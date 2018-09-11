Для вас этот матч комментировал я, Андрей Сергиенко. До скорых встреч на LiveResult.ru
Второй тайм
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Звучит финальный свисток! Сборная Хорватии позорно проигрывает первый официальный матч после финала чемпионата мира! Сегодня сборная Испании разбила хорватов на домашней арене со счетом 6-0!
90'
Доигрывают этот матч обе команды, мяч держится на половине поля сборной Хорватии под контролем испанцев.
90'
Аспиликуэта нарушает правила на правом фланге атаки, защитник сборной Испании подтолкнул Пиварича.
90'
Три минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.
89'
Тьяго подхватил мяч перед штрафной соперника и классно пробил в касание, но Калинич парировал этот удар!
88'
Иско фолит на своей половине поля, полузащитник сборной Испании сбил Рога, штрафной удар в пользу Хорватии.
87'
Испанцы совершенно не собираются останавливаться, хозяева атакуют для своих болельщиков до последней минуты.
86'
Аспиликуэта промчался через правый край и выполнил передачу в центр, где Иско оказался перовым на мяче, полузащитник пробил, но Калинич справляется с этим ударом.
85'
Асенсио в очередной раз обострил игру на фланге, Марко выполнил заброс в штрафную, откуда классно пробил Родриго, но немного неточно.
83'
Лежит на газоне Серхио Рамос, досталось ему после стыка с Перишечем, небольшая пауза в игре.
82'
Перишич грубовато играет на чужой половине поля, полузащитник сборной Хорватии снес Серхио Рамоса, но снова без желтой от арбитра.
81'
Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Тьяго навесил в штрафную, откуда сумел пробить головой Родри, но сфера пролетела выше ворот.
80'
Ещё один фол фиксирует арбитр, в этот раз Ковачич завалил на газон Гайя, но арбитр обходится без предупреждения.
79'
Фол в центре поля фиксирует арбитр, Ковачич сбил Родри, штрафной удар в пользу Испании.
78'
Асенсио здорово вбежал в штрафную соперника и прострелил в центр, но там Митрович опередил Родриго.
77'
Немного упал темп игры испанской сборной, хозяева продолжают контролировать, но атаки проводятся с меньшей интенсивностью.
75'
Неплохая комбинация прошла от испанцев перед штрафной соперника, Родри нанес завершающий удар, но немного неточно.
74'
Последняя замена в составе сборной Испании, на поле вышел Сесар Аспиликуэта вместо Даниэла Карвахаля.
73'
Перишич здорово сыграл на левом фланге, Иван выполнил классный заброс в штрафную, где совсем немного не хватило Ракитичу, чтобы нанести завершающий удар.
72'
Шесть! И это ещё не придел! Впереди около двадцати минут игрового времени, за которое испанцы могут увеличить свой отрыв.
71'
Последняя замена в составе сборной Хорватии, на поле вышел Марко Ливайя вместо Ивана Сантини.
70'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 6-0!!! ИСКО!!! Забивают сегодня все в составе сборной Испании! Марко Асенсио оказался с мячом на правом фланге, полузащитник выполнил идеальную передачу на Иско, тот подработал себе мяч в штрафной и точно пробил в дальний угол!
69'
Иван Перишич получил передачу на левом фланге атаки, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд.
68'
Сантини отобрал мяч в центре поля, немного продвинулся вперед и пробил с очень дальней дистанции, но де Хеа не уснул в воротах, забрав сферу в руки.
67'
Могла возникнуть контратака от сборной Хорватии, Модрич зацепился за мяч на правом фланге, но затем отдал неточную передачу на Сантини.
66'
Хорваты абсолютно не переходят на чужую половину поля, испанцы просто не отдают им мяч, хозяева продолжают идти вперед.
64'
Вторая замена в составе сборной Испании, на поле вышел Тьяго Алькантара вместо Сауля.
63'
Карвахаль сегодня постоянно играет на чужой половине поля, защитник выполнял очередную передачу в штрафную, но в этот раз его пас заблокировал Пиварич.
62'
Вторая замена в составе сборной Хорватии, на поле вышел Марко Пьяца вместо Марсело Брозовича.
61'
Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Асенсио навесил на ближнюю штангу, но там первым на мяче был Перишич.
60'
65 на 35, такую статистику владения мячом продемонстрировали режиссеры трансляции, испанцы продолжают владеть территориальным преимуществом.
59'
Первая замена в составе сборной Испании, на поле вышел Родри вместо Серхио Бускетса.
