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2018-2019
Стадион: Зрители: 9710
Исландия
0:3
Конец матча
Бельгия
0'
0:1
29' Пенальти
Азар Эден
0:2
31' Гол
Лукаку Ромелу
55' Желтая карточка
Севарссон Биркир
0:3
81' Гол
Лукаку Ромелу
90'+4
Новости после матча

-
Богатым на голы в одни ворота выдалась сегодняшняя встреча. Команда Мартинеса легко заработала три очка на выезде, на классе "дьяволы" обыграли сегодняшних соперников, которые здорово разочаровали своих болельщиков. Пропустив суммарно за последнюю неделю девять мячей, "викинги" обосновываются на самом дне своего квартета. Но мы знаем, какой футбол могут показывать нам исландцы, поэтому поражения на старте Лиги наций в точности сказать ни о чем, конечно же, не могут. На этом будет прощаться, друзья! Встречу, проходившую в Рейкьявике, комментировал для вас я - Риза Хасанов. Любите футбол и следите за ним на нашем портале! Всего доброго, скоро обязательно встретимся, пока! 
Второй тайм
Свисток
-
И, всё! Судья сегодняшнего матча, Карасёв, не дал продолжить начинавшуюся атаку сегодняшних хозяев, прозвучал свисток, который сигнализировал о конце матча! 0:3, бельгийцы увозят домой три очка. 
Опасный момент
90'
Моментище был у Мертенса! Мог Дрис отметиться голом в матче на предпоследней компенсированной минуте матча: Менье выдал отличный пас на нападающего, который сходу ударил, но чуть выше правой "девятки" ворот "викингов". 
90'
Мертенс получил передачу в непосредственной близости чужих ворот, обработал мяч, пробил, но точно в руки голкипера сборной Исландии, удар получился точным, но очень слабым. 
Дополнительное время
90'
Три минуты добавил главный арбитр встречи к основному времени матча! 
89'
Последний ничего больше не придумал, кроме того, как пробить мимо ворот Куртуа, Бьярнасон держится за голову, а ведь мог полузащитник ударить лучше - от ворот. 
88'
Исландцы всей командой пошли вперед, хотят "викинги" забить хотя бы один в последние минуты встречи, смотрим, получится ли у них. Мячом владеет Бьярнасон. 
Замена
86'
Некоторое время заняла предыдущая замена. Теперь Мартинес отвечает своему коллеге: на поле появился Торган Азар, который заменил ушедшего Эдена. 
Замена
84'
Тем временем у нас последней изменение в составе сборной Исландии: вместо Хальвредссона на поле вышел Траустасон. 
Описание гола
83'
Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ЛУКАКУ!!! 0:3!!! Это разгром, друзья! Привезли сами себе "викинги", ошибся Сигурдссон, который отдал неточную передачу, её перехватил Менье, Томас не растерялся, прострелил на Ромелу, который красиво перекинул снаряд через вратаря исландской сборной! Красивый гол! 
Замена
81'
И снова моментально отвечают хозяева: вместо покинувшего поле Скуласона вышел Пальсон. 
Замена
80'
Замена в составе сборной Бельгии: на поле вместо Тилеманса выбежал Мусса Дембеле. 
Угловой
79'
Вот сейчас мог бы случиться третий гол в сегодняшнем матче: "дьяволы" круто вышли из-под прессинга соперника, организовали контратаку, в которой Азар здорово выкатывал на Лукаку, Ромелу пробил, но его выстрел заблокировал Ингасон. Итог эпизода - угловой. 
77'
Продолжают оказывать давление на хозяйские ворота "дьяволы", которые сейчас вновь создали опасность. Менье по правому флангу здорово сыграл в пас с партнером, но на последней стадии атаки выпад Томаса закончил Магнуссон. 
75'
Вышедший вместо Карраско Шадли здорово сыграл на своем фланге, обыграл соперника Насер, после чего подал в штрафную на высокого Лукаку, Ромелу в штрафной не оказалось, Мертенс в итоге откликнулся на передачу, укротить которую в силу своего роста не сумел. 
74'
Продолжают бельгийцы контролировать мяч на чужой половине, пытаясь создать что-то опасное: Тилеманс владеет сферой в центре поля, смотрим, что придумает Юри. 
Замена
72'
Долго ответа ждать не пришлось: меняет тренер сборной Исландии своего нападающего, выставляя второго - Сигторссон вместо Бедварссона. 
