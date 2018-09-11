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2018-2019
Стадион:
Венгрия
2:1
Конец матча
Греция
0'
1:0
15' Гол
Шаллаи Роланд
1:1
18' Гол
Манолас Костас
35' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
2:1
43' Гол
Кляйнхайслер Ласло
50' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
78' Желтая карточка
Ойконому Мариос
83' Желтая карточка
Торосидис Василис
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
83'
Торосидис Василис получил желтую карточку от судьи
81'
Венгрия делает замену. Ковач Иштван уходит с поля, а Мейт Паткай выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Ойконому Мариос получил желтую карточку от судьи
69'
Венгрия делает замену. Сцалай Адам уходит с поля, а Эппель Мартон выходит на его замену.
62'
Венгрия делает замену. Варга Роланд уходит с поля, а Ловренчич Герге выходит на его замену.
52'
Греция делает замену. Манолас Костас уходит с поля, а Ойконому Мариос выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Шаллаи Роланд получил желтую карточку от судьи
46'
Греция делает замену. Цавелас Георгиос уходит с поля, а Ликояннис Хараламбос выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Греция делает замену. Донис Анастасиос уходит с поля, а Митроглу Константинос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Кляйнхайслер Ласло бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Манолас Костас бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Шаллаи Роланд бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Венгрия 2:1 Греция
Венгрия
30.8% (57)
Ничья:
47% (87)
Греция
22.2% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40% (74)
Венгрия:
17.3% (32)
Греция:
10.3% (19)
Греция:
10.3% (19)
Венгрия:
9.2% (17)
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