.
66'
Хорваты абсолютно не переходят на чужую половину поля, испанцы просто не отдают им мяч, хозяева продолжают идти вперед.
Замена
64'
Вторая замена в составе сборной Испании, на поле вышел Тьяго Алькантара вместо Сауля.
63'
Карвахаль сегодня постоянно играет на чужой половине поля, защитник выполнял очередную передачу в штрафную, но в этот раз его пас заблокировал Пиварич.
Замена
62'
Вторая замена в составе сборной Хорватии, на поле вышел Марко Пьяца вместо Марсело Брозовича.
Угловой
61'
Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Асенсио навесил на ближнюю штангу, но там первым на мяче был Перишич.
60'
65 на 35, такую статистику владения мячом продемонстрировали режиссеры трансляции, испанцы продолжают владеть территориальным преимуществом.
Замена
59'
Первая замена в составе сборной Испании, на поле вышел Родри вместо Серхио Бускетса.
58'
Давно так хорватов не били, минимум пять мячей сегодня получает финалист последнего чемпионата мира.
Описание гола
57'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 5-0!!! РАМОС!!! Пятый мяч влетает в ворота сборной Хорватии! Ещё один корнер заработали испанцы, Асенсио выполнил прямую подачу в штрафную, где Серхио Рамос ушел от своего оппонента, точно пробив головой с ближней дистанции!
56'
Ничего не меняется в нашей игре, испанцы продолжают активно идти вперед. Складывается впечатление, что хозяева проигрывают.
Угловой
55'
Разыграли угловой удар на правом фланге испанцы, Асенсио навесил в штрафную, но там первым на мяче был Калинич.
54'
Гайя классно промчался через левый фланг и выполнил прострел в штрафную, но там Родриго проиграл борьбу.
53'
Стараются завладеть мячом хорваты, но пока что гостям не удается закрепиться даже в центре поля, испанцы играют вдохновленно.
Офсайд
52'
Снова Гайя активно идет вперед, защитник получил передачу на левом фланге атаки, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд.
50'
Вот так складывается первый официальный матч для сборной Хорватии после финала чемпионата мира. Такого сегодня не ожидал никто. 
Описание гола
49'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4-0!!! РОДРИГО!!! Четвертый мяч забивают испанцы! Сауль оказался с мячом в центре и выполнил шикарную передачу на Родригу, тот ушел от защитников, спокойно переиграв Калинича в ближнем бою!
48'
Гайя подключился к атаке своей команды левым флангом и выполнил заброс на ближнюю штангу, но там никого из партнеров не было.
47'
В первом тайме хорваты классно провели стартовый отрезок, но затем пропустили первый гол, после которого испанцы полностью завладели инициативой, забив ещё два мяча. Посмотрим, как будут развиваться события в тайме втором.
Второй тайм начался
46'
Прозвучал свисток! Второй тайм начался!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Звучит свисток! Сборная Испании разгромила сборную Хорватии в первой половине игры, идем на перерыв!
45'
Снова Карвахаль пробежал через правый край и выполнил подачу в штрафную, где Родриго выиграл верх и здорово пробил в дальний угол, но немного неточно.
45'
Ракитич подошел к мячу и выполнил подачу в штрафную соперника со стандарта, но там удачно на выходе сыграл де Хеа.
Фол, нарушение
45'
Асенсио фолит на правом фланге обороны, полузащитник сборной Испании придержал Перишича, стандарт в пользу Хорватии. 
Дополнительное время
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
Рог подключился к атаке своей команды правым флангом и выполнил прострел в штрафную, но там первым на мяче был Начо.
Судья
43'
Ракитич заблокировал проход Начо, которому досталось в этом эпизоде, но арбитр упустил этот момент.
41'
Контролируют мяч испанцы на чужой половине поля в концовке первого тайма, хорваты уже ждут перерыв. 
40'
Марко Асенсио подошел к мячу и пробил со стандарта, сфера прошла над стенкой, но пролетела гораздо выше ворот.
Желтая карточка
39'
Марсело Брозович получает желтую карточку за откровенный фол перед собственной штрафной, полузащитник Хорватии толкнул в спину Себальоса.
