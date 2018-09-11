Молдова - Беларусь - 0:0. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
Второй тайм
-
Финальный свисток!
90'
Кочук от углового флага навесил к воротам. Черник ошибся на выходе, а Епуряну пробил выше пустых ворот.
90'
Домашкан убежал к чужим воротам. Черник выскочил навстречу и отбил мяч.
90'
Сорока оказался в офсайде.
90'
3 минуты добавил во втором тайме Зебец.
90'
Стасевич от углового флага навесил навесил к ближней штанге, где оказались только три игрока в синей форме.
89'
Стасевич справа со штрафного навесил к дальней штанге. Кошелев спокойно руками поймал мяч.
88'
Плэтикэ на фланге прихватил руками Балановича.
86'
Замена в составе сборной Молдовы:: вместо Александра Антонюка на поле вышел Сергиу Плэтикэ.
85'
Кендыш в чужой штрафной площади попал локтем в лицо Епуряну.
84'
Баланович справа по линии штрафной площади пошёл в центр, уткнулся в двух соперников и потерял мяч.
82'
Дамашкан в центре поля подтолкнул в спину Мартыновича.
81'
Стасевич слева навесил к воротам. Кошелев вышел вперёд и забрал мяч в руки.
80'
Стасевич от углового флага навесил точно на голову Кендышу, который пробило выше ворот.
79'
Замена в составе сборной Беларуси: вместо Ренана Брессана на поле вышел Юрий Кендыш.
78'
Шитов справа навесил к воротам. Маевский на подборе, но его удар с двенадцати метров получился выше ворот.
77'
Рябчук неудачно слева выполнил подачу. Мяч улетел за ворота.
76'
Володько в центре поля руками схватил Дамашкана. Жёлтая карточка белорусскому защитнику.
75'
Замена в составе сборной Беларуси: вместо Павла Нехайчика на поле вышел Сергей Баланович.
74'
Антонюк забрался в офсайд.
73'
Мартынович в центре поля сбил Кочука.
72'
Стасевич Исполнил угловой удар. Хозяева выбили мяч к центральному кругу и закрепились там.
71'
После подачи Шитова справа Нехайчик с десяти метров головой пробил в правый угол.
70'
Замена в составе сборной Молдовы: вместо Иона Киколэеску на поле вышел Виталие Дамашкин.
69'
Антонюк по левому флангу прорвался вперёд, а передачу в центр сделал точно в ноги Маевскому. Гости сразу пошли вперёд.
68'
Брессан с двадцати пяти метров метров слева пробил рядом с ближней штангой.
67'
Вторая подача Кочука получилась повыше, но арбитр зафиксировал фол со стороны атакующей команды.
66'
Кочук от углового флага навесил на ближнюю штангу. Гости выбили мяч снова за пределы поля.
65'
Замена в составе сборной Молдовы: вместо Кэтэлина Карпа на поле вышел Евгений Кочук.
64'
Стасевич от углового флага навесил на Политиевича, который с девяти метров головой пробил рядом с правой штангой.
63'
Николэеску с пятнадцати метров бил по воротам. Мартынович самоотверженно бросился под мяч.
62'
Удар Гынсаря справа с угла штрафной площади заблокировали белорусские защитники.
61'
Замена в составе сборной Беларуси: вместо Дениса Лаптева на поле вышел Антон Сорока.
60'
Стасевич исполнил подряд два угловых удара. Подачи низом на ближнюю штангу опасными не получились.
59'
Маевский с двадцати трёх метров пробил в левый угол. Кошелев в прыжке перевёл мяч на угловой.
58'
Маевский справа с линии штрафной площади пробил в защитника.
57'
В центре поля идёт борьба. Карп в спину подтолкнул соперника.
55'
Прострел Володько слева к воротам молдавские защитники прервали.
54'
У Стасевича не прошёл заброс вперёд на Лаптева.
53'
Политиевич с тридцати семи метров пробил выше ворот.
52'
После перерыва преимущества молдаван не стало. В первом тайме хозяева больше владели мячом и чаще подбирались к чужой штрафной площади.
51'
Ионице по правому флангу передачу на ход Грауру сделал сильно. Мяч укатился за боковую линию поля.
50'
Гацкан вперёд заброс исполнил слишком сильно. Черник вышел к линии штрафной площади и спокойно забрал мяч в руки.
49'
А теперь уже Ионице в центре поля сбил Нейхайчика.
