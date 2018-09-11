Хороший матч мы сегодня посмотрели. Нас ждет ещё много интересного в мире футбола. Ну, а пока же я, Прокофьев Сергей, с вами прощаюсь! До новых встреч!
Второй тайм
-
Матч окончен. Англия - Швейцария 1:0.
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Финальный свисток!
90'
Болельщики сборной Англии уже вовсю ликуют, благодарят команду за матч, в котором уже всё ясно с победителем. Остаются секунды до финального свистка.
90'
Хозяева перевели игру на чужую половину поля и там держат мяч. Похоже, это все для Швейцарии в этом матче.
90'
Эдимилсон Фернандес наносит удар из-за пределов штрафной, слишком сильно, мяч летит на трибуны.
90'
Долго комбинируют швейцарцы, но никак не получается сделать обостряющую передачу.
90'
5 минут добавил судья.
90'
Хозяева вытесняют гостей на фланги, а подачи в штрафную у Швейцарии не идут.
89'
Хендерсон срывает атаку гостей в центральном круге, жёлтая карточка.
88'
Рэшфорд помог своим в обороне, заработал он на себе фол.
87'
Угловой в концовке Швейцария зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.
86'
Швейцарцы продолжают довольно уверенно контролировать мяч. Катится к своему завершению матч.
85'
У гостей неплохо держится мяч в концовке встречи, но до опасных моментов дело не доходит.
84'
Мехмеди сбит в центральном круге.
83'
Гарет Саутгейт с бровки подгоняет своих, дал он сейчас персональные указания Хендерсону.
82'
Шакири отправился отдыхать, его меняет Сеферович.
81'
Цубер оказывается в офсайде, судья прав.
80'
Петкович вновь усмотрел моменты для корректировки. Пытается до кого-то докричаться.
79'
Двойная замена у Англии. Триппьер выходит вместо Александер-Арнольда. А Роуза меняет Чилвел.
78'
Беспомощно смотрится Швейцария в атаке. По центру подобраться к чужим воротам не выходит, а фланги совсем выключены из игры.
77'
Спокойно матч идет к своему завершению. Если ничего сверхъестественного не случится, счет больше не изменится.
76'
Мехмеди в офсайде оказывается, судья прав.
75'
Инициатива часто переходит от одной команды к другой. Теперь настала пятиминутка Англии, которые налегают на навесы.
74'
Англия зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно
73'
Каким-то озадаченным выглядит сейчас Владимир Петкович, наверное, перемудрил он с заменами.
72'
Несмотря на то, что гости чаще владеют мячом, по воротам во втором тайме они до сих пор ни разу не прицелились.
71'
Дайер бьёт по воротам с 20 метров, на трибуны мяч отправлен.
70'
Швейцария в позиционной атаке, Англия бегает в контратаки. Но пока ни те, ни другие не преуспевают.
69'
Хендерсон меняет Делфа.
68'
Фернандес вместо Закарии. Айети появляется вместо Гаврановича, и Цубер меняет Фройлера.
67'
Следует подача на ближнюю штангу, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку.
66'
Шакири должен был сравнять счет, но с 8 метров попал в защитника, будет угловой.
65'
В последние минуты швейцарцы перехватили инициативу, наладился контроль над мячом, может скоро и острота у ворот Англии появится.
64'
И замена у гостей сейчас будет. Надо что-то им менять.
63'
Англичане перестали агрессивно прессинговать. Позволяют сопернику возиться с мячом до середины поля.
62'
Три замены в составе Англии. Кейн, Стоунс, Лингард уже на поле. Уэлбек, Тарковски и Лофтус-Чик отправились отдыхать.
61'
Шёр падает на газон, вновь врачи на поле. Дёрнул мышцу левой ноги игрок гостей.
60'
Швейцария очень тяжело в обороне смотрится во втором тайме. Прессинг англичан создает массу проблем.
59'
Команда Петковича выглядит обреченной, а окрыленные хозяева не перестают прессинговать.
58'
Продолжается игра, с мячом сборная Англии на своей половине поля.
57'
Врачи уже на поле, пауза затягивается.
56'
Мубандже получает повреждение на ровном месте, пауза в матче.
55'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Рэшфорд!!!
Атака вторым темпом. Уокер с правого фланга забросил мяч в штрафную, где находился Рэшфорд, который в касание отправил круглого в сетку ворот.
54'
Атака Англии завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.
53'
Теперь Англия довольно долго держит мяч у себя, не доходя до ударных позиций.
52'
Отмечу, между собой команды провели 24 матча, в 16 из них победили англичане. В личных противостояниях статистика полностью на стороне сборной Англии.
51'
Рэшфорд спокойно принимает мяч на линии вратарской, разворачивается, и наносит удар, но нападающий пробил мимо из выгодной позиции.
50'
Англия начинает потихоньку отодвигать игру от своих ворот, но вот в атаке ничего не получается, все забросы вперед заканчиваются неудачно.
49'
Хорошая атака гостей, но Гавранович принимает мяч в офсайде.
48'
Давят вновь швейцарцы оппонентов на старте тайма. Однако защитники соперника действуют надёжно.