38'
Карвахаль не уходит с правого фланга атаки, защитник выполнил очередной заброс в штрафную, где первым на мяче был Рог.
36'
Очень легкий первый тайм для сборной Испании, если не брать во внимание стартовый отрезок. Хорваты явно растерялись после первого пропущенного мяча.
Гол в свои ворота
35'
АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3-0!!! КАЛИНИЧ!!! Разгром хорватов в первом тайме! Снова этот гол создает Асенсио! Марко сместился с фланга в центр и классно пробил в ближний угол, сфера угодила в перекладину, но затем предательски от Калинича отправилась в сетку ворот!
34'
Трудновато теперь будет отыграться хорватам при таких обстоятельствах, слишком много ошибок сегодня допускают гости в обороне. 
Описание гола
33'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2-0!!! АСЕНСИО!!! Второй мяч влетает в ворота сборной Хорватии! Марко Асенсио перехватил мяч на чужой половине поля, подошел к штрафной и классно пробил в дальний угол!
32'
Испанцы продолжают создавать давление на ворота соперника, хорваты пока что абсолютно без атак и мяча.
31'
Классная комбинация прошла от сборной Испании, Родриго получил передачу в штрафной, нападающий стал улучшать свою позицию, но до удара дело так и не дошло. 
30'
Иско здорово отобрал мяч на левом фланге атаки, полузащитник ушел от первого оппонента, но затем Ковачич классно сыграл в отборе. 
Фол, нарушение
28'
Иско фолит в центре поля, полузащитник сборной Испании сбил Модрича, стандарт в пользу Хорватии.
27'
Перишич добрался к мячу на левом фланге, полузащитник выполнил подачу в штрафную, но слишком неудачно.
26'
Пока что сборная Хорватии не спешит возвращать себе мяч, испанцы продолжают проводить позиционные атаки. 
25'
Хорваты больше создали голевых моментов, но счет в матче открывают испанцы, которые владели территориальным преимуществом.
Описание гола
24'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-0!!! САУЛЬ!!! Испания открывает счет! Карвахаль здорово остановил мяч на правом фланге атаки, защитник выполнил заброс в штрафную, где Сауль ушел от своего оппонента и точно пробил головой в ближний угол!
23'
Продолжают контролировать мяч футболисты сборной Испании, но пока что хозяевам не удается пройти компактную оборону хорватов. 
Замена
21'
Вынужденная замена в составе сборной Хорватии, на поле вышел Марко Рог вместо Шиме Врсалько.
Травма, повреждение
20'
Шиме Врсалько получает повреждение, медицинская бригада Хорватии на поле, небольшая пауза в игре.
Фол, нарушение
19'
Ракитич грубо играет в центре поля, полузащитник сборной Хорватии отмахнулся в борьбе против Себальоса, но арбитр обошелся без предупреждения в этом эпизоде.
Опасный момент
18'
ОПАСНО! Ещё один момент Хорватии! Снова Врсалько продвинулся вперед через правый край, отдал точную передачу в штрафную, откуда пробивал Перишич, но после своевременного рикошета от защитника мяч оказался в руках де Хеа!
Фол, нарушение
17'
Сауль нарушает правила на чужой половине поля, полузащитник сборной Испании завалил на газон Ракитича.
16'
64 на 36, такую статистику владения мячом продемонстрировали режиссеры трансляции по итогам старта поединка, испанцы владеют территориальным преимуществом. 
15'
Гайя оказался с мячом на левом фланге, защитник выполнил заброс в штрафную, где сумел пробить Родриго, но Калинич контролировал ситуацию. 
Опасный момент
14'
ОПАСНО! Момент Хорватии! Врсалько здорово подключился к атаке своей команды правым флангом, защитник ушел от своего оппонента и выполнил передачу в центр, откуда в касание пробил Сантини, но сфера прошла рядом со штангой!
Желтая карточка
13'
Иван Сантини получает первую желтую карточку в матче, нападающий сборной Хорватии откровенно отмахнулся от Начо в борьбе на втором этаже.
12'
При позиционных атаках хорватам не удается вскрыть оборону соперника, но вот в контратаках гости очень сильны.
11'
Снова хорваты пользуются ошибками испанцев на их половине поля, Ракитич отобрал мяч, но в этот раз пробить с выгодной позиции не удалось. 
