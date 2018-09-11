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  4. Товарищеские матчи. Сборные
Стадион: Зрители: 30256
Англия
1:0
Конец матча
Швейцария
0'
27' Желтая карточка
Лихтштайнер Штефан
1:0
54' Гол
Рэшфорд Маркус
88' Желтая карточка
Хендерсон Джордан
90'+6
Новости после матча

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-
Хороший матч мы сегодня посмотрели. Нас ждет ещё много интересного в мире футбола. Ну, а пока же я, Прокофьев Сергей, с вами прощаюсь! До новых встреч!
Второй тайм
-
Матч окончен. Англия - Швейцария 1:0.
Свисток
-
Финальный свисток!
90'
Болельщики сборной Англии уже вовсю ликуют, благодарят команду за матч, в котором уже всё ясно с победителем. Остаются секунды до финального свистка.
90'
Хозяева перевели игру на чужую половину поля и там держат мяч. Похоже, это все для Швейцарии в этом матче.
90'
Эдимилсон Фернандес наносит удар из-за пределов штрафной, слишком сильно, мяч летит на трибуны.
90'
Долго комбинируют швейцарцы,  но никак не получается сделать обостряющую передачу.
Дополнительное время
90'
5 минут добавил судья.
90'
Хозяева вытесняют гостей на фланги, а подачи в штрафную у Швейцарии не идут.
Желтая карточка
89'
Хендерсон срывает атаку гостей в центральном круге, жёлтая карточка.
Фол, нарушение
88'
Рэшфорд помог своим в обороне, заработал он на себе фол.
Угловой
87'
Угловой в концовке Швейцария зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.
86'
Швейцарцы продолжают довольно уверенно контролировать мяч. Катится к своему завершению матч.
85'
У гостей  неплохо держится мяч в концовке встречи, но до опасных моментов дело не доходит.
Фол, нарушение
84'
Мехмеди сбит в центральном круге.
83'
Гарет Саутгейт с бровки подгоняет своих, дал он сейчас персональные указания Хендерсону.
Замена
82'
Шакири отправился отдыхать, его меняет Сеферович.
Офсайд
81'
Цубер оказывается в офсайде, судья прав.
80'
Петкович вновь усмотрел моменты для корректировки. Пытается до кого-то докричаться.
Замена
79'
Двойная замена у Англии. Триппьер выходит вместо Александер-Арнольда. А Роуза меняет Чилвел.
78'
Беспомощно смотрится Швейцария в атаке. По центру подобраться к чужим воротам не выходит, а фланги совсем выключены из игры.
77'
Спокойно матч идет к своему завершению. Если ничего сверхъестественного не случится, счет больше не изменится.
Офсайд
76'
Мехмеди в офсайде оказывается, судья прав.
75'
Инициатива часто переходит от одной команды к другой. Теперь настала пятиминутка Англии, которые налегают на навесы.
Угловой
74'
Англия зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно
73'
Каким-то озадаченным выглядит сейчас Владимир Петкович, наверное, перемудрил он с заменами.
72'
Несмотря на то, что гости чаще владеют мячом, по воротам во втором тайме они до сих пор ни разу не прицелились.
71'
Дайер бьёт по воротам с 20 метров, на трибуны мяч отправлен.
70'
Швейцария в позиционной атаке, Англия бегает в контратаки. Но пока ни те, ни другие не преуспевают.
Замена
69'
Хендерсон меняет Делфа.
Замена
68'
Фернандес вместо Закарии. Айети появляется вместо Гаврановича, и Цубер меняет Фройлера.
Угловой
67'
Следует подача на ближнюю штангу, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку.
Опасный момент
66'
Шакири должен был сравнять счет, но с 8 метров попал в защитника,  будет угловой.
65'
В последние минуты швейцарцы перехватили инициативу, наладился контроль над мячом, может скоро и острота у ворот Англии появится.
64'
И замена у гостей сейчас будет. Надо что-то им менять.
63'
Англичане перестали агрессивно прессинговать. Позволяют сопернику возиться с мячом до середины поля.
Замена
62'
Три замены в составе Англии. Кейн, Стоунс, Лингард уже на поле. Уэлбек, Тарковски и Лофтус-Чик отправились отдыхать.
Травма, повреждение
61'
Шёр падает на газон, вновь врачи на поле. Дёрнул мышцу левой ноги игрок гостей.