58'
Давно так хорватов не били, минимум пять мячей сегодня получает финалист последнего чемпионата мира.
57'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 5-0!!! РАМОС!!! Пятый мяч влетает в ворота сборной Хорватии! Ещё один корнер заработали испанцы, Асенсио выполнил прямую подачу в штрафную, где Серхио Рамос ушел от своего оппонента, точно пробив головой с ближней дистанции!
56'
Ничего не меняется в нашей игре, испанцы продолжают активно идти вперед. Складывается впечатление, что хозяева проигрывают.
55'
Разыграли угловой удар на правом фланге испанцы, Асенсио навесил в штрафную, но там первым на мяче был Калинич.
54'
Гайя классно промчался через левый фланг и выполнил прострел в штрафную, но там Родриго проиграл борьбу.
53'
Стараются завладеть мячом хорваты, но пока что гостям не удается закрепиться даже в центре поля, испанцы играют вдохновленно.
52'
Снова Гайя активно идет вперед, защитник получил передачу на левом фланге атаки, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд.
50'
Вот так складывается первый официальный матч для сборной Хорватии после финала чемпионата мира. Такого сегодня не ожидал никто.
49'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4-0!!! РОДРИГО!!! Четвертый мяч забивают испанцы! Сауль оказался с мячом в центре и выполнил шикарную передачу на Родригу, тот ушел от защитников, спокойно переиграв Калинича в ближнем бою!
48'
Гайя подключился к атаке своей команды левым флангом и выполнил заброс на ближнюю штангу, но там никого из партнеров не было.
47'
В первом тайме хорваты классно провели стартовый отрезок, но затем пропустили первый гол, после которого испанцы полностью завладели инициативой, забив ещё два мяча. Посмотрим, как будут развиваться события в тайме втором.
46'
Прозвучал свисток! Второй тайм начался!
Второй тайм
Первый тайм
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Звучит свисток! Сборная Испании разгромила сборную Хорватии в первой половине игры, идем на перерыв!
45'
Снова Карвахаль пробежал через правый край и выполнил подачу в штрафную, где Родриго выиграл верх и здорово пробил в дальний угол, но немного неточно.
45'
Ракитич подошел к мячу и выполнил подачу в штрафную соперника со стандарта, но там удачно на выходе сыграл де Хеа.
45'
Асенсио фолит на правом фланге обороны, полузащитник сборной Испании придержал Перишича, стандарт в пользу Хорватии.
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
Рог подключился к атаке своей команды правым флангом и выполнил прострел в штрафную, но там первым на мяче был Начо.
43'
Ракитич заблокировал проход Начо, которому досталось в этом эпизоде, но арбитр упустил этот момент.
41'
Контролируют мяч испанцы на чужой половине поля в концовке первого тайма, хорваты уже ждут перерыв.
40'
Марко Асенсио подошел к мячу и пробил со стандарта, сфера прошла над стенкой, но пролетела гораздо выше ворот.
39'
Марсело Брозович получает желтую карточку за откровенный фол перед собственной штрафной, полузащитник Хорватии толкнул в спину Себальоса.
38'
Карвахаль не уходит с правого фланга атаки, защитник выполнил очередной заброс в штрафную, где первым на мяче был Рог.
36'
Очень легкий первый тайм для сборной Испании, если не брать во внимание стартовый отрезок. Хорваты явно растерялись после первого пропущенного мяча.
35'
АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3-0!!! КАЛИНИЧ!!! Разгром хорватов в первом тайме! Снова этот гол создает Асенсио! Марко сместился с фланга в центр и классно пробил в ближний угол, сфера угодила в перекладину, но затем предательски от Калинича отправилась в сетку ворот!
34'
Трудновато теперь будет отыграться хорватам при таких обстоятельствах, слишком много ошибок сегодня допускают гости в обороне.
33'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2-0!!! АСЕНСИО!!! Второй мяч влетает в ворота сборной Хорватии! Марко Асенсио перехватил мяч на чужой половине поля, подошел к штрафной и классно пробил в дальний угол!
32'
Испанцы продолжают создавать давление на ворота соперника, хорваты пока что абсолютно без атак и мяча.
31'
Классная комбинация прошла от сборной Испании, Родриго получил передачу в штрафной, нападающий стал улучшать свою позицию, но до удара дело так и не дошло.
30'
Иско здорово отобрал мяч на левом фланге атаки, полузащитник ушел от первого оппонента, но затем Ковачич классно сыграл в отборе.