Фол, нарушение
10'
Иско грубовато играет в центре поля, полузащитник сборной Испании опасно сыграл против Врсалько, стандарт в пользу Хорватии. 
Угловой
9'
Первый угловой удар на левом фланге заработали хозяева, Гайя навесил на дальнюю штангу, но там верх остается за хорватами.
8'
Карвахаль классно открылся на правом фланге атаки, защитник получил передачу и прострелил в центр, но там Митрович оказался первым на мяче.
7'
Хорваты воспользовались грубой ошибкой обороны испанцев, Ракитич классно пробил в дальний угол из-за пределов штрафной, но сфера пролетела рядом со штангой.
Фол, нарушение
6'
Нико Ковачич фолит на чужой половине поля, полузащитник сборной Хорватии вступил в отбор, завалив на газон Карвахаля.
5'
Перишич вошел в штрафную соперника через левый край и попытался пробить в дальний угол, но этот удар хорвата был заблокирован. 
4'
Испанцы быстро завладели мячом в начале матча, хозяева активно стараются разыгрывать свои атаки на чужой половине поля.
3'
Карвахаль выполнил классную передачу из глубины поля в сторону Родриго, но нападающего Испании опередил Калинич.
2'
Сборная Испании сегодня будет действовать на поле в традиционных для себя красно-синих цветах, сборная Хорватии - в черно-белом комплекте.
Первый тайм начался
1'
Стартовый свисток на стадионе "Мартинес Валеро" прозвучал! Поехали! 
Первый тайм
-
Обе команды появились на футбольном поле, звучат гимны!
-
Стартовые составы команд находятся в одноименной вкладке.
-
Здравствуйте, уважаемые любители европейского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча Лиги наций в Лиге А, в котором сборная Испании на домашней арене принимает сборную Хорватии. Встреча состоится в городе Эльче, на стадионе "Мартинес Валеро". Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Бенуа Басьеном (Франция). Комментировать встречу для вас буду я, Андрей Сергиенко.
Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
94'
Испания заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
93'
Хорватия контролирует мяч.
92'
Асенсио Марко из команды Испания сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
92'
Аспиликуэта Сесар из команды Испания играет слишком грубо. Пиварич Йосип оказался на газоне.
91'
Испания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Хорватия
91'
Родриго Морено мяч отрикошетил от ворот
91'
Тьяго Алькантара нанес удар, мяч был парирован, но Калинич Ловре не удержал его в руках.
90'
Иско Аларкон из команды Испания делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Аспиликуэта Сесар из команды Испания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
89'
Испания контролирует мяч.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 26900 болельщиков
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Иско Аларкон из команды Испания поставил подножку. Пострадал Рог Марко
87'
Калинич Ловре взял и забрал мяч на выходе
87'
Асенсио Марко из команды Испания отправил кросс в штрафную...
87'
Аспиликуэта Сесар из команды Испания отправил кросс в штрафную...
Угловой
87'
Асенсио Марко из команды Испания разыграл угловой с левого угла.
87'
Вида Домагой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Иско Аларкон нанес удар, мяч был парирован, но Калинич Ловре не удержал его в руках.
87'
Аспиликуэта Сесар из команды Испания отправил кросс в штрафную...
86'
Испания контролирует мяч.
86'
Удар от ворот произведет Хорватия
86'
Родриго Морено нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Асенсио Марко из команды Испания отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Угловой
85'
Асенсио Марко из команды Испания разыграл угловой с левого угла.
84'
Родриго Морено мяч отрикошетил от ворот
84'
Родриго Морено из команды Испания идет с мячом вперед на обострение...
84'
Испания контролирует мяч.
84'
Хорватия контролирует мяч.
83'
Хорватия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Хорватия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
82'
Перишич Иван из команды Хорватия опасно и грубо сыграл. Рамос Серхио пострадал.
82'
Матч возобновлен
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Удар от ворот произведет Хорватия
81'
Родри Эрнандес из команды Испания плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
Плохо сыграл Вида Домагой - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
81'
Тьяго Алькантара из команды Испания подал угловой справа.
80'
Пиварич Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
79'
Ковачич Матео из команды Хорватия играет слишком грубо. Гайя Хосе оказался на газоне.
