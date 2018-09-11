Богатым на голы в одни ворота выдалась сегодняшняя встреча. Команда Мартинеса легко заработала три очка на выезде, на классе "дьяволы" обыграли сегодняшних соперников, которые здорово разочаровали своих болельщиков. Пропустив суммарно за последнюю неделю девять мячей, "викинги" обосновываются на самом дне своего квартета. Но мы знаем, какой футбол могут показывать нам исландцы, поэтому поражения на старте Лиги наций в точности сказать ни о чем, конечно же, не могут. На этом будет прощаться, друзья! Встречу, проходившую в Рейкьявике, комментировал для вас я - Риза Хасанов. Любите футбол и следите за ним на нашем портале! Всего доброго, скоро обязательно встретимся, пока!
Второй тайм
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И, всё! Судья сегодняшнего матча, Карасёв, не дал продолжить начинавшуюся атаку сегодняшних хозяев, прозвучал свисток, который сигнализировал о конце матча! 0:3, бельгийцы увозят домой три очка.
90'
Моментище был у Мертенса! Мог Дрис отметиться голом в матче на предпоследней компенсированной минуте матча: Менье выдал отличный пас на нападающего, который сходу ударил, но чуть выше правой "девятки" ворот "викингов".
90'
Мертенс получил передачу в непосредственной близости чужих ворот, обработал мяч, пробил, но точно в руки голкипера сборной Исландии, удар получился точным, но очень слабым.
90'
Три минуты добавил главный арбитр встречи к основному времени матча!
89'
Последний ничего больше не придумал, кроме того, как пробить мимо ворот Куртуа, Бьярнасон держится за голову, а ведь мог полузащитник ударить лучше - от ворот.
88'
Исландцы всей командой пошли вперед, хотят "викинги" забить хотя бы один в последние минуты встречи, смотрим, получится ли у них. Мячом владеет Бьярнасон.
86'
Некоторое время заняла предыдущая замена. Теперь Мартинес отвечает своему коллеге: на поле появился Торган Азар, который заменил ушедшего Эдена.
84'
Тем временем у нас последней изменение в составе сборной Исландии: вместо Хальвредссона на поле вышел Траустасон.
83'
Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ЛУКАКУ!!! 0:3!!! Это разгром, друзья! Привезли сами себе "викинги", ошибся Сигурдссон, который отдал неточную передачу, её перехватил Менье, Томас не растерялся, прострелил на Ромелу, который красиво перекинул снаряд через вратаря исландской сборной! Красивый гол!
81'
И снова моментально отвечают хозяева: вместо покинувшего поле Скуласона вышел Пальсон.
80'
Замена в составе сборной Бельгии: на поле вместо Тилеманса выбежал Мусса Дембеле.
79'
Вот сейчас мог бы случиться третий гол в сегодняшнем матче: "дьяволы" круто вышли из-под прессинга соперника, организовали контратаку, в которой Азар здорово выкатывал на Лукаку, Ромелу пробил, но его выстрел заблокировал Ингасон. Итог эпизода - угловой.
77'
Продолжают оказывать давление на хозяйские ворота "дьяволы", которые сейчас вновь создали опасность. Менье по правому флангу здорово сыграл в пас с партнером, но на последней стадии атаки выпад Томаса закончил Магнуссон.
75'
Вышедший вместо Карраско Шадли здорово сыграл на своем фланге, обыграл соперника Насер, после чего подал в штрафную на высокого Лукаку, Ромелу в штрафной не оказалось, Мертенс в итоге откликнулся на передачу, укротить которую в силу своего роста не сумел.
74'
Продолжают бельгийцы контролировать мяч на чужой половине, пытаясь создать что-то опасное: Тилеманс владеет сферой в центре поля, смотрим, что придумает Юри.
72'
Долго ответа ждать не пришлось: меняет тренер сборной Исландии своего нападающего, выставляя второго - Сигторссон вместо Бедварссона.
71'
Первая замена в матче, в составе бельгийской сборной: на поле вместо Карраско выбежал Шадли.
70'
Какой момент был у "викингов"! Сигурдссон в последнем эпизоде решил сделать всё сам, Гульфи приблизился к ударной позиции, откуда хлестко пробил по воротам Куртуа, последний выстрел капитана парировал, совершив сейв: мяч ушел на угловой.