28'
Иско фолит в центре поля, полузащитник сборной Испании сбил Модрича, стандарт в пользу Хорватии.
27'
Перишич добрался к мячу на левом фланге, полузащитник выполнил подачу в штрафную, но слишком неудачно.
26'
Пока что сборная Хорватии не спешит возвращать себе мяч, испанцы продолжают проводить позиционные атаки.
25'
Хорваты больше создали голевых моментов, но счет в матче открывают испанцы, которые владели территориальным преимуществом.
24'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-0!!! САУЛЬ!!! Испания открывает счет! Карвахаль здорово остановил мяч на правом фланге атаки, защитник выполнил заброс в штрафную, где Сауль ушел от своего оппонента и точно пробил головой в ближний угол!
23'
Продолжают контролировать мяч футболисты сборной Испании, но пока что хозяевам не удается пройти компактную оборону хорватов.
21'
Вынужденная замена в составе сборной Хорватии, на поле вышел Марко Рог вместо Шиме Врсалько.
20'
Шиме Врсалько получает повреждение, медицинская бригада Хорватии на поле, небольшая пауза в игре.
19'
Ракитич грубо играет в центре поля, полузащитник сборной Хорватии отмахнулся в борьбе против Себальоса, но арбитр обошелся без предупреждения в этом эпизоде.
18'
ОПАСНО! Ещё один момент Хорватии! Снова Врсалько продвинулся вперед через правый край, отдал точную передачу в штрафную, откуда пробивал Перишич, но после своевременного рикошета от защитника мяч оказался в руках де Хеа!
17'
Сауль нарушает правила на чужой половине поля, полузащитник сборной Испании завалил на газон Ракитича.
16'
64 на 36, такую статистику владения мячом продемонстрировали режиссеры трансляции по итогам старта поединка, испанцы владеют территориальным преимуществом.
15'
Гайя оказался с мячом на левом фланге, защитник выполнил заброс в штрафную, где сумел пробить Родриго, но Калинич контролировал ситуацию.
14'
ОПАСНО! Момент Хорватии! Врсалько здорово подключился к атаке своей команды правым флангом, защитник ушел от своего оппонента и выполнил передачу в центр, откуда в касание пробил Сантини, но сфера прошла рядом со штангой!
13'
Иван Сантини получает первую желтую карточку в матче, нападающий сборной Хорватии откровенно отмахнулся от Начо в борьбе на втором этаже.
12'
При позиционных атаках хорватам не удается вскрыть оборону соперника, но вот в контратаках гости очень сильны.
11'
Снова хорваты пользуются ошибками испанцев на их половине поля, Ракитич отобрал мяч, но в этот раз пробить с выгодной позиции не удалось.
10'
Иско грубовато играет в центре поля, полузащитник сборной Испании опасно сыграл против Врсалько, стандарт в пользу Хорватии.
9'
Первый угловой удар на левом фланге заработали хозяева, Гайя навесил на дальнюю штангу, но там верх остается за хорватами.
8'
Карвахаль классно открылся на правом фланге атаки, защитник получил передачу и прострелил в центр, но там Митрович оказался первым на мяче.
7'
Хорваты воспользовались грубой ошибкой обороны испанцев, Ракитич классно пробил в дальний угол из-за пределов штрафной, но сфера пролетела рядом со штангой.
6'
Нико Ковачич фолит на чужой половине поля, полузащитник сборной Хорватии вступил в отбор, завалив на газон Карвахаля.
5'
Перишич вошел в штрафную соперника через левый край и попытался пробить в дальний угол, но этот удар хорвата был заблокирован.
4'
Испанцы быстро завладели мячом в начале матча, хозяева активно стараются разыгрывать свои атаки на чужой половине поля.
3'
Карвахаль выполнил классную передачу из глубины поля в сторону Родриго, но нападающего Испании опередил Калинич.
2'
Сборная Испании сегодня будет действовать на поле в традиционных для себя красно-синих цветах, сборная Хорватии - в черно-белом комплекте.
1'
Стартовый свисток на стадионе "Мартинес Валеро" прозвучал! Поехали!
Первый тайм
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Обе команды появились на футбольном поле, звучат гимны!
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Стартовые составы команд находятся в одноименной вкладке.
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Здравствуйте, уважаемые любители европейского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча Лиги наций в Лиге А, в котором сборная Испании на домашней арене принимает сборную Хорватии. Встреча состоится в городе Эльче, на стадионе "Мартинес Валеро". Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Бенуа Басьеном (Франция). Комментировать встречу для вас буду я, Андрей Сергиенко.
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