Фол, нарушение
79'
Ковачич Матео наказан за толчок Себальос Дани
78'
Испания контролирует мяч.
78'
Хорватия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Митрович Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Асенсио Марко из команды Испания делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Отличные скиллы показывает Асенсио Марко, обводя своих соперников
77'
Удар от ворот произведет Хорватия
77'
ШАНС! Родриго Морено нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Гайя Хосе из команды Испания отправил кросс в штрафную...
76'
Испания контролирует мяч.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Себальос Дани из команды Испания поставил подножку. Пострадал Модрич Лука
75'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
75'
Испания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Удар от ворот произведет Хорватия
75'
Тактическая замена. Карвахаль Даниэль уходит с поля и его заменяет Аспиликуэта Сесар
72'
Испания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Перишич Иван из команды Хорватия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
71'
Тактическая замена. Сантини Иван уходит с поля и его заменяет Ливайя Марко
70'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
70'
Асенсио Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Иско Аларкон изменил счет на табло!
70'
Асенсио Марко из команды Испания делает пас партнеру.
Офсайд
69'
Перишич Иван из команды Хорватия в офсайде
68'
Испания контролирует мяч.
68'
Перишич Иван пробует нанести удар издали, но Де Хеа Давид держит все под контролем
68'
Испания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Испания контролирует мяч.
67'
Испания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Испания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
65'
Тактическая замена. Ньигес Сауль уходит с поля и его заменяет Тьяго Алькантара
64'
Карвахаль Даниэль из команды Испания отдал передачу, которая была заблокирована.
63'
Испания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Испания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Тактическая замена. Брозович Марсело уходит с поля и его заменяет Пьяца Марко
62'
Перишич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Асенсио Марко из команды Испания подал угловой справа.
62'
Перишич Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
61'
Асенсио Марко из команды Испания подал угловой справа.
61'
Калинич Ловре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Ньигес Сауль из команды Испания делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Испания контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
60'
Испания нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
59'
Тактическая замена. Бускетс Серхио уходит с поля и его заменяет Родри Эрнандес
Офсайд
59'
Пиварич Йосип из команды Хорватия в офсайде
58'
Ковачич Матео из команды Хорватия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Хорватия контролирует мяч.
57'
Асенсио Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГОООООЛ - Рамос Серхио Испания забивает ударом головой
Угловой
57'
Асенсио Марко из команды Испания подал угловой слева.
56'
Родриго Морено мяч отрикошетил от ворот
56'
Иско Аларкон из команды Испания делает пас партнеру.
55'
Испания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Калинич Ловре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Асенсио Марко из команды Испания отправил кросс в штрафную...
Угловой
55'
Асенсио Марко из команды Испания разыграл угловой с правого угла.
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
55'
Пиварич Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Гайя Хосе из команды Испания отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Испания
54'
Хорватия контролирует мяч.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Начо Игнасио из команды Испания поставил подножку. Пострадал Ракитич Иван
Офсайд
52'
Гайя Хосе из команды Испания в офсайде
52'
Испания контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
49'
Асенсио Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Родриго Морено изменил счет на табло!
49'
ШАНС! Родриго Морено вышел один-на-один с голкипером...
49'
Родриго Морено из команды Испания идет с мячом вперед на обострение...
49'
Асенсио Марко из команды Испания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Испания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Митрович Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Гайя Хосе из команды Испания отправил кросс в штрафную...
48'
Испания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Испания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Испания контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Асенсио Марко из команды Испания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Команда Испания играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
48'
Какой промах! Родриго Морено имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
48'
Карвахаль Даниэль из команды Испания делает навес прямо в штрафную.
47'
Испания контролирует мяч.
46'
Испания контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Де Хеа Давид взял и забрал мяч на выходе
45'
Ракитич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
45'
Асенсио Марко из команды Испания играет слишком грубо. Перишич Иван оказался на газоне.
45'
Начо Игнасио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Рог Марко из команды Хорватия отправил кросс в штрафную...