69'
Ответили сегодняшние хозяева: с правого фланга Магнуссон здорово подал в штрафную Куртуа, на Бедварссона, но последнего на мяче опередил Алдервейрельд, который отвел угрозу от своих ворот.
68'
Стандартное положение снова ни к чему серьезному не привело. Бельгийцы подали во вратарскую площадь, где Компани вновь перевесил всех в воздухе и отправил сферу головой выше ворот - свободный удар.
67'
Карраско на левом фланге получил мяч, двинулся вперед, сместившись чуть в центр, пробил, но его удар заблокировал Сигурдссон, от которого снаряд отправился за лицевую - угловой.
66'
Штанга! Какой момент! Менье! Лукаку получил передачу от партнера в двадцатиметровой близости от чужих ворот, увидел Менье, который забегал по правому флангу, отдал ему передачу: Томас пробил в ближний угол - мяч угодил в каркас ворот!
65'
Вертонген заявил о себе: прошелся с мячом Ян до ударной позиции со своей половины, подстроился под удар, пробил, но выше ворот голкипера сборной Исландии - от ворот.
64'
Острую атаку организовали бельгийцы: Карраско обыграл соперника, вошел в штрафную, выполнил передачу на Азара, правда, снаряд подхватил не Эден, а Менье, который не смог как следует обработать передачу.
62'
Ничего не вышло у бельгийцев выжать из этого стандарта, Азар выполнил плохую передачу, мяч последовал точно на ногу соперника, который первым касанием отвез угрозу от своих ворот.
60'
Угловой заработали гости, за одним последовал тут же второй, Азар его исполнит, собственно, он его и принес команде. Смотрим, как распорядятся стандартом "дьяволы".
59'
Севарссон на своем фланге срубил с ног Азара, который откровенно накрутил защитника, последнему ничего другого не оставалось, кроме того, как нарушить правила и получить "горчичник".
57'
Бьярнасон с левого фланга двинулся вперед, чуть сместился в центр, сильно прострелил в штрафную, где первым на снаряде оказался Куртуа, который обезвредил опасный прострел.
56'
Левым флангом сейчас атаковали "дьяволы", Карраско был с мячом, Янник пасанул на Менье, но слишком сильно и неточно.
54'
Какой момент мог бы сейчас быть. Сигурдссон чуть было не перехватил снаряд у Тилеманса, который почти ошибся в эпизоде. Если бы просчет состоялся, то капитан "викингов" мог бы организовать ну очень опасную атаку на чужие ворота.
52'
Бельгийский угловой оказался чуть более опасным. Азар подавал у правого флажка, мяч перелетел всех игроков в штрафной, после чего покинул пределы поля.
51'
Заработал угловой теперь уже Ромелу, который, войдя в штрафную соперника, прострелил, но передачу форварда заблокировал Севарссон - угловой.
50'
Ничего опасного у ворот бельгийской сборной не произошло, гости легко отбились и начали свою атаку, Лукаку с мячом на правом фланге атаки.
49'
Заработали теперь угловой исландцы, автором стандарта стал Скуласон, который, обыграв одного соперника, подал в штрафную, где его передачу заблокировал Компани, переведя снаряд в другую сторону, за лицевую.
48'
Отбились "викинги", прибрали они мяч к своим ногам, после чего заработали аут, который вбросит со своего фланга Магнуссон.
47'
Первая атака хозяев закончилась тем, что Сигурдссон упустил мяч из-под своего контроля, после чего снаряд оказался у Куртуа, который начал атаку своей команды.
46'
Мы возвращаемся снова на поле вместе с обеими сборными. Карасев дал свисток, который положил начало второй половине матча между сборными Исландии и Бельгии. Хозяева разыграли мяч с центрального круга, поехали!
Второй тайм
Первый тайм
45'
И! Свисток от Карасева, который сигнализировал о концовке первой половины матча, ничего решил не добавлять арбитр, команды покинули поле, впереди нас ждет второй тайм. Впереди пока что гости, 0:2!