Замена
71'
Первая замена в матче, в составе бельгийской сборной: на поле вместо Карраско выбежал Шадли. 
Опасный момент
70'
Какой момент был у "викингов"! Сигурдссон в последнем эпизоде решил сделать всё сам, Гульфи приблизился к ударной позиции, откуда хлестко пробил по воротам Куртуа, последний выстрел капитана парировал, совершив сейв: мяч ушел на угловой. 
69'
Ответили сегодняшние хозяева: с правого фланга Магнуссон здорово подал в штрафную Куртуа, на Бедварссона, но последнего на мяче опередил Алдервейрельд, который отвел угрозу от своих ворот. 
68'
Стандартное положение снова ни к чему серьезному не привело. Бельгийцы подали во вратарскую площадь, где Компани вновь перевесил всех в воздухе и отправил сферу головой выше ворот - свободный удар. 
67'
Карраско на левом фланге получил мяч, двинулся вперед, сместившись чуть в центр, пробил, но его удар заблокировал Сигурдссон, от которого снаряд отправился за лицевую - угловой. 
Опасный момент
66'
Штанга! Какой момент! Менье! Лукаку получил передачу от партнера в двадцатиметровой близости от чужих ворот, увидел Менье, который забегал по правому флангу, отдал ему передачу: Томас пробил в ближний угол - мяч угодил в каркас ворот!
65'
Вертонген заявил о себе: прошелся с мячом Ян до ударной позиции со своей половины, подстроился под удар, пробил, но выше ворот голкипера сборной Исландии - от ворот. 
64'
Острую атаку организовали бельгийцы: Карраско обыграл соперника, вошел в штрафную, выполнил передачу на Азара, правда, снаряд подхватил не Эден, а Менье, который не смог как следует обработать передачу. 
62'
Ничего не вышло у бельгийцев выжать из этого стандарта, Азар выполнил плохую передачу, мяч последовал точно на ногу соперника, который первым касанием отвез угрозу от своих ворот. 
Угловой
60'
Угловой заработали гости, за одним последовал тут же второй, Азар его исполнит, собственно, он его и принес команде. Смотрим, как распорядятся стандартом "дьяволы". 
Желтая карточка
59'
Севарссон на своем фланге срубил с ног Азара, который откровенно накрутил защитника, последнему ничего другого не оставалось, кроме того, как нарушить правила и получить "горчичник". 
57'
Бьярнасон с левого фланга двинулся вперед, чуть сместился в центр, сильно прострелил в штрафную, где первым на снаряде оказался Куртуа, который обезвредил опасный прострел. 
56'
Левым флангом сейчас атаковали "дьяволы", Карраско был с мячом, Янник пасанул на Менье, но слишком сильно и неточно. 
54'
Какой момент мог бы сейчас быть. Сигурдссон чуть было не перехватил снаряд у Тилеманса, который почти ошибся в эпизоде. Если бы просчет состоялся, то капитан "викингов" мог бы организовать ну очень опасную атаку на чужие ворота. 
52'
Бельгийский угловой оказался чуть более опасным. Азар подавал у правого флажка, мяч перелетел всех игроков в штрафной, после чего покинул пределы поля. 
Угловой
51'
Заработал угловой теперь уже Ромелу, который, войдя в штрафную соперника, прострелил, но передачу форварда заблокировал Севарссон - угловой. 
50'
Ничего опасного у ворот бельгийской сборной не произошло, гости легко отбились и начали свою атаку, Лукаку с мячом на правом фланге атаки. 
Угловой
49'
Заработали теперь угловой исландцы, автором стандарта стал Скуласон, который, обыграв одного соперника, подал в штрафную, где его передачу заблокировал Компани, переведя снаряд в другую сторону, за лицевую. 
48'
Отбились "викинги", прибрали они мяч к своим ногам, после чего заработали аут, который вбросит со своего фланга Магнуссон. 
47'
Первая атака хозяев закончилась тем, что Сигурдссон упустил мяч из-под своего контроля, после чего снаряд оказался у Куртуа, который начал атаку своей команды. 
Второй тайм начался
46'
Мы возвращаемся снова на поле вместе с обеими сборными. Карасев дал свисток, который положил начало второй половине матча между сборными Исландии и Бельгии. Хозяева разыграли мяч с центрального круга, поехали! 