47'
Двойная замена у гостей. Мубандже и Мехмеди на поле, отправились отдыхать Аканджи с Рикардо Родригесом.
46'
Возобновляется игра. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли футболисты Швейцарии, которые во второй половине встречи будут слева по ТВ-картинке! Удачи командам!
Второй тайм
Первый тайм
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Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
45'
А это уже дальний выстрел от Закарии, мяч улетает на верхний ярус трибун стадиона.
44'
Лофтус-Чик проверил голкипера дальним ударом, Зоммер спокойно справляется с таким выстрелом, как на разминке.
43'
65 на 35, такое владение мячом сейчас, в пользу Швейцарии, по этому показателю преимущество увеличивается у гостей.
42'
Швейцария добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Правда Шикари мяч сильно закрутил, удар от ворот.
41'
Вдоль центральной линии барражирует мяч, совсем успокоилась игра в эти минуты, команды доигрывают первый тайм.
40'
Никак пока не могут хозяева придумать, что делать с такой мощной обороной соперника. Очень хорошо они смотрятся сегодня.
39'
А вот и Зоммер вступает в игру, Роуз пытался в падении замкнуть прострел с правого края, вратарь всё контролировал.
38'
Так и катают мяч игроки сборной Швейцарии словно чего-то выжидая.
37'
Мало опасных моментов. Очень много взаимных потерь, ошибок в передачах.
36'
Хороший розыгрыш, Рикардо Родригес отправил в итоге мяч в штрафную, это был пас, но круглый пролетает рядом с дальней штангой.
35'
Гранит Джака упал в центральном круге, толчок в спину, так играть нельзя.
34'
Швейцарцы предлагают хозяевам высокий прессинг, из-под которого команда Саутгейта выходит с большими проблемами.
33'
С подачей с углового защитники Англии справились очень легко.
33'
Хороший розыгрыш, Рикардо Родригес низом с левого края штрафной опасно пробил, Батлэнд вновь переводит мяч на угловой.
32'
Батлэнд отражает удар Гаврановича, который протаранил оборону, и пробил с острого угла, мяч уходит на угловой.
31'
Угловой у ворот Англии, следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
30'
Швейцария вновь мяч больше держит сейчас, только вот к воротам не может подойти.
29'
Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
28'
Янн Зоммер спокойно справляется с ударом, а бил Александер-Арнольд.
28'
Роуз вновь сбит, Лихтштайнер получает жёлтую карточку. Мяч установлен у левого угла штрафной.
27'
Рэшфорд бьёт выше ворот, очень плохо.
26'
Спокойно справляются центральные защитники гостей, мяч выбит, но Роуз зарабатывает ещё один штрафной для своей команды.
25'
Потеря, Аканджи вынужден фолить, сбит Лофтус-Чик у края штрафной, опасный момент может сейчас возникнуть.
24'
Вступает в игру Зоммер, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.
23'
Швейцария продолжает прессинговать. Хорошо держит мяч на чужой половнике поля.
22'
Гавранович получает по ногам в центре поля, штрафной удар.
21'
Забросами из глубины англичане пытаются начать атаки, но получается не очень удачно.
20'
Шёр подключился к атаке и пробил с 26 метров, мимо летит мяч.
19'
55 на 45, именно такой процент владения мячом, в пользу Швейцарии.
19'
Главный тренер гостей выглядит весьма озадачено. Есть инициатива у команды, но нет моментов.
18'
Дайер откликнулся на этот навес, пробил головой игрок сборной Англии, но мяч мимо летит.
17'
Рэшфорда сбивают в центре поля, это фол.
16'
Лихтштайнер пробежался по правому краю, но потерял мяч. Удар от ворот.
15'
Ощутимый перевес сейчас у Швейцарии. Моментов нет, но по владению они явно превосходит хозяев..
14'
На своей половине поля контролируют мяч игроки гостей, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
13'
Очень легко гостям удается уходить от попыток прессинга со стороны соперника. Англичане суетятся, но отобрать мяч не получается.
12'
Совсем упал темп в последние минуты. Команды ничего не показывают, кроме безадресных навесов.
11'
Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
10'
Первый угловой зарабатывают игроки Швейцарии. Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
9'
Владея мячом, Швейцария не торопится, долго катает его в центре поля, не спешит. Ждет, когда соперник раскроется.
8'
Янн Зоммер спокойно выходит из ворот, снимает он мяч с головы Делфа.
7'
Батлэнд занервничал, дважды он ошибся с вводом мяча в игру, Шакири сейчас прощает голкипера.
6'
Англия катает мяч в центре поля и по флангам. Гости большими силами обороняются.
5'
Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
5'
Англия держит мяч. Но преимущественно в центре поля. Стоит подойти ближе к штрафной, то сразу начинаются трудности.
4'
Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Клемана Тюрпена, из Франции. Он и фиксирует первый фол в матче, нарушил Закария в центре поля.
3'
Офсайд фиксирует судья, Уэлбек там оказался.
3'
Англичане больше владеют мячом на первых минутах. Гости вынуждены обороняться.
2'
Первая попытка игроков из Англии выйти в атаку оказывается неудачной.
1'
Англия проводит матч в традиционном комплекте формы белого цвета, в красной форме футболисты Швейцарии.
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Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты Англии.
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