48'
Нехачик проход Груара по флангу остановил недозволенным приёмом.
47'
Нехайчик заработал угловой удар. Мяч от углового флага прилетел к воротам. В толчее белорусы не смогли протолкнуть мяч в сетку.
46'
Второй тайм в Кишинёве!
Второй тайм
Первый тайм
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Перерыв! Молдова - Беларусь - 0:0.
45'
Ноколэеску в центре поля грубо сыграл против Шитова и получил первую жёлтую карточку в матче.
44'
Рябчук слева навесил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.
42'
Сборная Беларуси концовку тайма проводит активно. Мяч уже несколько минут находится у штрафной площади хозяев.
41'
Брессан справа с двадцати метров пробил выше ворот.
40'
Николэеску у центрального круга сзади подкатился под Брессана.
39'
Стасевич слева прострелил к воротам. После рикошета от защитников мяч отскочил к Драгуну. Станислав с восьми метров пробил выше ворот.
38'
Лаптев в центре поля в борьбе с Посмаком нарушил правила.
37'
Гацкан направо вперёд передачу на ход Антонюку сделал слишком сильно.
35'
Отошли хозяева с мячом на свою половину поля. Передач поперёк поля становится очень много.
33'
Молдаване забрали мяч. Позиционная атака хозяев принимает затяжной характер.
32'
Удар Граура справа из-за пределов штрафной площади принял на себя Политиевич.
31'
По центру хозяева провели хорошую атаку. Антонюк с девятнадцати метров пробил немного левее ворот.
30'
Длинными передачами попытались команды начинать атаки. Каждый раз мяч доставался соперникам.
28'
Граур справа навесил к дальней штанге слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
27'
Шитов справа часто подключается к атаке, но останавливается в полупозиции и делает передачу назад.
26'
Много потерь в центре поля стало к середине тайма. Команды стали играть более плотно.
25'
Стасевич сильно отдал передачу налево на ход Драгуну.
23'
Граур справа навесил к воротам. Черник ошибся на выходе и мяч отскочил к Николэеску. Ион с лёта с угла вратарской площади пробил параллельно воротам.
22'
Граур по правому флангу прошёл вперёд и заработал аут.
21'
Стасевич слева навесил к дальней штанге. Нехайчик с трудом дотянулся ногой до мяча, а переправить его в ворота и вовсе не смог.
20'
Николэеску оказался в офсайде.
18'
Епуряну сыграл на подборе у штрафной площади соперника. Пробил Александр с восемнадцати метров левее ворот.
17'
Нехайчик на фланге придержал Рябчука за футболку.
16'
Нехайчик на правом фланге атаки нарушил правила.
15'
Гости стали увлекаться длинными передачами. Это часто приводит к потере мяча на чужой половине поля.
14'
Молдаване всё увереннее и настойчивее действуют на чужой половине поля. Подбираться к штрафной площади соперника они начали, ждём прицельных ударов.
13'
Первый угловой в матче исполнили молдаване. Гости спокойно выбили мяч на фланг.
12'
Николэеску справа ворвался в штрафную площадь и с острого угла пробил в дальний угол. Черник успел сложиться и отбить мяч.
11'
Гынсарь справа рванул вперёд. Его настиг Володько и в подкате выбил мяч в аут.
10'
Стасевич в атаке в верховой борьбе нарушил правила. Локтем Игорь попал в лицо Грауру.
9'
Гынсарь по центру прокинул мяч вперёд, но рывка к сфере никто из партнёров не сделал. Черник на выходе сыграл спокойно и уверенно.
8'
Молдаване справа со штрафного к воротам подавать не стали, а откатили мяч на свою половину поля.
7'
Драгун на фланге сбил Ионице.
6'
У Белорусов проникновение вперёд получается лучше. Раз за разом мяч верхом прилетает к воротам хозяев.
5'
Момент у Стасевича. После навеса справа Игорь поймал мяч на ногу, но с двенадцати метров пробил выше ворот.
4'
В центре поля проходят первые минуты игры. Хозяева больше владеют мячом, но о передачах к чужой штрафной площади не помышляют.
3'
Шитов по правому флангу покатил мяч вперёд, где Рябчук не пустил Нехайячика к футбольному снаряду.
2'
Сборная Молдовы играет в синей форме, сборная Беларуси - в красной.
1'
Стартовал матч на "Зимбру"!
Первый тайм
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второй группы Лиги D Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Молдовы и Беларуси. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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