60'
Швейцария очень тяжело в обороне смотрится во втором тайме. Прессинг англичан создает массу проблем.
59'
Команда Петковича выглядит обреченной, а окрыленные хозяева не перестают прессинговать.
58'
Продолжается игра, с мячом сборная Англии на своей половине поля.
57'
Врачи уже на поле, пауза затягивается.
Травма, повреждение
56'
Мубандже получает повреждение на ровном месте, пауза в матче.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Рэшфорд!!!
Атака вторым темпом. Уокер с правого фланга забросил мяч в штрафную, где находился Рэшфорд, который в касание отправил круглого в сетку ворот.
Угловой
54'
Атака Англии завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.
53'
Теперь Англия довольно долго держит мяч у себя, не доходя до ударных позиций.
52'
Отмечу, между собой команды провели 24 матча, в 16 из них победили англичане. В личных противостояниях статистика полностью на стороне сборной Англии.
51'
Рэшфорд спокойно принимает мяч на линии вратарской, разворачивается, и наносит удар, но нападающий пробил мимо из выгодной позиции.
50'
Англия начинает потихоньку отодвигать игру от своих ворот, но вот в атаке ничего не получается, все забросы вперед заканчиваются неудачно.
Офсайд
49'
Хорошая атака гостей, но Гавранович принимает мяч в офсайде.
48'
Давят вновь швейцарцы оппонентов на старте тайма. Однако защитники соперника действуют надёжно.
Замена
47'
Двойная замена у гостей. Мубандже и Мехмеди на поле, отправились отдыхать Аканджи с Рикардо Родригесом.
Второй тайм начался
46'
Возобновляется игра. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли футболисты Швейцарии, которые во второй половине встречи будут слева по ТВ-картинке! Удачи командам!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
45'
А это уже дальний выстрел от Закарии, мяч улетает на верхний ярус трибун стадиона.
44'
Лофтус-Чик проверил голкипера дальним ударом, Зоммер спокойно справляется с таким выстрелом, как на разминке.
43'
65 на 35, такое владение мячом сейчас, в пользу Швейцарии, по этому показателю преимущество увеличивается у гостей.
Угловой
42'
Швейцария добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Правда Шикари мяч сильно закрутил, удар от ворот.
41'
Вдоль центральной линии барражирует мяч, совсем успокоилась игра в эти минуты, команды доигрывают первый тайм.
40'
Никак пока не могут хозяева придумать, что делать с такой мощной обороной соперника. Очень хорошо они смотрятся сегодня.
39'
А вот и Зоммер вступает в игру, Роуз пытался в падении замкнуть прострел с правого края, вратарь всё контролировал.
38'
Так и катают мяч игроки сборной Швейцарии словно чего-то выжидая. 
37'
Мало опасных моментов. Очень много взаимных потерь, ошибок в передачах.
36'
Хороший розыгрыш, Рикардо Родригес отправил в итоге мяч в штрафную, это был пас, но круглый пролетает рядом с дальней штангой.
Фол, нарушение
35'
Гранит Джака упал в центральном круге, толчок в спину, так играть нельзя.
34'
Швейцарцы предлагают хозяевам высокий прессинг, из-под которого команда Саутгейта выходит с большими проблемами.
Угловой
33'
С подачей с углового защитники Англии справились очень легко.
Угловой
33'
Хороший розыгрыш, Рикардо Родригес низом с левого края штрафной опасно пробил, Батлэнд вновь переводит мяч на угловой.
32'
Батлэнд отражает удар Гаврановича, который протаранил оборону, и пробил с острого угла, мяч уходит на угловой.
Угловой
31'
Угловой у ворот Англии, следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
30'
Швейцария вновь мяч больше держит сейчас, только вот к воротам не может подойти.
29'
Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
28'
Янн Зоммер спокойно справляется с ударом, а бил Александер-Арнольд.
Желтая карточка
28'
Роуз вновь сбит, Лихтштайнер получает жёлтую карточку. Мяч установлен у левого угла штрафной.
27'
Рэшфорд бьёт выше ворот, очень плохо.
Фол, нарушение
26'
Спокойно справляются центральные защитники гостей, мяч выбит, но Роуз зарабатывает ещё один штрафной для своей команды.