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
45'
И! Свисток от Карасева, который сигнализировал о концовке первой половины матча, ничего решил не добавлять арбитр, команды покинули поле, впереди нас ждет второй тайм. Впереди пока что гости, 0:2! 
44'
Хозяева решили организовать ответную атаку после долгожданного отбора, но в этом теперь им помешали уже бельгийцы, которые тут же прервали натиск "викингов". Вот так поменялись ролями команды. 
43'
Гости пошли в очередную массированную атаку, которая длилась, кажется, больше нескольких минут, но ни к чему опасному не привела, а всё потому, что "викинги" сели компактно всей командой на свою половину. 
41'
Редкими оказываются выпады хозяев поля. Один из таких произошел сейчас: Сигурдссон решил взять на себя игру, прошел сначала одного соперника, а потом наткнулся на ногу Тоби, отобравшего у капитана сборной Исландии снаряд. 
39'
Исполнил в итоге стандарт сам Азар, который навесил мягко в штрафную на голову Компани, последний перепрыгнул всех своих соперников, скинул мяч партнерам, которые были не готовы к такому развитию событий. 
Фол, нарушение
38'
Сбил сейчас Азара Скуласон в непосредственной близости ворот сборной Исландии. Опасный стандарт нас ожидает, у мяча несколько "дьяволов", в числе которых и Эден. 
Офсайд
37'
Положение вне игры, первое в матче. Угодил в него Лукаку, который здорово открылся под передачу Витселя, принял мяч, но в эту секунду боковой сигнализировал об офсайде. 
Фол, нарушение
36'
Ошибочку сейчас совершил Куртуа, который чуть не привез опасный момент на свои ворота, отпасовал неточно на Компани Тибо, на котором в последнем моменте сфолил игрок линии атаки сборной Исландии. Карасев, к счастью для "дьяволов" зафиксировал нарушение. 
35'
Атака хозяев поля не закончилась чем-то серьезным, мало того, она получилась бездарной. Бедварссон упустил мяч из своих ног в новой атаке. Не готовы пока "викинги" как следует ответить своему сопернику. 
34'
Гости отвечают: атакуют сейчас исландцы сборную Бельгии, которая, кажется, начала расслабляться после второго забитого. Гонят вперед "викингов" родные трибуны, смотрим, что будет дальше. 
Описание гола
32'
Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ЛУКАКУ!!! 0:2!!! Не успели хозяева вытащить первый мяч из своих ворот, как тут же залетел второй. После первого гола бельгийцы заработали угловой, исполнил который Азар, навесив на Компани, последний пробил, вратарь соперников удар парировал, но точно на Лукаку, который вонзил вторым касанием снаряд в ворота! 
Пенальти
30'
Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! АЗАР!!! 0:1!!! Развел вратаря и мяч Эден, пробив в правый нижний угол ворот голкипера сборной Исландии. 
Пенальти!
29'
Пенальти! Лукаку заработал одиннадцатиметровый! Азар с правого фланга подавал на Ромелу, которого в борьбе на втором этаже руками прихватил Ингасон. Вот это да! Эден исполнит пенальти, смотрим! 
Фол, нарушение
28'
Фолит на своей половине поля Севарссон, который срубил откровенно Карраско, но карточку игрок сборной не получил: опасный стандарт нас ожидает. 
26'
Как-то уж совсем спокойно протекает первая половина тайма. Бельгийцы продолжают контролировать мяч, а "викинги" обороняться. 
25'
Карраско снова стал героем эпизоде, вошел Янник в штрафную с левого фланга, хорошо прострелил на Лукаку, но первым на передаче оказался Халльдоурссон, забрал мяч в свои руки вратарь. 
24'
Карраско получил передачу от Азара, уходил Янник от соперника, который всё-таки успел накрыть соперника. Заработали аут гости, смотрим, что придумают они в новой атаке. 
23'
Снова ни к чему угловой не привел. Хозяева отбились: Сигурдссон перевесил в воздухе Компани, который проиграл воздух оборонцу "синих". 
Угловой
22'
Продолжают бельгийцы усыплять свои контролем соперников. Вот уже сейчас "желтые" снова искали свой момент, но их натиск в последний момент обезвредил Ингасон - ещё один корнер. 
21'
Азар ворвался в штрафную соперника, обыграл одного, прострелил на Лукаку, который эту передачу замкнул, но по воротам нападающий не попал: свободный удар. 
