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2018-2019
Стадион: Групама Арена
1:0
15' ГолШаллаи Роланд
1:1
18' ГолМанолас Костас
35' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
2:1
43' ГолКляйнхайслер Ласло
50' Желтая карточкаШаллаи Роланд
78' Желтая карточкаОйконому Мариос
83' Желтая карточкаТоросидис Василис
|
15'
1:0
18'
1:1
35'
43'
2:1
50'
78'
Состав команд
10
Ковач
Иштван
17
Варга
Роланд
Венгрия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гулач Петер Вратарь
- 21 Беше Барнабаш Защитник
- 2 Ланг Адам Защитник
- 4 Кадар Томаш Защитник
- 5 Фиоло Оттила Защитник
- 15 Кляйнхайслер Ласло Полузащитник
- 8 Надь Адам Полузащитник
- 10 Ковач Иштван Полузащитник
- 17 Варга Роланд Нападающий
- 9 Сцалай Адам Нападающий
- 11 Шаллаи Роланд Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Ковачик Адам Вратарь
- 12 Дибус Денеш Вратарь
- 23 Тамаш Кристиан Защитник
- 7 Литауски Роберт Защитник
- 14 Ловренчич Герге Защитник
- 3 Винисиус Пауло II Защитник
- 13 Кальмар Жолт Полузащитник
- 6 Gergo Nagy Полузащитник
- 18 Штибер Золтан Полузащитник
- 16 Мейт Паткай Полузащитник
- 19 Эппель Мартон Нападающий
- 20 Daniel Salloi Нападающий
- Главный тренер: Marco Rossi
Греция 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Баркас Вассилис Вратарь
- 15 Торосидис Василис Защитник
- 4 Манолас Костас Защитник
- 19 Папастатопулос Сократис Защитник
- 3 Цавелас Георгиос Защитник
- 16 Курбелис Димитрис Полузащитник
- 5 Бухалакис Андреас Полузащитник
- 7 Христодулопулос Лазарос Полузащитник
- 10 Фортунис Костас Полузащитник
- 18 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 17 Донис Анастасиос Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Янниотис Андреас Вратарь
- 1 Карнезис Орестис Вратарь
- 22 Ойконому Мариос Защитник
- 2 Коловециос Димитрис Защитник
- 23 Ликояннис Хараламбос Защитник
- 21 Яннулис Димитрис Защитник
- 20 Манталос Петрос Полузащитник
- 6 Циолис Александрос Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 8 Зека Родригес Полузащитник
- 11 Митроглу Константинос Нападающий
- 9 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Скиббе Михаэль
Предыдущие игры
Венгрия (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 08.09.2018 Финляндия 1:0 Венгрия ЛНУ
- 09.06.2018 Венгрия 1:2 Австралия ТМС
- 06.06.2018 Беларусь 1:1 Венгрия ТМС
- 27.03.2018 Венгрия 0:1 Шотландия ТМС
- 23.03.2018 Венгрия 2:3 Казахстан ТМС
- 14.11.2017 Венгрия 1:0 Коста-Рика ТМС
- 09.11.2017 Люксембург 2:1 Венгрия ТМС
- 10.10.2017 Венгрия 1:0 Фарерские острова ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Швейцария 5:2 Венгрия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Венгрия 0:1 Португалия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Венгрия 3:1 Латвия ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Андорра 1:0 Венгрия ОМЧ2Е
- 05.06.2017 Венгрия 0:3 РОССИЯ ТМС
- 25.03.2017 Португалия 3:0 Венгрия ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Венгрия 0:2 Швеция ТМС
- 13.11.2016 Венгрия 4:0 Андорра ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Латвия 0:2 Венгрия ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Венгрия 2:3 Швейцария ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Фарерские острова 0:0 Венгрия ОМЧ2Е
- 26.06.2016 Венгрия 0:4 Бельгия Е2
Греция (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 08.09.2018 Эстония 0:1 Греция ЛНУ
- 15.05.2018 Саудовская Аравия 2:0 Греция ТМС
- 27.03.2018 Египет 0:1 Греция ТМС
- 23.03.2018 Греция 0:1 Швейцария ТМС
- 12.11.2017 Греция 0:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 09.11.2017 Хорватия 4:1 Греция ОМЧ2Е
- 10.10.2017 Греция 4:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Кипр 1:2 Греция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Греция 1:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Греция 0:0 Эстония ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Босния и Герцеговина 0:0 Греция ОМЧ2Е
- 25.03.2017 Бельгия 1:1 Греция ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Греция 1:1 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 09.11.2016 Греция 0:1 Беларусь ТМС
- 10.10.2016 Эстония 0:2 Греция ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Греция 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Гибралтар 1:4 Греция ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Голландия 1:2 Греция ТМС
- 07.06.2016 Австралия 1:2 Греция ТМС
- 04.06.2016 Австралия 1:0 Греция ТМС
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Греция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 11.10.2015 Греция 4:3 Венгрия ЕВРО 2016: Отборочные матчи
- 29.03.2015 Венгрия 0:0 Греция ЕВРО 2016: Отборочные матчи
- 24.05.2008 Венгрия 3:2 Греция Товарищеские матчи. Сборные
- 21.11.2007 Венгрия 1:2 Греция Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
Венгрия
Греция
-
4 Офсайды 3
-
26 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Греция
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Венгрия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Эстония
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Торосидис Василис получил желтую карточку от судьи
81'
Венгрия делает замену. Ковач Иштван уходит с поля, а Мейт Паткай выходит на его замену.
78'
Ойконому Мариос получил желтую карточку от судьи
69'
Венгрия делает замену. Сцалай Адам уходит с поля, а Эппель Мартон выходит на его замену.
62'
Венгрия делает замену. Варга Роланд уходит с поля, а Ловренчич Герге выходит на его замену.
52'
Греция делает замену. Манолас Костас уходит с поля, а Ойконому Мариос выходит на его замену.
50'
Шаллаи Роланд получил желтую карточку от судьи
46'
Греция делает замену. Цавелас Георгиос уходит с поля, а Ликояннис Хараламбос выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Греция делает замену. Донис Анастасиос уходит с поля, а Митроглу Константинос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Кляйнхайслер Ласло бьет в цель!
36'
Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Манолас Костас бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Шаллаи Роланд бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Венгрия 2:1 Греция
Венгрия
30.8% (57)
Ничья:
47% (87)
Греция
22.2% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40% (74)
2:1 Венгрия:
17.3% (32)
0:1 Греция:
10.3% (19)
1:2 Греция:
10.3% (19)
1:0 Венгрия:
9.2% (17)
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