44'
Хорватия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Хорватия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Хорватия
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
42'
Испания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Испания контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Хорватия
40'
Асенсио Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Желтая карточка
39'
Брозович Марсело получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Брозович Марсело наказан за толчок Себальос Дани
39'
Испания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Рог Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Карвахаль Даниэль из команды Испания отправил кросс в штрафную...
38'
Испания контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Сантини Иван из команды Хорватия в офсайде
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Иско Аларкон из команды Испания поставил подножку. Пострадал Ковачич Матео
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Калинич Ловре уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
35'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Асенсио Марко!
35'
Отличные скиллы показывает Асенсио Марко, обводя своих соперников
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Испания контролирует мяч.
34'
Отличный гол забил Асенсио Марко
Описание гола
33'
ГОООООЛ - Асенсио Марко из команды Испания забивает из-за штрафной площади
33'
Ковачич Матео ошибается в защите.
33'
Ньигес Сауль из команды Испания играет в стеночку с партнером по команде. Асенсио Марко это был.
33'
Хорватия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Хорватия контролирует мяч.
32'
Асенсио Марко из команды Испания сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
Испания контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Хорватия
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Хорватия контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Иско Аларкон из команды Испания опасно и грубо сыграл. Модрич Лука пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Испания
27'
Перишич Иван из команды Хорватия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Удар от ворот произведет Испания
25'
Хорватия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
24'
Карвахаль Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГОООООЛ - Ньигес Сауль Испания забивает ударом головой
24'
Карвахаль Даниэль из команды Испания отправил кросс в штрафную...
23'
Испания контролирует мяч.
22'
Испания контролирует мяч.
22'
Хорватия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Испания контролирует мяч.
21'
Испания контролирует мяч.
20'
Матч возобновлен
20'
Врсалько Шиме получил травму и заменен. Рог Марко выходит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Травма, повреждение
19'
Врсалько Шиме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Себальос Дани из команды Испания поставил подножку. Пострадал Ракитич Иван
17'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Карвахаль Даниэль из команды Испания.
17'
Перишич Иван нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
17'
Врсалько Шиме из команды Хорватия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Ньигес Сауль из команды Испания поставил подножку. Пострадал Ракитич Иван
16'
Хорватия контролирует мяч.
16'
Калинич Ловре взял и забрал мяч на выходе
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Родриго Морено из команды Испания наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Гайя Хосе из команды Испания отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Испания
14'
Удар от ворот произведет Испания
14'
Как он промахнулся? Сантини Иван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
Врсалько Шиме из команды Хорватия делает навес прямо в штрафную.
14'
Брозович Марсело из команды Хорватия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Хорватия контролирует мяч.
Желтая карточка
12'
Сантини Иван получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
12'
Сантини Иван из команды Хорватия толкнул локтем оппонента. Это Начо Игнасио заработал фол
11'
Удар от ворот произведет Хорватия
11'
Испания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Перишич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Иско Аларкон из команды Испания отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Испания контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Иско Аларкон из команды Испания опасно и грубо сыграл. Врсалько Шиме пострадал.
Фол, нарушение
9'
Бускетс Серхио наказан за толчок Ракитич Иван
9'
Гайя Хосе из команды Испания делает пас партнеру.
9'
Пиварич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Себальос Дани из команды Испания отправил кросс в штрафную...
Угловой
8'
Иско Аларкон из команды Испания разыграл угловой с левого угла.
8'
Митрович Матей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Карвахаль Даниэль из команды Испания делает навес прямо в штрафную.
8'
Бускетс Серхио из команды Испания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Испания контролирует мяч.
6'
Испания контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Испания
5'
Ракитич Иван нанес удар чуть мимо. Близко!
5'
Бускетс Серхио ошибается в защите.
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
4'
Ковачич Матео наказан за толчок Карвахаль Даниэль
4'
Перишич Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Отличные скиллы показывает Перишич Иван, обводя своих соперников
4'
Хорватия контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Хорватия
2'
Карвахаль Даниэль из команды Испания направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Испания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Испания контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хорватия начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Испания 6:0 Хорватия
Испания
84.5% (163)
Ничья:
10.9% (21)
Хорватия
4.7% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
49.7% (96)
Испания:
14.5% (28)
Испания:
11.4% (22)
Ничья:
7.8% (15)
Хорватия:
3.1% (6)
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