20'
Ещё один стандарт никаких дивидентов команде Мартинеса не принес. "Викинги" уверенно отбились, после чего начали новую, уже свою атаку. Смотрим. 
Угловой
19'
Момент мог бы быть. Лукаку принял мяч в близи от чужих ворот, готовил уже удар Ромелу, но последнего в финальном моменте накрыл центральный защитник "викингов". Угловой. 
18'
Исландцы продолжают навязывать борьбу бельгийцам на каждом участке поля. Бьярнассон отлично сыграл в отборе, лишив мяча Тилеманса. "Викинги" на чужой половине поля, готовят новую атаку. 
17'
Круто начали атаку "викинги", Сигурдссон передал в финальной трети снаряд на Бедварссона, последний к мячу не дотянулся, итог - сфера в руках Куртуа. 
16'
Отбились от очередного натиска своего соперника футболисты сборной Исландии, которые сейчас готовят новую атаку, давно их не было у ворот Куртуа. 
15'
Витсель получил передачу от партнера в центре поля, пошел вперед, в итоге пробил, но его удар блокировал Сигурдссон. 
Угловой
14'
Сигурдссон принял мяч на чужой половине, где двинулся к воротам, ушел от соперника, пробил, но Куртуа этот выстрел блокировал. Угловой. 
13'
Отбились гости, уверенно в отборе сыграл Вертонген, который тут же передал снаряд своему партнеру, Карраско, Янник на своем фланге с мячом. 
12'
Как же круто поддерживают сейчас свою сборную фанаты сборной Исландии. Гонят они вперед своих футболистов, которые идут в атаку правым флангом. Скуласон с мячом. 
11'
Азар с мячом на правом фланге, раскачивает Эден своих соперников, которые не дают пространство соперникам на своей половине. 
10'
Владеют снова мячом гости: Компани с мячом, ищет Карраско пасом Венсан, который хочет начать опасную атаку своей сборной. 
9'
Стандартное положение ни к чему опасному не привело, хозяева отбились: вратарь сборной Исландии, выйдя из ворот, кулаками выбил снаряд из своей штрафной. 
8'
Угловой заработали гости: автором его стал Азар, который на родной левой бровке накрутил соперника, но последний в финальном эпизоде мяч из-под ноги Эдена выбил. 
7'
Взяли, наконец, мяч под свой контроль гости. Перепасовываются между собой центральные защитник "желтых". Ищут открывающихся партнеров они. 
6'
Снова стандартное положение ни к чему не привело: Бедварссон, войдя в штрафную со снарядом, рухнул на газон, требуя пенальти, однако Карасев не свистнул. С мячом "дьяволы". 
Угловой
5'
Снова идут в атаку хозяева, убедительнее они смотрятся своих соперников: заработали первый угловой исландцы. 
4'
Подача капитана пришлась на Хальвредссона, который, получив пас от Гульфи, потерял мяч у шестнадцатиметровой линии. 
Фол, нарушение
3'
Исландцы проводят первую атаку и зарабатывают стандартное положение: Компани на левом фланге сфолил на Бедварссоне. Штрафной, исполнит Сигурдссон. 
2'
Первая атака сборной Бельгии завершилась тем, что сегодняшние гости упустили мяч за боковую линию. 
Первый тайм начался
1'
Свисток арбитра прозвучал! Бельгийцы развели мяч с центра поля, поединок стартовал, друзья, поехали! 
Первый тайм
-
Команды появились на поле, звучат гимны обеих стран. Сборная Исландии вышла на поле в традиционных цветах, бельгийцы - в резервной форме. Ждём стартового свистка! 
Анонс
-

Ниже детальная информация о поединке и прогноз на матч от "Евро-Футбола". Читаем: 

Прогноз на матч Исландия - Бельгия: будут ли проблемы у бельгийцев в Рейкьявике

Анонс
-
Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Портал LiveResult.ru представляет вашему вниманию текстовую трансляцию поединка между сборными Исландии и Бельгии. Сегодняшние хозяева - исландцы, в прошлом матче получили разнос от швейцарцев, которые целых шесть раз поразили ворота "викингов". Встреча на "Лаугардалсвёллур" для них - возможность реабилитироваться перед своими болельщиками за унизительное субботнее поражение. Для сборной Бельгии стартовый свисток в Рейкьявике положит начало выступлениям в новом турнире сборных. Очевидно, что бронзовые призеры последнего мундиаля - явные фавориты поединка. Но это ни о чем не говорит: сегодняшнее противостояние может закончится любым исходом, предугадать который невозможно. Вести репортаж матча между сборными Исландии и Бельгии из своего виртуального комментаторского кресла буду я - Риза Хасанов. Не уходите далеко от своих экранов, друзья, осталось ровно два часа до начала поединка! 
Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
94'
Бельгия заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
93'
Менье Томас из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
93'
Менье Томас из команды Бельгия идет с мячом вперед на обострение...
93'
Удар от ворот произведет Исландия
93'
ШАНС! Мертенс Дрис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Бельгия контролирует мяч.
92'
Мертенс Дрис из команды Бельгия пасует в штрафную, но Халльдоурссон Ханнес выходит и ловит мяч.
91'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Сигурдссон Рагнар наказан за толчок Лукаку Ромелу
90'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
89'
Удар от ворот произведет Бельгия
89'
Тактическая замена. Азар Эден уходит с поля и его заменяет Азар Торган
89'
Сигурьонссон Рунар не смог попасть в створ ударом издали
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 9710 болельщиков
88'
Дембеле Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бьярнасон Биркир из команды Исландия отправил кросс в штрафную...
Угловой
88'
Сигурдссон Гильфи из команды Исландия разыграл угловой с левого угла.
88'
Исландия имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Витсель Аксель из команды Бельгия поставил подножку. Пострадал Сигурдссон Гильфи
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Шадли Насер из команды Бельгия поставил подножку. Пострадал Ингасон Сверрир
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Азар Эден из команды Бельгия поставил подножку. Пострадал Сигурьонссон Рунар
86'
Компани Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Бельгия поставил подножку. Пострадал Бьярнасон Биркир
84'
Куртуа Тибо взял и забрал мяч на выходе
84'
Игрок из команды Исландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
84'
Тактическая замена. Хальвредссон Эмиль уходит с поля и его заменяет Траустасон Арнор
83'
Удар от ворот произведет Исландия
83'
Отличный пас сделал Дембеле Мусса из команды Бельгия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
82'
Бельгия контролирует мяч.
81'
Мертенс Дрис сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Лукаку Ромелу изменил счет на табло!
81'
Мертенс Дрис из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
81'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хальвредссон Эмиль из команды Исландия.
81'
So close! Удар головой нанес Алдервейрельд Тоби но мяч выбили с ленточки!
80'
Халльдоурссон Ханнес ошибается в защите.
Угловой
80'
Мертенс Дрис из команды Бельгия подал угловой справа.
80'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
80'
Тактическая замена. Скуласон Ари уходит с поля и его заменяет Палссон Виктор
80'
Тактическая замена. Тилеманс Юри уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса
79'
Лукаку Ромелу нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Отличные скиллы показывает Лукаку Ромелу, обводя своих соперников
79'
Азар Эден из команды Бельгия идет с мячом вперед на обострение...
79'
Бельгия начинает контратаку
79'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Магнуссон Хёрдур из команды Исландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мертенс Дрис из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
78'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Менье Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Азар Эден из команды Бельгия делает пас партнеру.
77'
Бельгия имеет хороший шанс забить.
77'
Бельгия контролирует мяч.
76'
Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
76'
Шадли Насер из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
74'
Бельгия контролирует мяч.
74'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Бельгия контролирует мяч.
72'
Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
72'
Менье Томас мяч отрикошетил от ворот
72'
Лукаку Ромелу из команды Бельгия делает пас партнеру.
70'
Тактическая замена. Бедварссон Йоун Дади уходит с поля и его заменяет Сигторссон Колбейнн
70'
Тактическая замена. Карраско Янник уходит с поля и его заменяет Шадли Насер
Фол, нарушение
70'
Севарссон Биркир наказан за толчок Лукаку Ромелу
70'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
70'
Сигурдссон Гильфи нанес удар издали, а Куртуа Тибо отбил его обратно в игру!
70'
Вертонген Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Сигурьонссон Рунар из команды Исландия отправил кросс в штрафную...
69'
Исландия контролирует мяч.
68'
Компани Венсан из команды Бельгия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
68'
Магнуссон Хёрдур из команды Исландия отправил кросс в штрафную...