Фол, нарушение
25'
Потеря, Аканджи вынужден фолить, сбит Лофтус-Чик у края штрафной, опасный момент может сейчас возникнуть.
24'
Вступает в игру Зоммер, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.
23'
Швейцария продолжает прессинговать. Хорошо держит мяч на чужой половнике поля.
Фол, нарушение
22'
Гавранович получает по ногам в центре поля, штрафной удар.
21'
Забросами из глубины англичане пытаются начать атаки, но получается не очень удачно.
20'
Шёр подключился к атаке и пробил с 26 метров, мимо летит мяч.
19'
55 на 45, именно такой процент владения мячом, в пользу Швейцарии.
19'
Главный тренер гостей выглядит весьма озадачено. Есть инициатива у команды, но нет моментов.
18'
Дайер откликнулся на этот навес, пробил головой игрок сборной Англии, но мяч мимо летит.
Фол, нарушение
17'
Рэшфорда сбивают в центре поля, это фол. 
16'
Лихтштайнер пробежался по правому краю, но потерял мяч. Удар от ворот.
15'
Ощутимый перевес сейчас у Швейцарии. Моментов нет, но по владению они явно превосходит хозяев..
14'
На своей половине поля контролируют мяч игроки гостей, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
13'
Очень легко гостям удается уходить от попыток прессинга со стороны соперника. Англичане суетятся, но отобрать мяч не получается.
12'
Совсем упал темп в последние минуты. Команды ничего не показывают, кроме безадресных навесов.
11'
Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
Угловой
10'
Первый угловой зарабатывают игроки Швейцарии. Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
9'
Владея мячом, Швейцария не торопится, долго катает его в центре поля, не спешит. Ждет, когда соперник раскроется.
8'
Янн Зоммер спокойно выходит из ворот, снимает он мяч с головы Делфа.
7'
Батлэнд занервничал, дважды он ошибся с вводом мяча в игру, Шакири сейчас прощает голкипера.
6'
Англия катает мяч в центре поля и по флангам. Гости большими силами обороняются.
Угловой
5'
Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
5'
Англия держит мяч. Но преимущественно в центре поля. Стоит подойти ближе к штрафной, то сразу начинаются трудности.
Фол, нарушение
4'
Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Клемана Тюрпена, из Франции. Он и фиксирует первый фол в матче, нарушил Закария в центре поля.
Офсайд
3'
Офсайд фиксирует судья, Уэлбек там оказался.
3'
Англичане больше владеют мячом на первых минутах. Гости вынуждены обороняться.
2'
Первая попытка игроков из Англии выйти в атаку оказывается неудачной.
1'
Англия проводит матч в традиционном комплекте формы белого цвета, в красной форме футболисты Швейцарии.
Первый тайм начался
-
Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты Англии.
Первый тайм
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция товарищеского матча, Англия - Швейцария. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Новости матча
Новости после матча

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Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Дайер Эрик из команды Англия поставил подножку. Пострадал Фернандес Эдимилсон
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Лингард Джесси из команды Англия поставил подножку. Пострадал Шёр Фабиан
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
93'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Цубер Стивен из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Лингард Джесси
92'
Удар от ворот произведет Англия
91'
Фернандес Эдимилсон не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Англия
91'
ШАНС! Айети Альбиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Айети Альбиан из команды Швейцария идет с мячом вперед на обострение...
90'
Шёр Фабиан делает длинную передачу вперед
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Удар от ворот произведет Англия
Желтая карточка
88'
Хендерсон Джордан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Хендерсон Джордан из команды Англия играет слишком грубо. Фернандес Эдимилсон оказался на газоне.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Лихтштайнер Штефан из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Рэшфорд Маркус
87'
Кейн Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Джака Гранит из команды Швейцария подал угловой справа.
86'
Мехмеди Адмир мяч отрикошетил от ворот
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 30256 болельщиков
84'
Швейцария контролирует мяч.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Стоунс Джон из команды Англия поставил подножку. Пострадал Сеферович Харис
83'
Триппьер Киран из команды Англия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Кейн Гарри из команды Англия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Рэшфорд Маркус из команды Англия делает пас партнеру.
82'
Англия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Удар от ворот произведет Швейцария
80'
Тактическая замена. Шакири Джердан уходит с поля и его заменяет Сеферович Харис
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
80'
Мехмеди Адмир из команды Швейцария в офсайде
80'
Цубер Стивен из команды Швейцария делает навес прямо в штрафную.
