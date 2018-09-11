Второй тайм

- И, всё! Судья сегодняшнего матча, Карасёв, не дал продолжить начинавшуюся атаку сегодняшних хозяев, прозвучал свисток, который сигнализировал о конце матча! 0:3, бельгийцы увозят домой три очка.

90' Моментище был у Мертенса! Мог Дрис отметиться голом в матче на предпоследней компенсированной минуте матча: Менье выдал отличный пас на нападающего, который сходу ударил, но чуть выше правой "девятки" ворот "викингов".

90' Мертенс получил передачу в непосредственной близости чужих ворот, обработал мяч, пробил, но точно в руки голкипера сборной Исландии, удар получился точным, но очень слабым.

90' Три минуты добавил главный арбитр встречи к основному времени матча!

89' Последний ничего больше не придумал, кроме того, как пробить мимо ворот Куртуа, Бьярнасон держится за голову, а ведь мог полузащитник ударить лучше - от ворот.

88' Исландцы всей командой пошли вперед, хотят "викинги" забить хотя бы один в последние минуты встречи, смотрим, получится ли у них. Мячом владеет Бьярнасон.

86' Некоторое время заняла предыдущая замена. Теперь Мартинес отвечает своему коллеге: на поле появился Торган Азар, который заменил ушедшего Эдена.

84' Тем временем у нас последней изменение в составе сборной Исландии: вместо Хальвредссона на поле вышел Траустасон.

83' Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ЛУКАКУ!!! 0:3!!! Это разгром, друзья! Привезли сами себе "викинги", ошибся Сигурдссон, который отдал неточную передачу, её перехватил Менье, Томас не растерялся, прострелил на Ромелу, который красиво перекинул снаряд через вратаря исландской сборной! Красивый гол!

81' И снова моментально отвечают хозяева: вместо покинувшего поле Скуласона вышел Пальсон.

80' Замена в составе сборной Бельгии: на поле вместо Тилеманса выбежал Мусса Дембеле.

79' Вот сейчас мог бы случиться третий гол в сегодняшнем матче: "дьяволы" круто вышли из-под прессинга соперника, организовали контратаку, в которой Азар здорово выкатывал на Лукаку, Ромелу пробил, но его выстрел заблокировал Ингасон. Итог эпизода - угловой.

77' Продолжают оказывать давление на хозяйские ворота "дьяволы", которые сейчас вновь создали опасность. Менье по правому флангу здорово сыграл в пас с партнером, но на последней стадии атаки выпад Томаса закончил Магнуссон.

75' Вышедший вместо Карраско Шадли здорово сыграл на своем фланге, обыграл соперника Насер, после чего подал в штрафную на высокого Лукаку, Ромелу в штрафной не оказалось, Мертенс в итоге откликнулся на передачу, укротить которую в силу своего роста не сумел.

74' Продолжают бельгийцы контролировать мяч на чужой половине, пытаясь создать что-то опасное: Тилеманс владеет сферой в центре поля, смотрим, что придумает Юри.

72' Долго ответа ждать не пришлось: меняет тренер сборной Исландии своего нападающего, выставляя второго - Сигторссон вместо Бедварссона.

71' Первая замена в матче, в составе бельгийской сборной: на поле вместо Карраско выбежал Шадли.

70' Какой момент был у "викингов"! Сигурдссон в последнем эпизоде решил сделать всё сам, Гульфи приблизился к ударной позиции, откуда хлестко пробил по воротам Куртуа, последний выстрел капитана парировал, совершив сейв: мяч ушел на угловой.

69' Ответили сегодняшние хозяева: с правого фланга Магнуссон здорово подал в штрафную Куртуа, на Бедварссона, но последнего на мяче опередил Алдервейрельд, который отвел угрозу от своих ворот.

68' Стандартное положение снова ни к чему серьезному не привело. Бельгийцы подали во вратарскую площадь, где Компани вновь перевесил всех в воздухе и отправил сферу головой выше ворот - свободный удар.

67' Карраско на левом фланге получил мяч, двинулся вперед, сместившись чуть в центр, пробил, но его удар заблокировал Сигурдссон, от которого снаряд отправился за лицевую - угловой.

66' Штанга! Какой момент! Менье! Лукаку получил передачу от партнера в двадцатиметровой близости от чужих ворот, увидел Менье, который забегал по правому флангу, отдал ему передачу: Томас пробил в ближний угол - мяч угодил в каркас ворот!

65' Вертонген заявил о себе: прошелся с мячом Ян до ударной позиции со своей половины, подстроился под удар, пробил, но выше ворот голкипера сборной Исландии - от ворот.

64' Острую атаку организовали бельгийцы: Карраско обыграл соперника, вошел в штрафную, выполнил передачу на Азара, правда, снаряд подхватил не Эден, а Менье, который не смог как следует обработать передачу.

62' Ничего не вышло у бельгийцев выжать из этого стандарта, Азар выполнил плохую передачу, мяч последовал точно на ногу соперника, который первым касанием отвез угрозу от своих ворот.

60' Угловой заработали гости, за одним последовал тут же второй, Азар его исполнит, собственно, он его и принес команде. Смотрим, как распорядятся стандартом "дьяволы".

59' Севарссон на своем фланге срубил с ног Азара, который откровенно накрутил защитника, последнему ничего другого не оставалось, кроме того, как нарушить правила и получить "горчичник".

57' Бьярнасон с левого фланга двинулся вперед, чуть сместился в центр, сильно прострелил в штрафную, где первым на снаряде оказался Куртуа, который обезвредил опасный прострел.

56' Левым флангом сейчас атаковали "дьяволы", Карраско был с мячом, Янник пасанул на Менье, но слишком сильно и неточно.

54' Какой момент мог бы сейчас быть. Сигурдссон чуть было не перехватил снаряд у Тилеманса, который почти ошибся в эпизоде. Если бы просчет состоялся, то капитан "викингов" мог бы организовать ну очень опасную атаку на чужие ворота.

52' Бельгийский угловой оказался чуть более опасным. Азар подавал у правого флажка, мяч перелетел всех игроков в штрафной, после чего покинул пределы поля.

51' Заработал угловой теперь уже Ромелу, который, войдя в штрафную соперника, прострелил, но передачу форварда заблокировал Севарссон - угловой.

50' Ничего опасного у ворот бельгийской сборной не произошло, гости легко отбились и начали свою атаку, Лукаку с мячом на правом фланге атаки.

49' Заработали теперь угловой исландцы, автором стандарта стал Скуласон, который, обыграв одного соперника, подал в штрафную, где его передачу заблокировал Компани, переведя снаряд в другую сторону, за лицевую.

48' Отбились "викинги", прибрали они мяч к своим ногам, после чего заработали аут, который вбросит со своего фланга Магнуссон.

47' Первая атака хозяев закончилась тем, что Сигурдссон упустил мяч из-под своего контроля, после чего снаряд оказался у Куртуа, который начал атаку своей команды.