67'
Скуласон Ари из команды Исландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Удар от ворот произведет Исландия
66'
Шанс! Алдервейрельд Тоби из команды Бельгия пробил головой, но мимо
Угловой
66'
Мертенс Дрис из команды Бельгия подал угловой справа.
65'
Карраско Янник мяч отрикошетил от ворот
65'
Мертенс Дрис из команды Бельгия делает пас партнеру.
65'
Азар Эден из команды Бельгия делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
64'
Тилеманс Юри из команды Бельгия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Скуласон Ари из команды Исландия отправил кросс в штрафную...
64'
Исландия контролирует мяч.
63'
Удар от ворот произведет Исландия
63'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Менье Томас нанес удар в каркас ворот!
63'
Лукаку Ромелу из команды Бельгия делает пас партнеру.
63'
Карраско Янник из команды Бельгия делает пас партнеру.
Фол, нарушение
63'
Магнуссон Хёрдур из команды Исландия играет слишком грубо. Азар Эден оказался на газоне.
61'
Вертонген Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Магнуссон Хёрдур из команды Исландия отправил кросс в штрафную...
60'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Удар от ворот произведет Исландия
60'
Вертонген Ян не смог попасть в створ ударом издали
60'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
59'
Бельгия начинает контратаку
59'
Удар от ворот произведет Исландия
58'
ШАНС! Менье Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Карраско Янник из команды Бельгия делает навес прямо в штрафную.
58'
Бельгия имеет хороший шанс забить.
57'
Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Магнуссон Хёрдур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Мертенс Дрис из команды Бельгия подал угловой справа.
57'
Лукаку Ромелу из команды Бельгия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
57'
Мертенс Дрис из команды Бельгия подал угловой справа.
57'
Скуласон Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Карраско Янник из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
55'
Севарссон Биркир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
55'
Севарссон Биркир из команды Исландия опасно и грубо сыграл. Азар Эден пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
54'
Исландия контролирует мяч.
54'
Куртуа Тибо из команды Бельгия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
54'
Бедварссон Йоун Дади из команды Исландия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Исландия имеет хороший шанс забить.
53'
Удар от ворот произведет Исландия
53'
Карраско Янник из команды Бельгия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
52'
Куртуа Тибо взял и забрал мяч на выходе
52'
Витсель Аксель ошибается в защите.
51'
Сигурьонссон Рунар из команды Исландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
51'
Алдервейрельд Тоби делает длинную передачу вперед
50'
Бельгия контролирует мяч.
50'
Тилеманс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
50'
Карраско Янник из команды Бельгия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Карраско Янник из команды Бельгия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Азар Эден из команды Бельгия делает пас партнеру.
49'
Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Хальвредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Мертенс Дрис из команды Бельгия подал угловой справа.
48'
Скуласон Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Бельгия имеет хороший шанс забить.
48'
Бельгия начинает контратаку
48'
Компани Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Сигурдссон Гильфи из команды Исландия подал угловой слева.
47'
Магнуссон Хёрдур из команды Исландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Исландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Скуласон Ари из команды Исландия делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Бельгия играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
45'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Азар Эден из команды Бельгия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Бельгия контролирует мяч.
42'
Удар от ворот произведет Исландия
42'
Отличный пас сделал Мертенс Дрис из команды Бельгия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
Бельгия контролирует мяч.
40'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Тилеманс Юри из команды Бельгия поставил подножку. Пострадал Скуласон Ари
39'
Компани Венсан из команды Бельгия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Мертенс Дрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Бьярнасон Биркир наказан за толчок Азар Эден
38'
Бельгия контролирует мяч.
Офсайд
37'
Лукаку Ромелу из команды Бельгия в офсайде
37'
Алдервейрельд Тоби делает длинную передачу вперед
37'
Бельгия контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Менье Томас наказан за толчок Скуласон Ари
36'
Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Сигурдссон Гильфи из команды Исландия опасно и грубо сыграл. Куртуа Тибо пострадал.
35'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Удар от ворот произведет Исландия
34'
Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Бельгия контролирует мяч.
Офсайд
32'
Сигурдссон Гильфи из команды Исландия в офсайде
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Лукаку Ромелу первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
31'
Головой пробил Компани Венсан, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
31'
Мертенс Дрис из команды Бельгия подал угловой справа.
30'
Ингасон Сверрир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Мертенс Дрис из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
30'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Азар Эден из команды Бельгия забивает с точки!