79'
Удар от ворот произведет Швейцария
79'
Тактическая замена. Роуз Дэнни уходит с поля и его заменяет Чилвел Бенджамин
78'
Тактическая замена. Александер-Арнольд Трент уходит с поля и его заменяет Триппьер Киран
78'
Роуз Дэнни мяч отрикошетил от ворот
78'
Роуз Дэнни из команды Англия идет с мячом вперед на обострение...
76'
Швейцария контролирует мяч.
Офсайд
75'
Мехмеди Адмир из команды Швейцария в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
75'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Англия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Александер-Арнольд Трент из команды Англия подал угловой справа.
72'
Дайер Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Александер-Арнольд Трент из команды Англия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Хендерсон Джордан из команды Англия отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Швейцария
70'
Дайер Эрик не смог попасть в створ ударом издали
70'
Роуз Дэнни из команды Англия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
69'
Мехмеди Адмир из команды Швейцария в офсайде
68'
Тактическая замена. Делф Фабиан уходит с поля и его заменяет Хендерсон Джордан
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Стоунс Джон из команды Англия поставил подножку. Пострадал Фернандес Эдимилсон
Травма, повреждение
67'
Стоунс Джон возвращается на поле.
67'
Матч возобновится спорным мячом
66'
Тактическая замена. Фройлер Ремо уходит с поля и его заменяет Цубер Стивен
66'
Тактическая замена. Гавранович Марио уходит с поля и его заменяет Айети Альбиан
66'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Фернандес Эдимилсон
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Стоунс Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Уокер Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Шакири Джердан из команды Швейцария подал угловой справа.
64'
Шакири Джердан мяч отрикошетил от ворот
64'
Шёр Фабиан из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
64'
Англия контролирует мяч.
63'
Удар от ворот произведет Швейцария
63'
Магуайр Гарри из команды Англия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
62'
Матч возобновлен
61'
Тактическая замена. Уэлбек Данни уходит с поля и его заменяет Кейн Гарри
61'
Тактическая замена. Тарковски Джеймс уходит с поля и его заменяет Стоунс Джон
61'
Тактическая замена. Лофтус-Чик Рубен уходит с поля и его заменяет Лингард Джесси
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Травма, повреждение
60'
Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Шакири Джердан из команды Швейцария делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Лофтус-Чик Рубен из команды Англия поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
Фол, нарушение
58'
Уэлбек Данни задерживает мяч рукой
58'
Мехмеди Адмир из команды Швейцария навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Англия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
57'
Мубандже Жак-Франсуа возвращается на поле.
56'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Мубандже Жак-Франсуа получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Мубандже Жак-Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Рэшфорд Маркус из команды Англия поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
54'
Уокер Кайл сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Рэшфорд Маркус классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
54'
Уокер Кайл из команды Англия отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Роуз Дэнни из команды Англия подал угловой слева.
54'
Роуз Дэнни из команды Англия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Гавранович Марио из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Магуайр Гарри
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Джака Гранит из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
52'
Удар от ворот произведет Швейцария
51'
Англия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Удар от ворот произведет Швейцария
50'
ШАНС! Рэшфорд Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Роуз Дэнни из команды Англия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Роуз Дэнни
Офсайд
48'
Гавранович Марио из команды Швейцария в офсайде
48'
Шакири Джердан из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Делф Фабиан из команды Англия поставил подножку. Пострадал Лихтштайнер Штефан
46'
Тактическая замена. Аканджи Мануэль уходит с поля и его заменяет Мехмеди Адмир
46'
Тактическая замена. Родригес Рикардо уходит с поля и его заменяет Мубандже Жак-Франсуа
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
44'
Удар от ворот произведет Англия
44'
Закария Денис не смог попасть в створ ударом издали
43'
Лофтус-Чик Рубен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
43'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Роуз Дэнни из команды Англия отправил кросс в штрафную...
42'
Англия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Англия
Угловой
42'
Шакири Джердан из команды Швейцария подал угловой справа.
41'
Матч возобновлен
41'
Лихтштайнер Штефан из команды Швейцария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
38'
Уэлбек Данни нанес удар, мяч был парирован, но Зоммер Янн не удержал его в руках.