44'
Хозяева решили организовать ответную атаку после долгожданного отбора, но в этом теперь им помешали уже бельгийцы, которые тут же прервали натиск "викингов". Вот так поменялись ролями команды.
43'
Гости пошли в очередную массированную атаку, которая длилась, кажется, больше нескольких минут, но ни к чему опасному не привела, а всё потому, что "викинги" сели компактно всей командой на свою половину.
41'
Редкими оказываются выпады хозяев поля. Один из таких произошел сейчас: Сигурдссон решил взять на себя игру, прошел сначала одного соперника, а потом наткнулся на ногу Тоби, отобравшего у капитана сборной Исландии снаряд.
39'
Исполнил в итоге стандарт сам Азар, который навесил мягко в штрафную на голову Компани, последний перепрыгнул всех своих соперников, скинул мяч партнерам, которые были не готовы к такому развитию событий.
38'
Сбил сейчас Азара Скуласон в непосредственной близости ворот сборной Исландии. Опасный стандарт нас ожидает, у мяча несколько "дьяволов", в числе которых и Эден.
37'
Положение вне игры, первое в матче. Угодил в него Лукаку, который здорово открылся под передачу Витселя, принял мяч, но в эту секунду боковой сигнализировал об офсайде.
36'
Ошибочку сейчас совершил Куртуа, который чуть не привез опасный момент на свои ворота, отпасовал неточно на Компани Тибо, на котором в последнем моменте сфолил игрок линии атаки сборной Исландии. Карасев, к счастью для "дьяволов" зафиксировал нарушение.
35'
Атака хозяев поля не закончилась чем-то серьезным, мало того, она получилась бездарной. Бедварссон упустил мяч из своих ног в новой атаке. Не готовы пока "викинги" как следует ответить своему сопернику.
34'
Гости отвечают: атакуют сейчас исландцы сборную Бельгии, которая, кажется, начала расслабляться после второго забитого. Гонят вперед "викингов" родные трибуны, смотрим, что будет дальше.
32'
Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ЛУКАКУ!!! 0:2!!! Не успели хозяева вытащить первый мяч из своих ворот, как тут же залетел второй. После первого гола бельгийцы заработали угловой, исполнил который Азар, навесив на Компани, последний пробил, вратарь соперников удар парировал, но точно на Лукаку, который вонзил вторым касанием снаряд в ворота!
30'
Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! АЗАР!!! 0:1!!! Развел вратаря и мяч Эден, пробив в правый нижний угол ворот голкипера сборной Исландии.
29'
Пенальти! Лукаку заработал одиннадцатиметровый! Азар с правого фланга подавал на Ромелу, которого в борьбе на втором этаже руками прихватил Ингасон. Вот это да! Эден исполнит пенальти, смотрим!
28'
Фолит на своей половине поля Севарссон, который срубил откровенно Карраско, но карточку игрок сборной не получил: опасный стандарт нас ожидает.
26'
Как-то уж совсем спокойно протекает первая половина тайма. Бельгийцы продолжают контролировать мяч, а "викинги" обороняться.
25'
Карраско снова стал героем эпизоде, вошел Янник в штрафную с левого фланга, хорошо прострелил на Лукаку, но первым на передаче оказался Халльдоурссон, забрал мяч в свои руки вратарь.
24'
Карраско получил передачу от Азара, уходил Янник от соперника, который всё-таки успел накрыть соперника. Заработали аут гости, смотрим, что придумают они в новой атаке.
23'
Снова ни к чему угловой не привел. Хозяева отбились: Сигурдссон перевесил в воздухе Компани, который проиграл воздух оборонцу "синих".
22'
Продолжают бельгийцы усыплять свои контролем соперников. Вот уже сейчас "желтые" снова искали свой момент, но их натиск в последний момент обезвредил Ингасон - ещё один корнер.
21'
Азар ворвался в штрафную соперника, обыграл одного, прострелил на Лукаку, который эту передачу замкнул, но по воротам нападающий не попал: свободный удар.
20'
Ещё один стандарт никаких дивидентов команде Мартинеса не принес. "Викинги" уверенно отбились, после чего начали новую, уже свою атаку. Смотрим.
19'
Момент мог бы быть. Лукаку принял мяч в близи от чужих ворот, готовил уже удар Ромелу, но последнего в финальном моменте накрыл центральный защитник "викингов". Угловой.