Фол, нарушение
28'
ПЕНАЛЬТИ! - Ингасон Сверрир дергает за футболку соперника (это был Лукаку Ромелу) и рефери назначает пенальти!
28'
Мертенс Дрис из команды Бельгия делает пас партнеру.
28'
Менье Томас из команды Бельгия сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мертенс Дрис мяча так и не получил
27'
Азар Эден из команды Бельгия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Севарссон Биркир из команды Исландия поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
26'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бельгия имеет хороший шанс забить.
26'
Севарссон Биркир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Менье Томас из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
25'
Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
25'
Магнуссон Хёрдур из команды Исландия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Карраско Янник из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
25'
Сигурьонссон Рунар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Менье Томас из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
24'
Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Исландия
23'
Магнуссон Хёрдур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Азар Эден из команды Бельгия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
23'
Мертенс Дрис из команды Бельгия подал угловой справа.
22'
Менье Томас из команды Бельгия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Удар от ворот произведет Исландия
22'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ингасон Сверрир из команды Исландия.
22'
Лукаку Ромелу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Азар Эден из команды Бельгия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Бельгия имеет хороший шанс забить.
21'
Лукаку Ромелу из команды Бельгия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Тилеманс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Азар Эден из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
Угловой
21'
Азар Эден из команды Бельгия разыграл угловой с левого угла.
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Халльдоурссон Ханнес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Мертенс Дрис из команды Бельгия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Вертонген Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Азар Эден из команды Бельгия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Менье Томас из команды Бельгия делает пас партнеру.
19'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Менье Томас из команды Бельгия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Бельгия имеет хороший шанс забить.
18'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Исландия
18'
Карраско Янник делает длинную передачу вперед
17'
Куртуа Тибо взял и забрал мяч на выходе
17'
Скуласон Ари нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
16'
Вертонген Ян из команды Бельгия опасно и грубо сыграл. Сигурьонссон Рунар пострадал.
16'
Витсель Аксель нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Азар Эден из команды Бельгия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
15'
Азар Эден из команды Бельгия идет с мячом вперед на обострение...
15'
Бельгия начинает контратаку
15'
Вертонген Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Сигурдссон Гильфи из команды Исландия подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Сигурдссон Гильфи мяч отрикошетил от ворот
15'
Бедварссон Йоун Дади из команды Исландия делает пас партнеру.
15'
Бедварссон Йоун Дади из команды Исландия идет с мячом вперед на обострение...
14'
Исландия начинает контратаку
14'
Бельгия контролирует мяч.
14'
Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
13'
Мертенс Дрис из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
13'
Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Магнуссон Хёрдур из команды Исландия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Карраско Янник из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
12'
Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Карраско Янник из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
12'
Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Бельгия имеет хороший шанс забить.
11'
Бельгия контролирует мяч.
10'
Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Удар от ворот произведет Исландия
9'
Куртуа Тибо взял и забрал мяч на выходе
9'
Магнуссон Хёрдур делает длинную передачу вперед
9'
Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Магнуссон Хёрдур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Азар Эден из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
8'
Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Менье Томас из команды Бельгия отправил кросс в штрафную...
7'
Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Исландия
6'
Алдервейрельд Тоби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Компани Венсан из команды Бельгия делает пас партнеру.
Угловой
6'
Мертенс Дрис из команды Бельгия подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Сигурьонссон Рунар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Бельгия имеет хороший шанс забить.
5'
Бельгия контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Бельгия
4'
Исландия имеет хороший шанс забить.
4'
Хальвредссон Эмиль из команды Исландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Алдервейрельд Тоби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Магнуссон Хёрдур из команды Исландия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
3'
Сигурдссон Гильфи из команды Исландия подал угловой справа.
3'
Алдервейрельд Тоби предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Сигурьонссон Рунар из команды Исландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Сигурьонссон Рунар из команды Исландия идет с мячом вперед на обострение...
2'
Вертонген Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Компани Венсан из команды Бельгия играет слишком грубо. Бедварссон Йоун Дади оказался на газоне.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Бельгия начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Исландия 0:3 Бельгия
Исландия
6.3% (12)
Ничья:
7.9% (15)
Бельгия
85.8% (163)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
25.3% (48)
Бельгия:
22.1% (42)
Бельгия:
14.2% (27)
Бельгия:
8.4% (16)
Ничья:
5.3% (10)
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