38'
Роуз Дэнни из команды Англия отправил кросс в штрафную...
38'
Вратарь парирует удар, который нанес Роуз Дэнни, и мяч снова в игре
38'
Рэшфорд Маркус из команды Англия делает навес прямо в штрафную.
38'
Фройлер Ремо из команды Швейцария делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Уокер Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лихтштайнер Штефан из команды Швейцария сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
Фройлер Ремо из команды Швейцария делает пас партнеру.
36'
Удар от ворот произведет Англия
36'
Родригес Рикардо не смог попасть в створ ударом издали
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
35'
Делф Фабиан наказан за толчок Джака Гранит
Офсайд
34'
Роуз Дэнни из команды Англия в офсайде
Фол, нарушение
33'
Фройлер Ремо из команды Швейцария играет слишком грубо. Лофтус-Чик Рубен оказался на газоне.
32'
Уэлбек Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Родригес Рикардо из команды Швейцария подал угловой слева.
32'
Батлэнд Джек отбил мяч на угловой после удара Родригес Рикардо из штрафной площади.
32'
Уэлбек Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Родригес Рикардо из команды Швейцария подал угловой слева.
31'
Батлэнд Джек отбил мяч на угловой после удара Гавранович Марио из штрафной площади.
31'
Гавранович Марио из команды Швейцария идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Дайер Эрик из команды Англия поставил подножку. Пострадал Шёр Фабиан
31'
Уэлбек Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Шакири Джердан из команды Швейцария подал угловой справа.
30'
Гавранович Марио из команды Швейцария делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Закария Денис из команды Швейцария сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Лофтус-Чик Рубен из команды Англия поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
28'
Александер-Арнольд Трент бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
Желтая карточка
27'
Лихтштайнер Штефан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Лихтштайнер Штефан из команды Швейцария играет слишком грубо. Роуз Дэнни оказался на газоне.
26'
Удар от ворот произведет Швейцария
26'
Рэшфорд Маркус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Роуз Дэнни
25'
Джака Гранит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Роуз Дэнни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Аканджи Мануэль из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
22'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Англия контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Тарковски Джеймс из команды Англия поставил подножку. Пострадал Гавранович Марио
20'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Удар от ворот произведет Англия
20'
Шёр Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
19'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Дайер Эрик из команды Англия поставил подножку. Пострадал Лихтштайнер Штефан
17'
Удар от ворот произведет Швейцария
16'
Шанс! Дайер Эрик из команды Англия пробил головой, но мимо
16'
Александер-Арнольд Трент навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Лихтштайнер Штефан из команды Швейцария играет слишком грубо. Рэшфорд Маркус оказался на газоне.
15'
Удар от ворот произведет Англия
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
12'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Гавранович Марио из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Магуайр Гарри
10'
Уокер Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Джака Гранит из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
10'
Аканджи Мануэль из команды Швейцария сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
10'
Родригес Рикардо из команды Швейцария подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
9'
Шакири Джердан из команды Швейцария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
8'
Александер-Арнольд Трент из команды Англия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Англия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Рэшфорд Маркус из команды Англия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Удар от ворот произведет Англия
7'
О, боже! Шакири Джердан должен был легко забивать, но попал в штангу!
7'
Гавранович Марио из команды Швейцария сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Удар от ворот произведет Англия
7'
Батлэнд Джек ошибается в защите.
6'
Удар от ворот произведет Англия
5'
Англия нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
5'
Контроль мяча: [team1]: 85%, [team2]: 15%.
5'
Уэлбек Данни из команды Англия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
5'
Роуз Дэнни из команды Англия подал угловой слева.
5'
Роуз Дэнни из команды Англия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Александер-Арнольд Трент из команды Англия отправил кросс в штрафную...
4'
Роуз Дэнни из команды Англия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
Офсайд
3'
Рэшфорд Маркус из команды Англия в офсайде
2'
Англия контролирует мяч.
2'
Англия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Аканджи Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Александер-Арнольд Трент из команды Англия отправил кросс в штрафную...
1'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Англия начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Англия 1:0 Швейцария
Англия
85.2% (156)
Ничья:
11.5% (21)
Швейцария
3.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Англия:
42.1% (77)
Англия:
20.2% (37)
Англия:
14.8% (27)
Ничья:
7.1% (13)
Ничья:
4.4% (8)
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