18'
Исландцы продолжают навязывать борьбу бельгийцам на каждом участке поля. Бьярнассон отлично сыграл в отборе, лишив мяча Тилеманса. "Викинги" на чужой половине поля, готовят новую атаку.
17'
Круто начали атаку "викинги", Сигурдссон передал в финальной трети снаряд на Бедварссона, последний к мячу не дотянулся, итог - сфера в руках Куртуа.
16'
Отбились от очередного натиска своего соперника футболисты сборной Исландии, которые сейчас готовят новую атаку, давно их не было у ворот Куртуа.
15'
Витсель получил передачу от партнера в центре поля, пошел вперед, в итоге пробил, но его удар блокировал Сигурдссон.
14'
Сигурдссон принял мяч на чужой половине, где двинулся к воротам, ушел от соперника, пробил, но Куртуа этот выстрел блокировал. Угловой.
13'
Отбились гости, уверенно в отборе сыграл Вертонген, который тут же передал снаряд своему партнеру, Карраско, Янник на своем фланге с мячом.
12'
Как же круто поддерживают сейчас свою сборную фанаты сборной Исландии. Гонят они вперед своих футболистов, которые идут в атаку правым флангом. Скуласон с мячом.
11'
Азар с мячом на правом фланге, раскачивает Эден своих соперников, которые не дают пространство соперникам на своей половине.
10'
Владеют снова мячом гости: Компани с мячом, ищет Карраско пасом Венсан, который хочет начать опасную атаку своей сборной.
9'
Стандартное положение ни к чему опасному не привело, хозяева отбились: вратарь сборной Исландии, выйдя из ворот, кулаками выбил снаряд из своей штрафной.
8'
Угловой заработали гости: автором его стал Азар, который на родной левой бровке накрутил соперника, но последний в финальном эпизоде мяч из-под ноги Эдена выбил.
7'
Взяли, наконец, мяч под свой контроль гости. Перепасовываются между собой центральные защитник "желтых". Ищут открывающихся партнеров они.
6'
Снова стандартное положение ни к чему не привело: Бедварссон, войдя в штрафную со снарядом, рухнул на газон, требуя пенальти, однако Карасев не свистнул. С мячом "дьяволы".
5'
Снова идут в атаку хозяева, убедительнее они смотрятся своих соперников: заработали первый угловой исландцы.
4'
Подача капитана пришлась на Хальвредссона, который, получив пас от Гульфи, потерял мяч у шестнадцатиметровой линии.
3'
Исландцы проводят первую атаку и зарабатывают стандартное положение: Компани на левом фланге сфолил на Бедварссоне. Штрафной, исполнит Сигурдссон.
2'
Первая атака сборной Бельгии завершилась тем, что сегодняшние гости упустили мяч за боковую линию.
1'
Свисток арбитра прозвучал! Бельгийцы развели мяч с центра поля, поединок стартовал, друзья, поехали!
Первый тайм
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Команды появились на поле, звучат гимны обеих стран. Сборная Исландии вышла на поле в традиционных цветах, бельгийцы - в резервной форме. Ждём стартового свистка!
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Ниже детальная информация о поединке и прогноз на матч от "Евро-Футбола". Читаем:
Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Портал LiveResult.ru представляет вашему вниманию текстовую трансляцию поединка между сборными Исландии и Бельгии. Сегодняшние хозяева - исландцы, в прошлом матче получили разнос от швейцарцев, которые целых шесть раз поразили ворота "викингов". Встреча на "Лаугардалсвёллур" для них - возможность реабилитироваться перед своими болельщиками за унизительное субботнее поражение. Для сборной Бельгии стартовый свисток в Рейкьявике положит начало выступлениям в новом турнире сборных. Очевидно, что бронзовые призеры последнего мундиаля - явные фавориты поединка. Но это ни о чем не говорит: сегодняшнее противостояние может закончится любым исходом, предугадать который невозможно. Вести репортаж матча между сборными Исландии и Бельгии из своего виртуального комментаторского кресла буду я - Риза Хасанов. Не уходите далеко от своих экранов, друзья, осталось ровно два часа до начала поединка!
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