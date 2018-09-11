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2018-2019
Стадион: Веритас
1:0
12' ГолПукки Теэму
71' Желтая карточкаМетс Кароль
83' Желтая карточкаЗенёв Сергей
|
12'
1:0
71'
77'
83'
Состав команд
22
Райтала
Юкка
13
Соири
Пюрю
14
Спарв
Тим
10
Пукки
Теэму
23
Тенисте
Тайо
18
Метс
Кароль
19
Калласте
Кен
11
Оямаа
Хенрик
13
Лутс
Сиим
10
Зенёв
Сергей
Финляндия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Градецки Лукаш Вратарь
- 3 Гранлунд Альбин Защитник
- 2 Араюури Паулус Защитник
- 4 Тойвио Йоона Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 13 Соири Пюрю Полузащитник
- 14 Спарв Тим Полузащитник
- 11 Шуллер Расмус Полузащитник
- 7 Лод Робин Полузащитник
- 10 Пукки Теэму Нападающий
- 20 Туоминен Яссе Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Яаккола Ансси Вратарь
- 12 Йоронен Йессе Вратарь
- 15 Халсти Маркус Защитник
- 16 Тойвомяки Ханри Защитник
- 6 Лам Томас Защитник
- 5 Вяйсянен Саули Защитник
- 19 Кауко Йони Полузащитник
- 8 Тейлор Роберт Полузащитник
- 17 Скрабб Симон Нападающий
- 9 Маркканен Ээро Нападающий
- 21 Rasmus Karjalainen Нападающий
- Главный тренер: Канерва Маркку
Эстония 5-4-1
- Основной состав
- 1 Аксалу Михкель Вратарь
- 23 Тенисте Тайо Защитник
- 4 Тамм Йоонас Защитник
- 18 Метс Кароль Защитник
- 15 Клаван Рагнар Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 11 Оямаа Хенрик Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 20 Дмитриев Артём Полузащитник
- 13 Лутс Сиим Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Игонен Матвей Вратарь
- 12 Лепметс Сергей Вратарь
- 5 Вихманн Мадис Защитник
- 3 Пикк Артур Защитник
- 2 Камс Герт Защитник
- 17 Яагер Энар Защитник
- 21 Баранов Никита Защитник
- 6 Кальюмяэ Марек Полузащитник
- 7 Пури Сандер Полузащитник
- 16 Антонов Илья Полузащитник
- 9 Пурье Атс Полузащитник
- 8 Аниер Хенри Нападающий
- Главный тренер: Рейм Мартин
Предыдущие игры
Финляндия (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 08.09.2018 Финляндия 1:0 Венгрия ЛНУ
- 09.06.2018 Финляндия 2:0 Беларусь ТМС
- 05.06.2018 Румыния 2:0 Финляндия ТМС
- 26.03.2018 Финляндия 5:0 Мальта ТМС
- 23.03.2018 Македония 0:0 Финляндия ТМС
- 11.01.2018 Иордания 1:2 Финляндия ТМС
- 09.11.2017 Финляндия 3:0 Эстония ТМС
- 09.10.2017 Финляндия 2:2 Турция ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Хорватия 1:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Косово 0:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Финляндия 1:0 Исландия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Финляндия 1:2 Украина ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Финляндия 1:1 Лихтенштейн ТМС
- 28.03.2017 Австрия 1:1 Финляндия ТМС
- 24.03.2017 Турция 2:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 13.01.2017 Словения 2:0 Финляндия ТМС
- 09.01.2017 Марокко 0:1 Финляндия ТМС
- 12.11.2016 Украина 1:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Финляндия 0:1 Хорватия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Исландия 3:2 Финляндия ОМЧ2Е
Эстония (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 08.09.2018 Эстония 0:1 Греция ЛНУ
- 09.06.2018 Эстония 1:3 Марокко ТМС
- 02.06.2018 Латвия 1:0 Эстония ТМС
- 30.05.2018 Эстония 2:0 Литва ТМС
- 27.03.2018 Грузия 2:0 Эстония ТМС
- 24.03.2018 Армения 0:0 Эстония ТМС
- 07.01.2018 Швеция 1:1 Эстония ТМС
- 26.11.2017 Новая Каледония 1:1 Эстония ТМС
- 23.11.2017 Вануату 0:1 Эстония ТМС
- 19.11.2017 Фиджи 0:2 Эстония ТМС
- 12.11.2017 Мальта 0:3 Эстония ТМС
- 09.11.2017 Финляндия 3:0 Эстония ТМС
- 10.10.2017 Эстония 1:2 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Гибралтар 0:6 Эстония ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Эстония 1:0 Кипр ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Греция 0:0 Эстония ОМЧ2Е
- 12.06.2017 Латвия 1:2 Эстония ТМС
- 09.06.2017 Эстония 0:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 28.03.2017 Эстония 3:0 Хорватия ТМС
- 25.03.2017 Кипр 0:0 Эстония ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Финляндия
Эстония
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Греция
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Венгрия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Эстония
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Финляндия делает замену. Пукки Теэму уходит с поля, а Кауко Йони выходит на его замену.
87'
Финляндия делает замену. Лод Робин уходит с поля, а Rasmus Karjalainen выходит на его замену.
86'
Эстония делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
83'
Зенёв Сергей получил желтую карточку от судьи
77'
Эстония делает замену. Дмитриев Артём уходит с поля, а Антонов Илья выходит на его замену.
77'
Эстония делает замену. Лутс Сиим уходит с поля, а Аниер Хенри выходит на его замену.
76'
Финляндия делает замену. Гранлунд Альбин уходит с поля, а Вяйсянен Саули выходит на его замену.
71'
Метс Кароль получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Г О О О О Л - Пукки Теэму бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Финляндия 1:0 Эстония
Финляндия
95.1% (175)
Ничья:
4.9% (9)
Эстония
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Финляндия:
38.6% (71)
2:0 Финляндия:
32.1% (59)
2:1 Финляндия:
17.4% (32)
1:1 Ничья:
4.9% (9)
3:1 Финляндия:
3.3% (6)
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