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2018-2019
Стадион:
Финляндия
1:0
Конец матча
Эстония
0'
1:0
12' Гол
Пукки Теэму
71' Желтая карточка
Метс Кароль
83' Желтая карточка
Зенёв Сергей
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Финляндия делает замену. Пукки Теэму уходит с поля, а Кауко Йони выходит на его замену.
87'
Финляндия делает замену. Лод Робин уходит с поля, а Rasmus Karjalainen выходит на его замену.
86'
Эстония делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Зенёв Сергей получил желтую карточку от судьи
77'
Эстония делает замену. Дмитриев Артём уходит с поля, а Антонов Илья выходит на его замену.
77'
Эстония делает замену. Лутс Сиим уходит с поля, а Аниер Хенри выходит на его замену.
76'
Финляндия делает замену. Гранлунд Альбин уходит с поля, а Вяйсянен Саули выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Метс Кароль получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Пукки Теэму бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Финляндия 1:0 Эстония
Финляндия
95.1% (175)
Ничья:
4.9% (9)
Эстония
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Финляндия:
38.6% (71)
Финляндия:
32.1% (59)
Финляндия:
17.4% (32)
Ничья:
4.9% (9)
Финляндия:
3.3% (6)
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